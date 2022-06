Svetová lyžiarka Petra Vlhová podpísala zmluvu na štyri roky s majiteľom spoločnosti REDOX Romanom Malčekom v priestoroch firmy v Lučenci. Hoci to pre P. Vlhovú znamená v prvom rade potrebnú finančnú podporu, ona oceňuje osobnejší vzťah, ktorí si s R. Malčekom za tie roky postupne vybudovali. „Dohodli sme sa na ďalšej spolupráci, z čoho sa veľmi teším, lebo to nie je obyčajný sponzor. Máme vybudovaný bližší vzťah s majiteľom firmy a som šťastná, že môžem mať takýchto sponzorov. Pre mňa to je veľmi dôležité. Nie je to len, že dostanem peniaze a urobím, čo musím urobiť. Toto bude naša spoločná štvrtá sezóna a aj vďaka REDOXU môžem pretekať a vyhrávať,“ povedala po podpise zmluvy P. Vlhová. Ako dodala, majiteľ spoločnosti REDOX Roman Malček ju chodí aj osobne podporovať na preteky a má možnosť vidieť, ako ona a jej tím fungujú.

Ilustračné foto Zdroj: Redox s.r.o.

Lyžiarka je zároveň tvárou vozidiel na zber odpadov a verí, že aj takto motivuje ľudí k zodpovednému prístupu pri triedení odpadov. „Ja sama triedim odpady, dávam pozor, kde čo odhadzujem. Keď som na kopci, všetko si beriem so sebou, nič nikde nenechávam. Ja som na to háklivá, keď vidím niekoho odhodiť odpadky na zem,“ približuje P. Vlhová. Podľa nej by ľudia mali myslieť na to, kde, v akom prostredí chcú žiť o dvadsať, tridsať rokov a správať sa tak, aby sa tu dalo žiť aj Ďalším generáciám.

Majiteľ spoločnosti REDOX Roman Malček sa pre podporu Petry Vlhovej rozhodol pre jej výnimočnosť. „Od začiatku môjho podnikania pred dvadsiatimi rokmi som bol rozhodnutý, že časť zisku, ktorý firma vyprodukuje, chcem vrátiť spoločnosti. Akurát som nebol rozhodnutý ktorým smerom. Vyskúšal som si podporu rôznych športovcov, rôznych aktivít a pred viac ako tromi rokmi sme sa dostali k Peti. Ona je výnimočná svojím príbehom ako v mizerných podmienkach, bez akéhokoľvek zázemia, podpory štátu, kraja, mesta, sa vďaka obetavosti svojich rodičov a jej obrovskej vôli stala najlepšou lyžiarkou sveta,“ hovorí R. Malček.

Ilustračné foto Zdroj: Redox s.r.o.

"Petra pre nás nie je marketingový produkt alebo nejaký nástroj, či rozpočtové číslo v tabuľke, ktoré má zabezpečiť rast predaja nejakých produktov. Petra je pre nás čistá radosť z pretekania, hrdosť a príklad, ako sa z ničoho dostať na vrchol v oblasti, v ktorej sa rozhodnem realizovať a urobím pre to všetko. A preto je nám cťou a radosťou ju podporovať,“ dodáva R. Malček.

Podľa neho to môže navonok vyzerať tak, že odpady a lyžovanie majú od seba veľmi ďaleko. „Ale v skutočnosti lyžovanie je príroda, je to trávenie času v prírode, a tak je to environmentálna téma?“ dodáva R. Malček.

Spätnou väzbou pre neho je radosť, ktorú zažíva na pretekoch a vníma len dianie na svahu, kde nerieši prácu. „Je to férová súťaž, kde športovec nemá vďaka materiálu nejakú výhodu. My sme roky podporovali motošport. Tam je kľúčom k úspechu technika, zázemie, tím a športovec je až v druhom rade. No pri lyžovaní je absolútne kľúčový športovec,“ dodal majiteľ odpadovej spoločnosti REDOX.

Slovenská spoločnosť REDOX roky podporuje detskú atletiku v Lučenci, hypoterapiu, športových strelcov, basketbal. „Je toho veľa, ale zatiaľ nikde nenachádzam to, čo u Peti Vlhovej. V Rakúsku, v Nemecku je nemožné, aby z takéhoto prostredia vzišiel tak úspešný lyžiar ako je ona,“ dodáva sponzor Petry Vlhovej.

Čo sa týka uplynulej lyžiarkej sezóny, tá bola pre Petru Vlhovú veľmi ťažká, emočná náročná. „Ale bola najkrajšia v mojej kariére. Získala som olympijske zlato, malý krištáľový glóbus za slalom, čo tiež nebolo celkom jednoduché,“ hodnotí Petra Vlhová svoje výsledky v čase, kedy si užíva o čosi viac voľného času ako počas sezóny. Napriek tomu sa už teraz pripravuje na nadchádzajúcu sezónu dvojfázovými tréningmi, či cvičeniami s fyzioterapeutkou a popri tom si rada nájde čas aj na adrenalínovú jazdu na motorke.

Držiteľka veľkého krištáľového glóbusu i zlatej medaily hovorí, že napriek tomu, že si všetky svoje sny už splnila, motiváciu pretekať má stále veľkú. Veľkou oporou je jej starší brat Boris Vlha, ktorý bol aj pri podpise zmluvy s REDOXOM. „S mojím bratom mám úžasný vzťah. Za to som nesmierne vďačná, lebo to nie je samozrejmosť. My sme stále spolu. Jazdíme spolu na motorke, viem sa na neho so všetkým spoľahnúť. Vždy je so mnou na štarte,“ priblížila.

Ako Boris Vlha podotkol, spolupráca s REDOXom je podľa neho vynikajúca. „Sme spokojní, že ako tím môžeme vďaka REDOXU napredovať, môžeme robiť to, čo Peťa potrebuje,“ povedal Boris Vlha. Na druhej strane je rád, že Petra Vlhová ide vzorom v tak dôležitej téme, akou je separovanie odpadu.

Ilustračné foto Zdroj: Redox s.r.o.

O spoločnosti REDOX

Najväčší dodávateľ komunálnej techniky na Slovensku pôsobí na trhu už dvadsať rokov. Spoločnosť REDOX sa zaoberá 3 činnosťami – komplexný dodávateľ techniky, servis techniky a prenájom techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov. Vďaka tvrdej a poctivej práci sa jej podarilo získať výrazné trhové podiely na Slovensku.