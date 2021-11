Prieskum spoločnosti NMS, ktorý uskutočnila pre firmu Huawei, ukázal, že si Slováci pri výbere nového smartfónu potrpia na vlastnosti ako kvalitný displej, ultratenké telo, dostatok pamäte, čierne vyhotovenie, výdrž batérie aspoň jeden deň a mal by vedieť tiež zhotovovať kvalitné fotografie aj v nedokonalých podmienkach. To všetko v cenovom rozpätí od 400 do 600 eur.

Väčšina Slovákov má o ideálnom smartfóne jasnú predstavu. Na prvých miestach sú požiadavky ako adekvátna cena (67 % opýtaných), dostatočná výdrž batérie (51 %) či kvalita fotoaparátu (44 %). Pričom muži si vyberajú nový model predovšetkým na základe výkonu, značky, kvality displeja, pričom mobil využívajú okrem komunikovania najmä na fotografovanie širokouhlých záberov, počúvanie hudby, navigovanie či hranie hier.

Ženám naopak záleží na tom, aby mali vo svojom smartfóne kvalitný fotoaparát s dobrou selfie kamerou, možnosťami využívať rôzne filtre či tiež dostatočne veľkú pamäť na ukladanie množstva fotografií a videí. Svoje smartfóny pritom najčastejšie využívajú na fotografovanie či prezeranie sociálnych sietí.

Na čo smartfón (naozaj) používame?

Až 54 % respondentov uviedlo, že okrem základnej komunikácie ako je telefonovanie, či esemeskovanie sa väčšina venuje najčastejšie surfovaniu na internete a viac než polovica (51 %) pravidelne prezerá obsah sociálnych sietí. Medzi ďalšie časté činnosti na smartfónoch patrí fotografovanie (49 %), mobilné bankovníctvo či platby prostredníctvom mobilu (40 %), počúvanie hudby či sledovanie filmov (28 %), ale aj hranie hier (17 %).

Práve na základe tohto prieskumu prišiel Huawei s možnosťou bezkontaktnej platby prostredníctvom aplikácie Curve a neustále pracuje na tom, aby sa v obchode s aplikáciami Huawei AppGallery nachádzali všetky potrebné aplikácie lokálnych developerov.

Huawei nova 9 - smartfón podľa našich predstáv

Začiatkom tohto mesiaca uviedla firma na trh svoj úplne nový smartfón, ktorý ponúka všetky vlastnosti vlajkovej lode za polovičnú cenu, a zároveň dokonale vystihuje všetky požiadavky na smartfón, ktorý by si kúpil priemerný Slovák.

Veľký 6,6-palcový displej nedávno s jemným rozlíšením a obnovovacou frekvenciou 120 Hz dostatok miesta na plnohodnotný zážitok zo sledovania sociálnych sietí či hrania mobilných hier. Základom série Huawei nova je inovácia. Už od uvedenia na trh v roku 2016 predstavuje rad nova stelesnenie inovatívnych technológií Huawei v štýlovom kabáte. Je to špičkový osobný asistent určený pre zaneprázdnených, nezávislých a kreatívnych ľudí, ktorí sú neustále v pohybe.

Fotoaparát, na ktorý je spoľah

Aktuálna doba predurčuje žiť život naplno. Málokto sa pritom zaobíde bez telefónu s fotoaparátom, na ktorý sa môže spoľahnúť v každej situácii, bez ohľadu na to, či je deň alebo noc. Nova 9 zachytí všetky dôležité chvíle, dokonca aj v tme, či v zlom osvetlení. Huawei nova 9 s pokročilými režimami denného a nočného fotografovania umožňuje zachytiť snímky za každých podmienok.

Nabíjanie z nuly na 100 za menej ako 40 minút

Výdrž batérie je jednou z najväčších starostí, ktoré v prieskume označilo až 51% opýtaných Slovákov. Rovnako ako predchádzajúce smartfóny Huawei, aj nova 9 vyniká veľkou batériou - má kapacitu až 4300 mAh, vďaka ktorej sa s prehľadom postará o celodennú výdrž, bez ohľadu na záťaž a frekvenciu používania. Extrémne rýchla 66W nabíjačka Huawei SuperCharge zaručí, že nabitie telefónu na 53 percent potrvá len 15 minút a na 100 percent sa nabije za 38 minút.

Vysoký výkon umožňuje smartfónu zvládnuť všetky každodenné úlohy či multimediálny obsah. Huawei nova 9 je na Slovensku v predaji vo farbách Black a Starry Blue za odporúčanú maloobchodnú cenu 499 eur. Kúpiť si ho môžete aj u vybraných operátorov.

