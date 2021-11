Zrod Vinum Nobile Winery

Muž, ktorý v časoch Sovietskeho zväzu manažoval poľnohospodársku a potravinársku výrobu, urobil kariéru v úplne inom biznise. Podnikal úspešne vo výrobe televízorov, čo ho priviedlo na Slovensko. Ak je však človek od malička spätý s pôdou, ozve sa v ňom túžba vrátiť sa späť do jej objatia.

Zarobené peniaze p. Khabliev investoval na Slovensku a vo veku, keď iní už zvoľňujú životné tempo, vybudoval v roku 2012 vinárstvo Vinum Nobile Winery a novú značku vín, ktorá stojí na pevných základoch. Tým základom je 90-hektárov vinohradov a pivnica vybavená modernou technológiou na spracovanie muštového hrozna z bielych aj červených odrôd.

„Dotyk s drevom nič nenahradí, víno začalo svoju životnú púť zakorenením viniča v pôde, nasalo energiu slnka, napilo sa dažďa, nechalo sa láskať aj šľahať vetrom. Vo chvíli, keď nám ker podaruje bobuľu a získame z nej mušt, začína veľká metamorfóza, ktorá končí zrodom vína. Sud je pre víno kolískou, kde dospeje, naberie silu a krásu,“ povedal majiteľ vinárstva, ktorý neskrýva, že má víno rád.

Vo vinohradoch Vinum Nobile Winery rastú odrody, ktoré majú milovníci vína radi. Rastie tu kráľ bielych vín Rizling rýnsky i Tramín červený, ktorého časť vinárskeho publika tiež pasuje za kráľa vín. Sú tu typické odrody z Burgundska - Rulandské biele aj Rulandské šedé, rovnako ako Chardonnay, ale aj miláčik žien Pálava.

Z modrých odrôd má zastúpenie Cabernet Sauvignon, Merlot aj Alibernet. Posledná spomenutá odroda pochádzajúca z Odesy mala na Slovensku plniť úlohu farbiarky, vydobyla si však skrz svoju krásnu hutnú farbu postavenie sólo hráča.

Vinárstvo svoje top vína vyrába pod značkou Vinum Nobile, Slovak Valley , Frizzanvino či Golden Eagle. Ten názov znamená, že ide o ušľachtilé víno s rozletom orla. Pre všetky národy s vysokými horami je orol symbolom rozletu a slobody. Dajte si dúšok vína a vyletíte s ním nielen ponad tatranské, ale aj kaukazské štíty. Orol nerozdeľuje, ale rovnako ako víno spája.

Z Malých Ripňan do celého sveta

Už na úplnom začiatku produkcie začali vína z Vinum Nobile Winery žať úspechy na medzinárodných aj regionálnych vinárskych súťažiach, ako napr. Vinalies Paris, Bacchus Madrid, Sakura Tokyo, AWC Vienna, Lyon, Texas, Prague Wine Trophy či Berlin International Wine Competion.

V tomto trende pokračuje vinárstvo aj naďalej a na svetových súťažiach jeho vína stále bodujú a zbierajú jeden úspech za druhým.

Opakovane sa vína z produkcie Vinum Nobile Winery tešia z umiestnenia v Národnom salóne vín, kde sa ich vína každoročne zaraďujú k TOP 100 vínam zo Slovenska.

Aj napriek ťažkým časom vinárstvo ide cestou inovácie

Počas lockdownu vznikol unikátny projekt ONLINE degustácie vín so skúseným someliérom, ktorý Vám predstaví degustačný set šiestich výnimočných vín a nahliadnete s ním do zákulisia vinárstva Vinum Nobile Winery z pohodlia Vášho domova. Spolu so sommeliérom sa degustácia s Vašimi hosťami stane nezabudnuteľným zážitkom spoznávania a vnímania farby, vôňe a chuti vynikajúcich vín z tohto jedinečného setu.

Spoznajte bohatú ponuku vinárstva Vinum Nobile Winery

Vinum Nobile Winery zaexperimentovalo a vybočilo z radov bežných slovenských frizzante odrôd a vyplatilo sa! Ochutnajte trojicu perlivých vín z rady Frizzanvino. Exoticky voňavé ľahké Chardonnay, veľmi originálne jahodami prevoňané Melvino Rosé či slovenský v barikovom sude zrejúci Alibernet - spolu s originálnym dizajnom, v štýlovej etikete inšpirovanej čičmianským vzorom na vinársky spôsob, budú ozdobou každej oslavy či príjemného posedenia.

Pre priaznivcov kvalitných červených vín ponúka Vinárstvo Vinum Nobile Winery exkluzívne medailami ocenené degustačné sety ročníkových výberových vín najvyššej rady Vinum Nobile. Potešte nimi svojich blízkych k sviatku či k Vianociam.

Vynikajúce ľahké a svieže vína v modernom dizajne rady Slovak Valley alebo kvalitné vína s odrodovým charakterom rady Golden Eagle z produkcie Vinum Nobile Winery nájdete aj v obchodných reťazcoch.

Užite si krásne chvíle s vínom od VINUM NOBILE WINERY, slovenským vínom svetovej kvality a spoznajte jeho ušľachtilosť.

