Milovníci strašidelných príbehov, hororových filmov a mágie dobre poznajú voodoo bábiky. V niektorých krajinách sa rituály s ich využitím konajú dodnes. Zabezpečiť majú lásku, zdravie, úspech. Mnohí si voodoo zamieňajú s čiernou mágiou, no nie je to tak. Aj napriek tomu vedia husiu kožu vyvolať u každého. Neďaleko Bratislavy bude voodoo hlavnou témou tohtoročného Halloweenu...

Cez deň je známy ako miesto smiechu, zábavy, nezabudnuteľných rodinných chvíľ. V lete je zároveň vyhľadávanou destináciou slovenských rodín. Tie ho navštevujú kvôli jedinečným atrakciám a atmosfére. No na prelome októbra a novembra sa stáva dejiskom strašidelných príhod a praktík. A čuduj sa svete, húfy rodín do neho smerujú opäť. „Každoročne sa mi zježia všetky chlpy na tele už bezprostredne po vstupe. Nestíham sa diviť, ako je možné, že ma dokážu vždy prekvapiť niečím novým. Je zrejmé, že miesto oddychu mení na miesto strachu skutočný fanúšik Halloweenu,“ hovorí o vlastnej skúsenosti so strašidelným parkom dvadsaťročná Martina.

Ilustračné foto Zdroj: Familypark

Ona a mnohí ďalší sú ochotní prekročiť hranice. Svojho strachu aj Slovenska. Neďaleko Neziderského jazera, pri mestečku Rust, sa totiž na ploche 145-tisíc metrov štvorcových rozprestiera najväčší zábavný park v našom regióne – rakúsky Familypark . Po úspešnej letnej sezóne v ňom v týchto dňoch vrcholia prípravy na najdlhší halloweensky festival v širokom okolí. „Naše brány otvoríme všetkým milovníkom strachu už 21. októbra. Denne, vždy od jedenástej hodiny dopoludnia, sa môžu naši návštevníci nechať stiahnuť do sveta mágie, kúziel, čarov a adrenalínu. Témou tohtoročnej oslavy sviatku strašidiel sa stali voodoo praktiky. Dali sme si záležať na tom, aby jedinečná svetelná šou a špeciálne efekty ešte viac umocnili tajomno, ktoré sa s voodoo spája. Osobne medzi nás zavíta skúsený čarodejník, ktorý sa učil tomuto remeslu od tých najlepších. Jeho živé predstavenia berú dych. Napriek tomu, že máme prehľad o strašidelných atrakciách, pravidelne sa zľakneme aj my sami,“ hovorí o prípravách na tohtoročný Halloween Lisa Wagner-Körmendi z Familyparku. Festival sa skončí v prvý novembrový deň.

Ilustračné foto Zdroj: Familypark

Po návšteve Strašidelného domu mala čo robiť

Oslava sviatku, ktorý má korene v keltskej kultúre, sa stáva čoraz obľúbenejšou aj v našich končinách. Bojíme sa radi. No rovnako rýchlo sa nám halloweenska klasika aj zunuje. Preto je ťažké prinášať atrakcie a výzdoby, ktoré dokážu prekvapiť nielen oddanú fanúšičku Martinu, ale aj ďalších. Z tohto dôvodu je teraz súčasťou Familyparku Strašidelný dom. „Jeho obyvatelia sa tento rok opäť zmenia. Za múrmi domu na návštevníkov budú striehnuť alchymisti, čarodejníci, voodoo zaklínači a mágovia z celého sveta. To, čo sa deje za jeho zavretými dverami, je možné zistiť len osobám starším ako 14 rokov,“ pokračuje Lisa Wagner-Körmendi z Familyparku.

Takáto vydesená bola z minulej návštevy Strašidelného domu obľúbená youtuberka Patra Bene. A pritom do jeho útrob vstupovala za svetla!

Samozrejme, že organizátori najdlhšej oslavy strašidiel mysleli aj na rodiny s mladšími deťmi. Neodmysliteľnou súčasťou halloweenskej párty je aj bohatý program pod šapito. Nechýba šou pre deti, ktorá sa bude konať dvakrát denne. Tých najmenších nevystraší, ale vezme do sveta fantázie. Vo večerných hodinách sa strašidelný stan stane opäť dejiskom odvážnej akrobacie. Chýbať nebude hair hanging, vrhanie nožov, či umenie majstra sveta v hode bumerangom.

Ilustračné foto Zdroj: Familypark

Už tradičnou súčasťou Halloweenu vo Familyparku je maľovanie na tvár, výstava vyrezávaných tekvíc, strašidelný sprievod celým parkom a zakliata dračia jaskyňa. Kompletný program možno nájsť aj v slovenskom jazyku na oficiálnej stránke parku , kde je zároveň možné zakúpiť si vstupenky za zvýhodnené sumy. Tak čo, naberiete odvahoo-doo?