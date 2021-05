Philip Morris International Inc. (PMI) s potešením oznamuje, že Jacek Olczak bol počas výročného zasadania akcionárov spoločnosti PMI dňa 5. mája 2021 menovaný do funkcie generálneho riaditeľa.

Spoločnosť Philip Morris International menovala pána J.Olczaka do funkcie generálneho riaditeľa

Jacek Olczak, ktorý v spoločnosti doposiaľ pôsobil ako globálny prevádzkový riaditeľ, bol zároveň zvolený za člena predstavenstva. André Calantzopoulos, ktorý funkciu generálneho riaditeľa PMI zastával od roku 2013 do 5. mája 2021, bol pred zasadaním menovaný za predsedu predstavenstva. Spoločnosť PMI týmito krokmi uzavrela radu avizovaných zmien vo vedení, ktoré oznámila už v decembri 2020.

Jacek Olczak prijal novú funkciu v čele PMI so záväzkom urýchliť jej transformáciu smerom k naplneniu vízie sveta bez dymu, ktorú začala už v roku 2016. Spoločnosť PMI sa tak dnes sústredí na vedecký výskum, vývoj a zodpovednú komercializáciu bezdymových výrobkov, s cieľom čo najskôr nahradiť cigarety menej škodlivými alternatívami.

„Vedenia PMI, na našej ceste transformácie na spoločnosť bez dymu, sa ujímam s nadšením a pokorou. PMI je lídrom v oblasti vedeckého výskumu a inovácií a naším cieľom je, aby predaj bezdymových výrobkov tvoril viac ako polovicu našeho čistého zisku do roku 2025. Naše rýchlo rozvíjajúce sa portfólio bezdymových výrobkov je cestou k naplneniu našej dlhodobej vízie. Budeme sa opierať o vlastný vedecký výskum a odborné znalosti, pričom využijeme všetky skúsenosti, zručnosti a predstavivosť k tomu, aby sme naše inovácie posunuli za hranice súčasnej ponuky našich produktov a preskúmali nové oblasti rozvoja“, povedal Jacek Olczak.

Do spoločnosti PMI nastúpil Jacek Olczak (56) v roku 1993. Postupne v nej zastával viacero manažérskych pozícií, vrátane zodpovednosti za aktivity PMI v Nemecku a Poľsku, a následne aj pozíciu prezidenta PMI pre celú Európu. V roku 2012 bol následne menovaný do funkcie globálneho finančného riaditeľa. Túto pozíciu zastával až do roku 2018, kedy prijal svoju doterajšiu funkciu globálneho prevádzkového riaditeľa PMI. Magisterský titul v odbore ekonómia získal na univerzite v poľskom Lodži.

Jacek Olczak je kľúčovou postavou transformácie PMI smerom k budúcnosti bez dymu. V roku 2014 stál okrem iného za vôbec prvým uvedením systému IQOS na trh, a to v japonskom Nagoji. Pod jeho vedením v role globálneho prevádzkového riaditeľa spoločnosť PMI v prvom štvrťroku tohto roka zvýšila čistý zisk z bezdymových výrobkov na 28 percent a zároveň rozšírila geografické pokrytie ponuky bezdymových výrobkov už na 66 trhov.

André Calantzopoulos uviedol: „Jacek má vo svojej novej role ideálne predpoklady naplniť víziu PMI vytvoriť svet bez dymu. Jeho nadšenie pre firmu a jej zamestnancov, rovnako ako jeho hlboká znalosť našich produktov, systémov, hodnôt a investorov, mu dodávajú silu dosahovať hmatateľné výsledky. Verím, že Jacek je ideálnym lídrom, ktorý zabezpečí ďalší rast našej spoločnosti, a tým aj jej hodnoty pre akcionárov. Veľmi sa teším na našu ďalšiu spoluprácu z pozície svojej novej funkcie predsedu predstavenstva.“

Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip Morris SR, dodal: „Jacek riadil transformáciu PMI s víziou budúcnosti bez dymu na medzinárodnej úrovni a jeho schopnosti a znalosti predpovedajú pre spoločnosť PMI novú skvelú kapitolu. Vždy sa zároveň aktívne zaujímal o pokrok, ktorý sa nám darí dosahovať na Slovensku a veľmi sa preto těším na ďalšiu spoluprácu s ním v jeho novej role. Viem, že s jeho podporou môžeme my a predovšetkým naši zákazníci na Slovensku plne počítať.“