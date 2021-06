Viete si predstaviť, že si dáte nápoj s príchuťou Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7Up alebo ich verzie bez cukru hocikedy bez toho, aby ste ich doma museli skladovať? Že si načapujete ten najväčší pohár, aký doma máte, spravíte popcorn a v obývačke si pozriete film so zážitkom ako z kina? Alebo pohostíte všetkých známych na návšteve bez toho, aby ste predtým a potom museli vláčiť fľaše a zbavovať sa ich? Je to jednoduchšie, ako sa zdá. Stačí na to mať doma SodaStream a absolútne novinky, ktoré pobláznili svet, Slovákov nevynímajúc: ikonické príchute nápojov od Pepsi. Na Pepsi Max nedá dopustiť ani Lionel Messi a prihráva ju s presnosťou majstra:

Až 9 litrov iskrivého osvieženia

Ilustračné foto. Zdroj: SodaStream

Prakticky vám postačí len jedna fľaška s príchuťou na to, aby ste pri odporúčanom dávkovaní získali až 9 litrov nápoja s originálnou príchuťou Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, Mirinda Light, 7Up alebo 7Up free v koncentrovanom stave, vyrobenou špeciálne pre domácu prípravu nápoja.

V SodaStreame si maximálne nasýtite ľadovo studenú vodu – kľudne ju dajte vo fľaši vychladiť do chladničky, aby bolo osvieženie naozajstné a nie len také fejkové. Do mrazničky fľašu s vodou neodporúčame dávať, môže sa poškodiť. Veď buďme k sebe úprimní – kto z nás ešte nezabudol fľašu v mrazničke?

Keď sme vraveli o maximálnom nasýtení, tak myslíme naozaj maximálne: tlačidlo prístroja zatlačte 3 – 5-krát a zakaždým pár sekúnd podržte. Pri SodaStream Spirit One Touch zvoľte sýtenie na 3 kvapky. Fľašu s ostro perlivou vodou trochu nakloňte, do vrchnáčika vlejte odporúčanú dávku príchute (je uvedená na fľaši príchute) a vlejete ju ostro bublinkovej ľadovej vody. Teraz už len opatrne premiešať... Osvieženie príde okamžite po prvom dúšku. A znova a znova a znova. Kedykoľvek naň dostanete chuť vy, vaša rodina, známi alebo ponúknite hoci aj susedov, veď dobré vzťahy treba pestovať.

Oplatí sa dvakrát

Ilustračné foto Zdroj: SodaStream

V megapacku za zvýhodnenú cenu teraz dostanete kompletnú výbavu:

- Prístroj SodaStream SPIRIT s automatickým prichytením fľaše

- Bombičku s potravinárskym CO2, s ktorou v závislosti od nasýtenia vyrobíte 60 – 80 litrov perlivého nápoja

- Štíhlu elegantnú fľašu bez BPA v tvare kvapky s grafikou Pepsi Max

- 440 ml príchute Pepsi Max na prípravu 9 litrov ochuteného nápoja

