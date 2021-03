Už je to rok, čo sa prvýkrát uzatvorili predajne ojazdených vozidiel z dôvodu protipandemických opatrení. Predajcovia museli urýchlene nájsť nový spôsob predaja a zákazníci sa učili nakupovať online. Ešte pred rokom nepredstaviteľná kúpa vozidla cez internet je dnes už rutinou. Zatiaľ, čo počas prvej vlny pandémie predalo AAA AUTO na Slovensku necelých 500 áut, v druhej to bolo už vyše 1 000 a v terajšej tretej takmer 2 500. Najväčší záujem je o model Škoda Octavia, autá s väčším batožinovým priestorom a benzínové varianty vozidiel.

„Keď sa naše pobočky prvýkrát pred rokom uzavreli a my sme prakticky zo dňa na deň spustili online predaj, nečakali sme, že sa tak rýchlo udomácni a ľudia ho príjmu ako bežný spôsob nákupu. Hoci predaje nie sú zďaleka na takej úrovni, ako by tomu bolo za bežnej situácie, predávame už sto automobilov denne. Tento rok sme tak na Slovensku už na 64 % minuloročných predajov pred lockdownom. V Českej republike to je dokonca 76 %," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO. Celkovo sa v rámci skupiny predalo cez internet v Českej republike a na Slovensku už takmer 16 000 automobilov.

Ľudia si môžu vozidlá, o ktoré majú záujem, vybrať na internetovej stránke www.aaaauto.sk a online si ich zarezervovať. Na Call centre sa na zelenej linke 0800 100 100 následne dohodnú na mieste a čase odovzdania auta, a to doma alebo tam, kde im to najviac vyhovuje. Dezinfikované vozidlo na dohodnuté miesto pristaví predajca s ochrannými prostriedkami. "Už na samotnom začiatku pandémie koronavírusu sme spustili naprieč celou našou spoločnosťou súbor ochranných opatrení, vďaka ktorým chránime našich zamestnancov a zákazníkov pred nákazou. Na dezinfekciu vozidiel sme nakúpili nové technológie a sprísnili procesy tak, aby boli autá úplne bezpečné," povedala Karolína Topolová a doplnila: "Výhodou online nákupu vozidla je nielen rýchlosť celého procesu, ale tiež to, že v prípade nespokojnosti môžete vozidlo do dvoch týždňov od kúpy vrátiť."

Zdroj: AAA AUTO

Posledný rok priniesol veľa zmien. Nielen to, že sa ľudia museli za uplynulé obdobie naučiť kupovať automobily online, ale zmenili sa aj ich preferencie pri výbere. Slováci vyhľadávajú prevažne väčšie autá, preto varianty kombi, SUV alebo MPV tvoria v AAA AUTO nadpolovičnú väčšinu predajov. "Karoséria kombi a SUV sa stala už v minulom roku vďaka potrebe väčšieho batožinového priestoru častejšou voľbou našich zákazníkov. Hatchbacky sa s 30 % síce ešte držia na prvej priečke, ale ich popularita výrazne klesá. Očakávame, že kombi a SUV ich v priebehu roka dobehnú. Už teraz si verziu kombi vyberá štvrtina zákazníkov, ďalšia štvrtina SUV," vysvetlila Karolína Topolová. Štvrtina zákazníkov si kupuje cez internet vozidlá s automatickou prevodovkou, čo je o 4 % viac ako vlani v čase, keď boli ešte pobočky otvorené. Rastie záujem aj o autá s náhonom na všetky štyri kolesá a komfortné prvky výbavy, ako je systém pre automatické zastavenie pred prekážkou alebo handsfree pripojenie.