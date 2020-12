V tomto prípade ide o lásku medzi mužom a ženou, ktorá priniesla prvé vinárstvo mimo územia Francúzska na výrobu sektov. Viete, čo sa skrýva za týmto slovenským vinárstvom, ktorého produkty sú oceňované aj v zahraničí?

Málokto z nás by nepoznal spoločnosť Hubert J.E., najväčšieho slovenského výrobcu šumivých vín, ktorá si tento rok pripomína úctyhodné 195. výročie svojho vzniku. Mnoho ľudí však netuší, že za skutočným rozmachom spoločnosti stojí zamilovaný pár Johann Evangelist a Pauline Hubert.

Vízia cesty za úspechom

História spoločnosti, neskôr známej ako Hubert J.E., sa začala písať v roku 1825, kedy bolo v Bratislave založené prvé vinárstvo na výrobu šumivého vína mimo územia Francúzska.

Za úspešným vinárstvom sa ukrýva skutočná láska Johanna Evangelistu Huberta a Paulíny, ktorí viedli podnik. Nielen vďaka vrúcnym citom medzi nimi, ale aj vďaka ich spoločnej láske k vinárstvu a vedomostiam Johana, sa ako majitelia zaslúžili o to, že vinárstvo vtedy známe pod názvom Hubert Champagner-Fabrik zažívalo svoj najväčší rozkvet, ktorý siahal až za hranice vtedajšieho Rakúsko-Uhorska.

Paulína neskôr v roku 1882 úspešne prevzala riadenie spoločnosti po manželovi, z ktorej vybudovala legendu, ktorá nemá v našich krajoch obdobu. Hovorí sa, že v rodinách vinárov hľadajú vždy vdovu, ktorá by vinárstvo riadila. Ľudia verili, že sa im už po všetkých nástrahách života bude dariť. A tak sa Paulína stala jednou z prvých dám na Slovensku (vtedajšom Rakúsko-Uhorsku), ktorá stála na čele jednej z najstarších slovenských spoločností, ktorá funguje nepretržite až dodnes. Práve pod jej vedením sa šumivé víno Hubert stalo úspešným aj na cisárskom dvore.

Za dôkaz kvality sektov Hubert je považovaná udalosť z roku 1896, kedy na výstave v Budapešti uhorský cisár Franz Jozef I. ochutnal sekt Hubert a povedal: „Toto šampanské je vynikajúce.“ V tých časoch sa šampanským nazývali všetky šumivé vína, avšak v súčasnosti vieme, že šampanským sa označujú iba sekty vyrobené vo francúzskej oblasti Champagne, nikde inde vo svete. To, čo očarilo samotného cisára, bola vynikajúca chuť a kvalita slovenského sektu, ktorý sa už vtedy vyrábal rovnakou metódou kvasenia vo fľaši ako pravé francúzske šampanské – táto metóda sa nazýva méthode traditionnelle.

Johann Evangelist Hubert s manželkou Paulínou Zdroj: Hubert J.E.

Portfólio plné ocenení a príležitostí

Na počesť tejto lásky, vznikli dva prémiové sekty venované každému z nich – Johann Hubert Extra dry a Pauline Hubert Rosé brut. To, čo spája tieto dve šumivé vína a šampanské, je fakt, že sú vyrobené rovnakým spôsobom – tradičnou metódou zrenia vo fľaši, ktorú používajú aj vinári v preslávenej francúzskej oblasti Champagne. Svoju úlohu zohrávajú najmä ušľachtilé kvasinky a dvojnásobné zušľachťovanie hrozna, ktoré prebieha v uzavretej fľaši. Dôraz sa kladie najmä na dôkladné prekvasenie, ktoré trvá 12 mesiacov. Za celým procesom sú desiatky hodín ručnej práce, od výberu hrozna zo slovenských viníc cez tradičnú metódu výroby až po zaradenie na predajné pulty. Vďaka svojej prémiovej kvalite sú oba sekty skvelou voľbou na slávnostné či výnimočné udalosti a sú pravidelne oceňovanými šumivými vínami odborníkmi aj na medzinárodných súťažiach vín. To všetko vďaka poctivej a tradičnej výrobe, do ktorej sa okrem kvalitných surovín pridáva srdce.

Aktuálne zažiaril maestro šumivých vín, Johann Hubert Extra dry, na jednej z najprestížnejších a zároveň najväčšej medzinárodnej vinárskej súťaži na svete AWC Vienna 2020 a získal zlatú medailu spomedzi silnej konkurencie. Až 11 232 vín od vyše 1 500 producentov zo 41 krajín sa uchádzalo o uznanie odborníkov s vycibreným jazykom.

Super prémiový rad sektov vyrábaný tradičnou metódou uzatvára šumivé víno Hubert XO brandy dosage, ktorého tajomstvo tkvie v unikátnej historickej receptúre z 19. storočia. Základom je tradičná metóda, zrenie vo fľaši 24 mesiacov a 15-ročné Karpatské brandy v expedičnom likéri.

Slovenský originál s nádychom francúzskej noblesy predstavuje prémiový rad Hubert L´Original, ktorý je ideálnym spoločníkom na príjemne strávený čas s niekým výnimočným či ako odmena pre seba a užívanie si pokojnej chvíle. Práve Hubert L´Original sa stal Vínom roka 2019 v kategórii šumivých vín.

Najobľúbenejší sekt Slovákov, Hubert De Luxe, sa nám už tradične spája s oslavou niečoho nového či s chvíľami s našimi blízkymi.

Pre dámy, ktoré si vedia život a každý moment vychutnať štýlovo, je ako stvorený HubertGrand. Na medzinárodnej vinárskej súťaži v zámorí, Finger Lakes 2020, si získal ocenenie „double gold“ a v našich končinách sa stal Vínom roka 2020 v kategórii šumivých vín. Partner, ktorý nikdy nesklame – HubertClub. Je predovšetkým skvelý na konzumáciu! Má najširšiu nielen varietu chutí – od suchého až po sladké, biele, rosé či červené, ale aj formátov fliaš – 3 l, 1,5 l, 0,75 l, 0,375 l a najmenšie 0,2 l. Je osviežujúcim základom pre miešané drinky i ľadové nápoje! Vysoká cena nie je vždy merítkom kvality. Je tomu tak aj v prípade slovenského a cenovo dostupného šumivého vína Hubert Club Zero Dosage, ktorý patrí medzi tie najlepšie v roku 2020. Nefavorizovanému sektu sa dostalo (pre mnohých nečakanej) pocty, keď bol ocenený zaradením do Národného salónu vín 2020, čo len potvrdilo vysokú kvalitu, tvrdú prácu, erudovanosť dlhoročné skúsenosti vinárstva Hubert J.E. vo výrobe sektov.

Najmladším členom portfólia sektov je HubertNealko, ktorý robí zo ženy dámu a z muža džentlmena. Je dôkazom toho, že vinárstvo myslí na všetkých milovníkov šumivých vín – i tých, ktorí si chcú vychutnať príjemné chvíle s bublinkami, no bez alkoholu.

Pripíjame nielen na život a úspechy, ale aj na tohtoročné 195. výročie vinárstva!

Zdroj: Hubert J.E.

K 195. výročiu je vyrobený špeciálny jubilejný sekt, ktorý si môžete zakúpiť tu