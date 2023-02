Jadrom nového pozicioningu značky je výzva „Push for Better“, inšpirovaná stisnutím tlačidla na prístroji na výrobu perlivej vody SodaStream. Jednoduchý úkon tak symbolizuje spustenie „reťazovej reakcie“ pozitívnych zmien – tak pre spotrebiteľov, ako aj pre planétu.

Súčasťou novej vizuálnej identity značky je tiež nový ikonický symbol. Tvoria ho dve vzájomne prepojené kvapky vody, usporiadané do formácie jin a jang, znázorňujúce rovnováhu a harmóniu a zároveň pripomínajúce planétu. Dizajn vytvára charakteristické písmeno „S“, ktoré symbolizuje značku. Nová paleta farieb SodaStream je inšpirovaná prírodou a reprezentuje dlhodobý záväzok spoločnosti robiť viac pre planétu. Základnými farbami značky sú po novom svieža modrá, tmavomodrá a piesková, evokujúce čistotu a sviežosť vody a jas piesku.

Ekosystém SodaStream chce zákazníkom prostredníctvom inovácií, dôrazu na kvalitu a moderného dizajnu ponúknuť ešte intenzívnejšiu používateľskú skúsenosť. Nová vizuálna identita spoločnosti je teraz viditeľná na všetkých digitálnych rozhraniach, vrátane webových stránok, sociálnych médií a ďalších platforiem. „Naša nová stratégia ‚Push for Better’ so sprievodnými vizuálnymi elementmi je ďalším míľnikom na ceste, ktorou sa spoločnosť SodaStream snaží dosiahnuť zásadné zmeny v prístupe k nápojom. Táto cesta predstavuje revolúciu v globálnom nápojovom priemysle,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti SodaStream Eyal Shohat a dodal: „Ako odborníci na prípravu perlivých nápojov sme nadšení, že môžeme našim spotrebiteľom sprostredkovať výnimočnú užívateľskú skúsenosť, komfort aj lepšiu kvalitu života, ktorá s domácou prípravou perlivých nápojov úzko súvisí. Používaním prístrojov SodaStream majú naši spotrebitelia možnosť robiť niečo, čo prospieva im aj našej planéte.“

Ilustračné foto Zdroj: Sodastream

Pre slovenských zákazníkov značky SodaStream by mal byť práve rok 2023 doslova prelomovým. „Od mája 2023 budú na náš trh postupne uvádzané produkty z novej prémiovej rady výrobkov SodaStream Collection,“ avizuje Attila Forgon, country manager značky SodaStream na Slovensku, a pokračuje: „Sme hrdí na to, že prístroj na výrobu perlivej vody SodaStream dnes používa čoraz viac slovenských domácností. Verím, že naša filozofia, ktorá bude teraz ešte atraktívnejšia aj vizuálne, inšpiruje k prechodu na domácu prípravu perlivej vody mnoho ďalších.“

Spoločnosť SodaStream spolupracovala na vytvorení a realizácii novej vizuálnej identity značky s londýnskou kreatívnou agentúrou Pearl Fischer, ktorá sa zaoberá dizajnom a brandingom, a tiež s Eitanom Cohenom, kreatívnym poradcom firmy SodaStream. „Na naše partnerstvo so spoločnosťou SodaStream sme veľmi hrdí. Bol to skvelý proces od identifikácie príležitostí cez vývoj a optimalizáciu kľúčových aktív značky SodaStream až po zaistenie toho, aby každý aspekt nového dizajnu značky aktivoval jej priekopnícky prístup k rozprúdeniu zmien,“ uviedli Eitan Cohen a David Jenkinson, desing & experience partneri v spoločnosti Pearl Fischer. „Je to vzrušujúca ďalšia kapitola pre SodaStream a tešíme sa, až sa tento odvážny a pôsobivý nový dizajn dostane na pulty obchodov.“