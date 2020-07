Špeciálne olympiády Slovensko upozorňujú na to, že aj športovci s intelektuálnym znevýhodnením sú medzi nami. Už nechcú byť ticho a dlhšie už nemôžu čakať, pretože na ich práva sa stále zabúda.

Hlavným cieľom je prostredníctvom celoslovenskej kampane Sme tu medzi vami – Deklarácia inklúzie upozorniť na potrebu dodržiavania medzinárodných dohovorov a na naplnenie ich práv v športe, pretože šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie.

Deklarácia inklúzie predstavuje vyjadrenie športovcov kto sú a kam patria. Je to forma komunikácie Špeciálnych olympiád s verejnosťou, s osobami tvoriacimi našu spoločnosť a vládnymi predstaviteľmi, ktorá je úprimná, pravdivá a dožadujúca sa svojich práv, ktoré vláda SR prijala za svoje. Zatiaľ však len na papieri. ,,Deklarácia inklúzie je naša revolúcia bez násilia. Nie sme produkt charity, ale mali by sme byť predmetom záujmu štátu. Čl. 12 ods. 1 a 2 prvého oddielu Druhej hlavy Základné práva a slobody, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a Článok 5 - Rovnosť a nediskriminácia DohovoruOSN nie sú v športe intelektuálne znevýhodnených dodržiavané. Ust. § 3 písm. h) bodu 2. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe Zákon 440/2015 hovorí o tom, že máme právo na odmeny za Svetové hry Špeciálnych olympiád, ale vo výzve sa na nás „zabudlo“. Zákon 228/2019 Z. z. o príspevku za vzornú reprezentáciu rieši tri Národné športové organizácie a na nás ako na Národnú športovú organizáciu sa opäť zabudlo. Preto je potrebné stále upozorňovať na to, že SÚ MEDZI NAMI,” vysvetľuje Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.

Športovci s intelektuálnym znevýhodnením úspešne reprezentujú Slovensko a robia výborné meno našej krajine v zahraničí. Rovnako ako zdraví športovci dokážu prekonávať samých seba, svoje osobné rekordy a vedia byť prínosom pre celú spoločnosť. Aj pre športovca Špeciálnych olympiád je najvyššou métou reprezentácia a účasť na Svetových hrách Špeciálnych olympiád.

V roku 2019 bol schválený zákon 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. renta športovcom za vzornú reprezentáciu krajiny. Táto renta je platná pre olympionikov, paralympionikov i deaflympionikov a na športovcov Špeciálnych olympiád sa zabudlo. Otázkou zostáva, čo nikto nikdy nezodpovedal, prečo sú vytláčaní zo spoločnosti a zabúdaní? Ako inak olympionik, paralympionik, deaflympionik či šachista reprezentuje krajinu? Stoja dlhšie na stupni víťazov? Je ich status reprezentanta iný? Túžia po víťazstve menej? Je ich celospoločenský prínos iný? Na otváracom ceremoniáli Špeciálnej olympiády spieva U2 či Avril Lavigne, Hry Špeciálnej olympiády otvára prezident krajiny či minister zodpovedný za šport, športovci si porovnávajú sily so súpermi zo 192 krajín, na svojom najväčšom športovom sviatku je ich viac ako 7 tisíc. Ich výkony sú dych vyrážajúce a vysiela ich medzinárodná televízna spoločnosť ESPN či medzinárodná AIPS píše o nich články po celom svete. Štátom za reprezentáciu je ocenený športovec s telesným postihnutím, nepočujúci športovec, nevidiaci športovec, tak prečo nie športovec so zníženým IQ?

Celoslovenská kampaň Sme tu medzi vami predstavuje päť top športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, ktorí vo svete pozitívne a až neuveriteľne fantasticky zviditeľňujú Slovensko. Sú to osobnosti, ktoré sa dokázali predrať na svetlo sveta aj napriek prekážkam, a to vďaka svojim rodičom, sestrám, bratom, trénerom a aj vďaka Špeciálnym olympiádam. Ambasádormi Deklarácie inklúzie sú Peter Išpold (plavec a triatlonista), Gizela Billíková (moderná gymnastika), Filip Graňo (jazdectvo), Vanda Kračunová (plávanie) a Michal Štubňa (cyklistika). Pridajte sa k nim a podporte Deklaráciu inklúzie na www.deklaraciainkluzie.sk.

Ďakujeme za váš záujem pomôcť športovcom Špeciálnych olympiád Slovensko v „boji“ za ich práva.