Jeseň volá po kultúre. Letné slnečné dni strávené vonku pomaly vystriedalo daždivé chladné počasie. No bola by škoda nevyužiť takéto obdobie. Je priam ideálne na návštevu veľkolepej výstavy, ktorá prepája svetlo, zvuk a objekt.

Do bratislavskej Incheby priniesol umelec Ašot Haas so spoločnosťou KVANT vizuálno - interaktívnu výstavu, ktorá spája výtvarné umenie s vedou a technológiou RESONANCE OF LIGHT.

Letné obdobie a dlhé dni strávené vonku, na čerstvom vzduchu, je preč. Nadišiel čas, kedy vyhľadávame iný druh voľnočasových aktivít. Práve umenie dostáva priestor a našu pozornosť. Ak máte radi moderné umenie, ktoré vnesie do vášho života dávku vzrušenia, navštívte bratislavskú Inchebu a výstavu Ašota Haasa. Autor v 7 inštaláciách pracuje s viacerými princípmi, ktoré počítajú s divákom a jeho zásahmi. Tešiť sa môžete na svetelné laserové mutácie reagujúce na váš pohyb, ďalej na posun zvuku pomocou svetelného laseru či na virtuálny pohyb diel samotných.

Ilustračné foto Zdroj: Biela Noc/Martina Mlčúchová/mmmlivephoto

Výstava RESONANCE OF LIGHT bola v septembri súčasťou Bielej noci. Kým Biela noc skončila, výstava v Inchebe potrvá až do 17. novembra v čase od 14:00 do 19:00. Samozrejme v prípade, že to opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu dovolia, výstavu si pozriete na rozlohe viac ako 300 metrov štvorcových v odvetrávaných priestoroch. Vďaka poctivým opatreniam si každý nadšenec umenia môže dopriať dávku kvalitného umenia s maximálnou opatrnosťou.

Do areálu Incheby v bratislavskej časti Petržalka sa každý návštevník dostane veľmi pohodlne MHD. Vlastným autom od UFA po Viedenskej ceste prídete priamo do objektu Incheba, kde každý zaparkuje zadarmo. Veľkolepá výstava po úspešnej prezentácií vo Frankfurte nad Mohanom prináša slovenskému divákovi silný zážitok. Spojenie výtvarných diel realizovaných pomocou najmodernejších technológii a materiálov s prepojením svetla a zvuku si podmaní nadšencov, ktorí dokážu oceniť súčasné umenie.

Vizuálny umelec Ašot Haas s bohatou umeleckou minulosťou má cit pre umenie a v divákoch dokáže vzbudiť silné emócie svojou tvorbou. Patrí k jedným z najúspešnejších autorov svojej generácie. Vo svojich nadčasových dielach spája reálny svet s virtuálnym prostredníctvom nových materiálov a technológií. Kľúčovým pre jeho tvorbu je narábanie s priestorom a jeho premenami, ktoré realizuje súbežne vo výtvarných oblastiach od maľby, grafiky, sochárstva, cez kybernetické a interaktívne umenie až po videoart. Je nositeľom prestížneho ocenenia Cena Galérie NOVA: Sklo 2007 a víťazom medzinárodného filmového festivalu IFF Bratislava 2006 v kategórii krátkometrážna tvorba za film "MOTHER WIT". So spoločnosťou KVANT získal 2. miesto na ILDA Awards/Prolight + Sound. Svoje diela prezentoval na početných slovenských a zahraničných výstavách v Európe, Ázii či USA.

