Spoločnosť ASBISc Enterprises Plc, popredný distribútor, vývojár a dodávateľ produktov, riešení a služieb z oblasti IT a IoT na rozvíjajúcich sa trhoch Európy, Stredného východu a Afriky, vyvinula, navrhla a vyrába inovatívny iónový difuzér PERENIO IONIC SHIELD™.

Ide o kompaktné mobilné zariadenie, ktoré emituje špecifický komplex iónov, ktorý chráni ľudí pred známymi koronavírusmi vrátane SARS-CoV-2. Vďaka tomuto inovatívnemu riešeniu získame ochranu proti koronavírusom doma, v kancelárii, v taxíku alebo aj na verejných miestach.

Perenio Ionic Shield PEWOW01 je prvé zariadenie založené na tejto technológii. V budúcnosti plánuje spoločnosť ASBIS rozšíriť rodinu zariadení na prevenciu pred ďalšími ochoreniami.

Ilustračné foto Zdroj: ASBIS

Zariadenie Perenio Ionic Shield PEWOW01 prešlo ériou diagnostických testov a klinických hodnotení. Bolo zaregistrované ako aktívna neinvazívna zdravotnícka pomôcka triedy I na použitie na trhoch EÚ a Spojeného kráľovstva.

Zariadenie sa dostane na trh Európskej únie v júni 2021. na Slovensku ho budú distribuovať:

Elektrodom NAY

Sieť lekární Dr.Max

Portál zdravia Vitarian.sk

Perenio Ionic Shield nie je bežný ionizátor vzduchu. Jedinečná technológia, ktorá je hnacím motorom tejto inovácie, vytvára stabilnú iónovú zmes, ktorá generuje dostatok energie na emitovanie špecifických skupín iónov do okolitého vzduchu. Uvedenú iónovú zmes tvoria soli horčíka, draslíka, zinku, platiny a zlata. Aktívna časť zariadenia sa nachádza vo vymeniteľných kapsulách, ktoré vydržia pri pravidelnom používaní až 12 mesiacov. Životnosť nepoužitej kapsuly je sedem rokov od dátumu výroby.

Ilustračné foto Zdroj: ASBIS

Zariadenie Perenio Ionic Shield je určené na prevenciu infekčných ochorení spôsobených známymi koronavírusmi a ich kmeňmi – vrátane Sars-CoV-2. Emitovaný komplex iónov má dostatočnú kinetickú energiu na to, aby zničil kladne nabitú vonkajšiu membránu koronavírusov a ich záporne nabitú RNA.

Sergej Kostevič, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti ASBISc Enterprises Plc, dodáva: „Navrhnúť, vyvinúť, otestovať, získať certifikáciu a pripraviť Perenio Ionic Shield na výrobu nám trvalo 15 mesiacov. Na vývoji tohto inovatívneho výrobku sa podieľal medzinárodný interdisciplinárny tím vedcov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti skúmania účinkov iónov na ľudský organizmus, baktérie a vírusy, ktorý v tomto procese zohral kľúčovú úlohu. Odborníci na teoretickú fyziku, chémiu, biomedicínu a inžinierstvo z mnohých krajín pracovali bok po boku, aby vyvinuli produkt, ktorý môže mať veľký význam pre ochranu nášho zdravia a zdravia našich blízkych.“

Ilustračné foto Zdroj: ASBIS

Spoločnosť Perenio odporúča používať zariadenie v uzavretých miestnostiach – doma, v kancelárii alebo dokonca v aute či taxíku. Sieť zariadení Perenio Ionic Shield rozmiestnených v 3-metrových odstupoch môže chrániť ľudí aj na verejných miestach: v nákupných centrách, na letiskách, vlakových staniciach, v posilňovniach, kaviarňach, reštauráciách, kozmetických salónoch a v taxíkoch alebo vo verejnej doprave.

Perenio Ionic Shield je kompaktné zariadenie, takže sa zmestí do batohu, kabelky, tašky alebo kufra. Je prenosné, čo výrazne rozširuje rozsah ochrany aj počas cestovania.

Najúčinnejšia koncentrácia iónov je do dvoch metrov od zariadenia. Medzi zariadením Perenio Ionic Shield a ľudským telom sa odporúča zachovať vzdialenosť aspoň 25 cm. Zariadenie generuje iba veľmi málo ozónu, a preto sa môže bez obáv používať po celý deň.

Sergej Kostevič dodáva: „Na začiatku našej práce sme sa zamerali na momentálne najdôležitejší patogén, t. j. koronavírusy vrátane Sars-CoV-2. Samotná technológia nám však umožňuje prispôsobiť ju na ochranu zdravia aj pred inými patogénmi. Plánujeme vyvinúť ochranu proti chrípke, astme alebo rôznym typom alergénov. To znamená, že kúpou jedného zariadenia a následnými výmenami kapsúl môžete získať oveľa širšiu ochranu. Určite na tom budeme pracovať.“

Ilustračné foto Zdroj: ASBIS

Vďaka internej batérii dokáže Perenio Ionic Shield pracovať až 6 hodín bez pripojenia k elektrickej sieti. Zariadenie sa môže nabíjať prostredníctvom napájacieho konektora typu C, ale dokáže fungovať aj priamo napájané z elektrickej siete. Nevyžaduje si žiadnu dodatočnú konfiguráciu ani inštaláciu aplikácie.

O spoločnosti ASBISc Enterprises Plc

ASBIS Group je popredný distribútor s pridanou hodnotou, vývojár a poskytovateľ produktov a služieb v oblasti IT a IoT na trhoch Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA) s miestnymi prevádzkami v strednej a východnej Európe, pobaltských republikách, bývalom Sovietskom zväze, na Strednom východe a v severnej Afrike.

Podnikanie spoločnosti ASBIS je založené na troch pilieroch:

1. Distribúcia hardvéru a softvéru pre klientov a dátové centrá, ako aj spotrebnej elektroniky prostredníctvom:

a. maloobchodných reťazcov a elektronických predajcov,

b. predajcov pre malé a stredné podniky,

c. veľkých podnikov.

2. Komplexná výroba produktov svetovej triedy. Od vedeckého výskumu a vývoja cez dizajn a inžiniering, firmvér a softvér až po výrobu a marketing produktov a riešení z oblasti IT a IoT prostredníctvom vlastných značiek:

a. Prestigio (inteligentné zariadenia a príslušenstvo, inovatívne riešenia pre podniky a vzdelávanie atď.).

b. Canyon (inteligentné hodinky, powerbanky, príslušenstvo pre počítače a mobilné zariadenia).

c. Perenio (platforma IoT, routery IoT, aplikácie a periférne zariadenia pre inteligentnú kanceláriu/domácnosť a inteligentné zdravie).

3. Projekty predaja komplexných riešení veľkým podnikom prostredníctvom rozsiahlych sietí systémových integrátorov a predajcov s pridanou hodnotou.

Spoločnosť ASBIS bola založená v roku 1990 v Bielorusku. Od roku 1995 pôsobí na Cypre. Spoločnosť má dve hlavné distribučné centrá v Českej republike a v Spojených arabských emirátoch, dcérske spoločnosti v 27 krajinách, takmer 2 000 zamestnancov a približne 20 000 aktívnych zákazníkov v 56 krajinách sveta. V roku 2020 dosiahla skupina tržby vo výške takmer 2,4 miliardy USD.

Akcie spoločnosti sú od októbra 2007 kótované na Varšavskej burze cenných papierov pod obchodným symbolom „ASB“ (ASBIS).

Novinky a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.asbis.sk

O spoločnosti Perenio

Perenio je inovatívna a technologicky všestranná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na internet vecí, inteligentnú domácnosť/kanceláriu a inteligentné zdravie. Viac ako 40 členov inžinierskeho tímu (vrátane priemyselných dizajnérov, hardvérových a firmvérových inžinierov, programátorov aplikácií a serverového softvéru) dokáže vyvinúť komplexné riešenia a úplne nové jedinečné produkty. Obzvlášť hrdí sme na platformu IoT, smerovače IoT, inteligentné senzory, aktívne inteligentné zariadenia a teraz aj PERENIO IONIC SHIELD™. Keďže spoločnosť Perenio je neoddeliteľnou súčasťou skupiny ASBIS, môže propagovať svoje riešenia vo veľkom meradle.

Viac informácií o spoločnosti Perenio sa dozviete na stránke https://peren.io