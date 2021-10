Súčasná epidemiologická situácia nám ukázala, aké dôležité je mať vlastný domov. „Všetci totiž trávime vo svojich príbytkoch oveľa viac času ako kedysi,“ pripomínajú nám odborníci na financovanie bývania. Aj preto je teda vlastná strecha nad hlavou jedna z najpodstatnejších vecí, ktoré človek potrebuje k spokojnému životu. Treba však dodať, že aj najdrahších! Získanie vlastnej strechy nad hlavou si vyžaduje dostatok finančných prostriedkov. A tie nám rozhodne len tak nespadnú z neba. „Ak si teda chcete zabezpečiť domov pre seba aj svoju rodinu, je dôležité sa na tento krok dostatočne včas pripraviť a rátať s tým, že prostriedkom k vlastnému bývaniu sú vopred nasporené financie,“ upozorňujú špecialisti, ktorí sa problému financovania bývania venujú dlhé roky.

PRE DETI AJ RODIČOV

Na šetrenie a financovanie budúceho bývania je ideálnou voľbou stavebné sporenie. Rodičia pri ňom najčastejšie odkladajú svojim potomkom peniaze na obdobie, keď sa rozhodnú osamostatniť. „Takto nasporené prostriedky môžu potom ich deti využiť na financovanie alebo dofinancovanie svojho budúceho bývania, modernizáciu toho súčasného či na ich prvú finančnú rezervu do budúcnosti,“ vymenúva Martin Fuzák, produktový manažér Prvej stavebnej sporiteľne. A keďže Prvá stavebná sporiteľňa ponúka klientom po splnení podmienok stavebné úvery s garantovanou úrokovou sadzbou počas celého obdobia ich splatnosti, tak nasporené prostriedky sa môžu stavebným úverom „zdvojnásobiť“.

Čo však v prípade, ak rodičia zmenia plány na financovanie bývania pre deti a našetrené prostriedky budú potrebovať využiť oni? „Do dosiahnutia plnoletosti svojich detí majú možnosť si zmluvu o stavebnom sporení bezplatne previesť na seba a nasporené prostriedky využiť na financovanie svojho bývania,“ vysvetľuje produktový manažér PSS.

RADŠEJ ŠANOVAŤ, AKO BANOVAŤ

Sporenie v PSS má aj ďalšiu veľkú výhodu. „Klient sa pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení nezaväzuje, že musí pravidelne odvádzať nejakú určenú sumu počas dopredu stanoveného obdobia. Môže sporiť tak dlho a takú výšku, ako mu dovoľujú jeho finančné možnosti. Treba si však uvedomiť, že ak šetríte sebe alebo svojmu dieťaťu na budúce bývanie, mala by tomu zodpovedať aj výška vkladov na sporenie,“ upozorňuje Martin Fuzák. Ak to bude napríklad len dvadsať eur mesačne, našetrená suma po šiestich, desiatich alebo osemnástich rokoch sporenia nebude dostatočná na financovanie bývania.

Čo však v prípade, ak človek chce vlastné bývanie, ale nemá na to odložené financie? „V prvom rade odporúčam vyhnúť sa takejto situácii a začať šetriť čo najskôr. Banky dnes pri poskytovaní úverov na bývanie musia od klientov vyžadovať, aby mali nasporených aspoň 20 percent z kúpnej ceny nehnuteľnosti. A do budúcnosti je zrejmé, že výška tohto percenta sa môže zvyšovať. Dnešné ceny nehnuteľností už prekonali historické maximá a na takúto nákladnú a strategickú životnú investíciu sa treba dostatočne vopred a riadne pripraviť,“ pripomína produktový manažér Prvej stavebnej sporiteľne. „Jedno riešenie však pre tento prípad existuje. Napríklad kúpna cena bytu je 80-tisíc eur. Platí pravidlo, že banky poskytujú úvery maximálne do výšky 80 percent kúpnej ceny nehnuteľnosti. Banka na byt s takouto hodnotou poskytne úver maximálne vo výške 64-tisíc eur. Vyriešiť to môžete tak, že úver na kúpu tohto bytu zabezpečíte inou nehnuteľnosťou s vyššou hodnotou. V tomto prípade ju banka musí ohodnotiť minimálne na stotisíc eur,“ dodáva Martin Fuzák.