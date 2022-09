Ako prezrádza majiteľ Toyoty RAV4 Adventure, zlodej sa pokúsil odcudziť jeho vozidlo tak, že najprv vyrezali vnútorný blatník, odpojil svetlo a dostal sa dnu. No s autom neodišiel. Nečakal totiž, že SUV má dodatočné zabezpečenie VAMPIRE Lite, ktoré mu zabránilo v naštartovaní.

Ako je to možné? VAMPIRE Lite je 7-cestný imobilizér, ktorý vo vozidle blokuje až 7 jeho častí: batériu, spojku, motor, elektroniku, ručnú brzdu, palivovú sústavu či elektronickú riadiacu súpravu.

Bez špeciálneho VAM kľúča, ktorý je potrebné pred každým naštartovaním vložiť dnu, sa tieto časti zablokujú a vozidlo nenaštartuje. Ako píše majiteľ spomínaného SUV: „auto bolo pre zlodeja mŕtve“.

Toto nie je prvý a zrejme ani posledný prípad, kedy VAM systém ochránil vozidlo pred zlodejmi. Počas 25-ročnej histórii firmy zaznamenali viac ako 500 pokusov o krádež. Ani jeden z nich nebol doteraz úspešný.

Dokonca, ak by mal majiteľ dotknutej Toyoty nainštalované rozšírenie VAM Akustik, systém by ho ochránil aj pred vniknutím do auta. V momente pokusu by sa totiž zapol alarm v podobe hlasného trúbenia z klaksónu a blikania svetiel.

