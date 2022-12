Pokiaľ ide o krabice od nového televízora, takmer traja z desiatich Slovákov (29 %) ju po vybalení prijímača vyhodia, zatiaľ čo skoro polovica (49 %) si ju ponechá pre prípad neskoršieho transportu televízora do servisu. Iba 2 % ľudí ju použijú na výrobu dekorácií do domácnosti. Tieto zistenia vyplývajú z prieskumu spoločnosti Samsung Electronics, ktorého sa od 23. do 28. novembra 2022 zúčastnilo 1050 respondentov zo Slovenska.

Ilustračné foto Zdroj: Samsung

Koľko krabíc prejde rukami Slovákov počas Vianoc?

V každej domácnosti sa určite nachádza minimálne jedna. Počas Vianoc k nim však pribudne zopár ďalších, konkrétne jedna až päť. Aspoň to hovorí 49 % Slovákov v spomínanom prieskume. Tretina opýtaných (30,3 %) odhaduje ich počet na päť až desať a necelých 12 % používateľov využije počas sviatkov až 15 kartónových krabíc. Takmer každý dvadsiaty (4,6 %) ich spotrebuje dokonca viac ako 15. Aký je ich osud po najkrajších sviatkoch v roku? Až 61,4 % respondentov ich vyhadzuje do triedeného odpadu, 4,6 % do netriedeného a dve desatiny ich spália. Každý ôsmy Slovák (13,2 %) ich však dokáže využívať aj naďalej, napríklad ako úschovné priestory alebo ako hračku pre domácich miláčikov.



Bytový doplnok z krabice od televízora?

Množstvo kartónových krabíc, ktoré skončia v odpade po vianočných sviatkoch, je neustále veľké. Polovica opýtaných (47,4 %) si pritom dokáže predstaviť využitie týchto krabíc na výrobu bytových doplnkov či dokonca nábytku. Recyklácia kartónových krabíc pretvorením na iné bytové zariadenie je pre 25,7 % respondentov nepredstaviteľná. Pre tých, ktorí však chcú aspoň takýmto malým kúskom prispieť k lepšej budúcnosti si Samsung pripravil projekt špeciálnych pevnejších kartónových krabíc s predtlačenými vzormi. Podľa nich je možné krabice jednoducho rozrezať, zložiť a vyrobiť z nich bytové doplnky či iné funkčné predmety.

Ilustračné foto Zdroj: Samsung

Zákazníci majú navyše k dispozícii aj špeciálnu webovú stránku https://www.samsung-ecopackage.com/ , kde si môžu vybrať model televízora, povedzme QD OLED, alebo iného spotrebiča značky Samsung, ktorý vlastnia a ľahko si môžu pozrieť, aké predmety je možné z ich balenia zhotoviť. Z krabíc od televízorov dokážu vyrobiť domčeky pre mačky, stojany na časopisy a knihy, stolík pod televízor či iné praktické bytové doplnky. Na každej krabici sa nachádza QR kód, ktorý zákazníka navedie na webovú stránku Samsung Eco-Package, kde si zvolí, čo chce vyrobiť. Pre deti je možné zhotoviť dokonca aj zaujímavé zvieratká alebo hojdacieho koníka. Samsung navyše pri všetkých krabiciach od televízorov prestal používať farebnú potlač, aby ich výroba bola ekologicky čo najmenej náročná. Týmto krokom znižuje uhlíkovú stopu pri výrobe a preprave televízorov a celkovo tým prispieva k ochrane životného prostredia.

Ilustračné foto Zdroj: Samsung

Ozdoby, ktoré skrášlia vianočný stromček