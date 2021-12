Nielen na sociálnych sieťach je to jedna z veľmi rozdeľujúcich tém. Debata je ostrá: chrániť chcú len tí, ktorým nezáleží na ľuďoch, kričia jedni; za ťažbu sú len tí, ktorým nezáleží na budúcnosti, odpovedajú im druhí. Ekoteroristi verzus sebeckí chamtivci, to sú ešte tie miernejšie výrazy, ktorými sa oba tábory v online stretoch častujú. Ide však len o internetový krik alebo medzi lesníkmi a ochranármi prebieha boj, v ktorom môže vyhrať len jedna strana?

„Je veľmi dôležité povedať, že my zo Slovenska nechceme spraviť lesný skanzen, ako sa nám to často snažia oponenti podsúvať,“ hovorí Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. „Drevo potrebujeme z rôznych dôvodov – ako tovar, ako surovinu pre priemysel alebo na kúrenie,“ vysvetľuje. Riešením je podľa neho vytvorenie bezzásahových lesov na desatine územia. „Na zvyšných 90 % sa môže pestovať drevo na ťažbu a spracovanie,“ hovorí.

Krajina lesov

História hospodárskych lesov na území dnešného Slovenska siaha ďaleko do minulosti. Už v 16. storočí sa objavujú prvé kráľovské lesné poriadky, ktorých cieľom bolo organizovanou ľudskou činnosťou zabezpečiť dostatok dreva, vtedy najmä pre banské mestá na strednom Slovensku. Za prelomový sa potom považuje Lesný poriadok pre Uhorsko za vlády Márie Terézie, ktorý sa ako prvý dokument zaoberal lesným hospodárstvom komplexne.

K veľkej zmene v hospodárení s lesmi však prišlo pred necelými dvoma desaťročiami. Zvýšený dopyt po dreve a zároveň veterná smršť, ktorá sa prehnala Tatrami, znamenali prakticky z roka na rok prudký nárast ťažby.

„Desiatky rokov sa na Slovensku ťažilo približne päť miliónov kubíkov dreva. Posledné roky sa však zrazu ťaží dvojnásobok. Stačí sa po lesoch prejsť a vidno to,“ hovorí Lukáč.

Čo spôsobila kalamita

Tatranská kalamita uvoľnila veľké množstvo dreva, s ktorého ťažbou sa pôvodne neplánovalo. Na jeho spracovanie sa nakúpili nové stroje a lesné podniky prijali nových ľudí. Keď sa však kalamitné drevo minulo, ťažba sa na pôvodnú úroveň už nikdy nevrátila. K tomu, že zostala približne na dvojnásobku, prispelo napríklad i to, že sa drevo začalo spracovávať aj na biomasu pre energetický priemysel.

„Myslíme si, že súčasná miera je neudržateľná,“ hovorí Lukáč. „Nie je to otázka dopytu. Ide o to, že drevo rastie nejakým tempom a jednoducho nemôžeme dlhodobo ťažiť viac, ako nám každý rok prirastie. To je jednoduchá matematika,“ hovorí. Hoci si ochranári myslia, že ťažba by sa mala vrátiť na udržateľnú hranicu, prioritou je pre nich najmä vytvorenie bezzásahových území.

Príroda ako vzor

Ak v krajine zostane 10 percent územia, na ktorom sa nebude ťažiť ani poľovať a ľudské zásahy budú minimálne, vznikne stabilné jadro, základňa, ktorá by mala prečkať všetky prírodné katastrofy. Prirodzený les navyše môže slúžiť ako vzor, na ktorom vidno, ako sa zmenám prispôsobuje príroda.

„Pri ťažbe sa mnohokrát využívajú desaťročia nemenené postupy. Parametre prostredia sa však medzitým zmenili,“ myslí si Lukáč. „Mení sa klíma, otepľuje sa, vidíme zmeny v zložení atmosféry. Lesy sa tomu vedia prispôsobiť, sú tu už 350 miliónov rokov a doteraz všetky zmeny zvládli,“ hovorí a dodáva, že bezzásahové, prirodzené lesy sú zároveň stabilizačným prvkom aj pre ich okolie.

Vytvorenie území prirodzeného lesa, ktoré by bolo vyňaté z činnosti človeka, má za cieľ aj iniciatíva Kúp si svoj strom. Zložitý a prepletený ekosystém prirodzeného lesa si totiž dokáže poradiť i s vetrom i so škodcami.

Kvíz – slovenské lesy:

1. Ktorý druh stromov je na Slovensku najrozšírenejší?

a) dub

b) buk

c) smrek

2. Najstarší známy strom na Slovensku je dub z obce Dubinné pri Bardejove. Tento stromový deduško v roku 2010 vyhral v ankete o Strom roka. Koľko má približne rokov?

a) 1250

b) 680

c) 860

3. Kedysi rástol na celom území Slovenska, dnes sa takéto lesíky nachádzajú už len na nedostupných miestach. V minulosti bol cenený pre svoje tvrdé, no pružné drevo. Zaujímavý je aj tým, že ide o jedovatý strom – jed sa nachádza v dreve, v konárikoch i v ihličí. A aký druh stromu ide?

a) jarabina

b) tis

c) jaseň

4. Ako druh patria medzi najvyššie stromy na Slovensku. Dožívajú sa v priemere 300-400 rokov. Najvyšší známy exemplár, ktorý je zároveň s vrcholom vo výške 58 metrov najvyšším známym stromom na celom Slovensku, nájdeme vo Veporských vrchoch v NPR Dobročský prales. Aký je to strom?

a) jedľa

b) borovica

c) sekvoja

5. Lesnatosť Slovenska je približne 41 %, no medzi jednotlivými regiónmi sú veľké rozdiely. Ktorý kraj na Slovensku je najlesnatejší a ktorý naopak najmenej lesnatý (v percentách, nie absolútnou plochou)?

a) Banskobystrický a Trnavský kraj

b) Prešovský a Trnavský kraj

c) Žilinský a Nitriansky kraj

6. Väčšina slovenských pralesov sa nachádza vo vyšších nadmorských výškach a v pohoriach. Existuje však jeden prales, ktorý sa rozprestiera na úplnej rovine. Ako sa volá?

a) Badínsky prales

b) Motrogon

c) Šúr

7. Európska komisia podala na Slovensko žalobu pre nedostatočnú ochranu hlucháňa. V chránených biotopoch tohto lesného vtáka totiž napriek zákazom naďalej prebieha intenzívna ťažba dreva a hlucháňovi hrozí vyhynutie. Koľko jedincov hlucháňa hôrneho približne evidujeme?

a) 80 – 100

b) 600 – 800

c) 3000 – 3500

(Správne odpovede: 1.b, 2.c, 3.b, 4.a, 5.c, 6.c, 7.b)