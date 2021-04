Doprava je aj na Slovensku jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví, ktoré produkujú veľké emisie. Okamžité riešenia tohto problému hľadá nielen vláda a samosprávy, ale aj autodopravcovia. Dopravná spoločnosť Yellow Express už dlhšie skúša možnosti ako ozelenieť svoj vozový park. Kamión, špeciálne upravený pre jazdu na čistú bionaftu B100, doviezla od výrobcu zo Švédska, ktoré podobnú formu nízko-emisnej dopravy úspešne aplikovalo nielen v nákladnej doprave, ale aj v MHD v Štokholme.

Rozhodnutie otestovať bionaftu v slovenskej premávke má viacero dôvodov: „V rámci možností nefosílnej dopravy neustále hľadáme kompromis medzi efektívnou redukciou emisií a ekonomickosťou a funkčnosťou prevádzky. Skúšali sme rôzne alternatívy, napríklad aj LNG, ale vzhľadom na málo rozvinutú infraštruktúru na čerpacích staniciach sme to pozastavili. Palivo B100 sa javí nie len ako najschodnejšia cesta k plneniu záväzkov Slovenska v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v doprave, ale aj ako biznisovo a logisticky vyspelá,“ hovorí generálny riaditeľ Yellow Express Pavol Piešťanský.

Aj keď bionafta je už teraz povinne primiešavaná v pomere 6,9 % do fosílnej nafty a dostupná na čerpacích staniciach, 100 % biopalivo sa tam zatiaľ natankovať nedá. „Ak sa pilotnou biojazdou dokáže funkčnosť riešenia, a štát dokáže vytvoriť ekonomicky vhodné podmienky pre takúto dostupnú a ekologickú alternatívu, presvedčí to zrejme aj ďalších autodopravcov. Pridanie ďalšej tankovacej pištole pre B100 na existujúcich čerpacích staniciach sa stane žiadaným, jednoduchším a rýchlejším riešením než budovanie nových špecializovaných staníc pre iné alternatívy. Takto to vyriešili aj vo Francúzku, Švédsku, Fínsku alebo Holandsku,“ hovorí Radoslav Jonáš, špecialista biopalivárskych závodov v Leopoldove, patriacich do skupiny Envien Group.

Vľavo Pavol Piešťanský, Yellow Express, v popredí Radoslav Jonáš, Meroco a za ním Martin Šácha zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív. Foto – ZVVB Zdroj: SITA

Z odborných prepočtov vzišli aj konkrétne čísla, ktoré by mal projekt Biojazda.sk potvrdiť v reálnej premávke. „Jazdou na čistú bionaftu očakávame zníženie emisií skleníkových plynov priamo z motora o 100 % a pri celom životnom cykle paliva o 60 až 90 %. To je zásadný rozdiel voči niektorým iným alternatívnym pohonom, kde sa táto metodika emisií z celého životného cyklu dodnes nepoužíva,“ vysvetľuje Pavol Piešťanský. Práve vďaka započítavaniu emisií z celého cyklu platí tvrdenie, že počas jazdy kamión nevyprodukuje žiadne emisie skleníkových plynov. Oproti tomu naftový kamión po prejdení 1 kilometra vypustí až 0,76 kg skleníkových plynov.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) vidí nezastupiteľnú úlohu biopalív na ceste za európskym klimatickým cieľom. Člen združenia Martin Šácha: „Ak berieme do úvahy obnoviteľný podiel v elektrickej energii, dnešné reálne možnosti elektromobility a vodíka v doprave do roku 2030, Slovensko nevie bez výrazne vyššieho podielu biopalív v doprave splniť svoj záväzok 14 % obnoviteľných zdrojov energie v roku 2030. Spustenie pilotnej prevádzky vozidla na 100 % biopalivový pohon ZVVB víta, keďže takýto projekt má potenciál popri inom ukázať štátu a verejnosti, že dosahovanie stanovenej úspory CO2 je možné už teraz.“ Šácha dodáva, že slovenské biopalivá sú funkčné a momentálne najlacnejšie riešenie na zníženie emisií skleníkových plynov v doprave. Ich distribúcia nepotrebuje žiadne výrazne investície, ani budovanie novej infraštruktúry, len doplnenie tej existujúcej.

