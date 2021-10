„Divadlo Aréna pod vedením herca Juraja Kukuru prinieslo občiansky uvedomelý divadelný program so zameraním sa na revíziu a objektivizovaný pohľad do minulosti - do slovenských, resp. česko-slovenských dejín. Zakrátko sa z neho vyprofiloval Občiansky cyklus, teda cyklus inscenácií, ktorý už takmer dve desaťročia predstavuje úctyhodnú dramaturgickú os Divadla Aréna, a ktorý medzičasom do seba organicky poňal aj témy nad rámec národnej histórie," uviedla riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Ľubica Krénová.

V minulosti sa divadlo preslávilo inscenáciami Tiso v titulnej úlohe s Mariánom Labudom st., Dr. Gustáv Husák - väzeň prezidentov, prezident väzňov, alebo Komunizmus. Všetky hry Občianskeho cyklu boli napísané na konkrétnu objednávku divadla.

V rámci hosťovania Divadla Aréna v pražskom Divadle Hybernia videli diváci inscenáciu Jánošík - príbeh vraha, ale aj obnovenú inscenáciu Tiso, tento raz v stvárnení Mariána Labudu ml. Pre dôležitosť nezabúdať na najväčšie zlyhanie ľudstva bola tiež obnovená inscenácie Holokaust v novom hereckom obsadení. Inscenácia Dubček prináša skrze päticu súčasníkov úplne nový pohľad na výraznú osobnosť česko-slovenských dejín, aktéra Pražskej jari a predstaviteľa socializmu s ľudskou tvárou Alexandra Dubčeka, ktorého sté výročie narodenia si pripomenieme v novembri. Prehliadku inscenácií Občianskeho cyklu uzavrela jedinečná hudobno-divadelná a výtvarná performance Juraja Kukuru s názvom Biblia, na ktorej sa zúčastnili v piatok, 15. októbra aj ministri zahraničných vecí Česka a Slovenska, Jakub Kulhánek a Ivan Korčok. Obaja ministri zároveň prevzali nad týždňom slovenského divadla záštitu.

Týždeň Divadla Aréna v Prahe sa uskutočnil za významnej podpory filantropa a podporovateľa umenia Milana Fiľa, prezidenta holdingu ECO – INVESTMENT a.s., ktorého súčasťou je aj Divadlo Hybernia: „Máme za sebou krásny večer a krásny týždeň slovenského divadla v Prahe. Ako povedal pán prezident Tomáš Garrigue Masaryk, sme síce dve vetvy, ale jeden strom. V umení, v kultúre a v divadle, sme si snáď najbližšie. Preto som veľmi vďačný za možnosť hostiť slovenské divadlo v Prahe a prezentovať slovenskú tvorbu českému publiku. Dnešný večer bol povznášajúci a nezabudnuteľný, rovnako ako celý divadelný týždeň, ktorý sme v Hybernii zažili,“ uviedol Milan Fiľo.

