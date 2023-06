Grilovačky Slováci organizujú najmä z dôvodu, že túto aktivitu majú radi, ale pre veľkú časť ľudí ide o spoločenskú udalosť, keď sa stretávajú s blízkymi. Aj preto sieť supermarketov BILLA prináša svojim zákazníkom novú privátnu značku Grill Party.

Zdroj: BILLA

Slováci majú grilovanie v malíčku



Príchod teplých slnečných dní znamená pre našincov stretnutia v prírode a pri chutnom jedle. Takmer tri štvrtiny ľudí (72 %) uprednostňujú grilovačky pred opekačkami, pričom väčšina z nich griluje počas letného obdobia. Vyplýva to z prieskumu o grilovacích zvyklostiach, ktorý počas apríla realizovala agentúra 2muse pre sieť supermarketov BILLA*. „Najčastejším dôvodom, prečo ľudia grilujú, je fakt, že túto činnosť majú radi (53 %), ale pre takmer polovicu Slovákov (46 %) ide o spoločenskú aktivitu a možnosť, ako sa stretnúť s blízkymi. Grilovanie tiež pre respondentov predstavuje relax a zábavu,“ povedal Michal Vyšinský z agentúry 2muse. Grilovačky Slováci trávia zväčša s rodinou (92 %) a priateľmi (61 %), menej už so známymi svojich priateľov, kolegami či spolužiakmi.

Zdroj: BILLA

Pri výbere potravín určených na grilovanie je pre takmer dve tretiny opýtaných (61 %) veľmi dôležitým kritériom kvalita výrobkov, ale aj ich zloženie a cena. „Viac ako polovica ľudí v našom prieskume uviedla, že na grile najradšej pripravuje mäso (53 %) – a to najmä kuracie a bravčové –, ale obľúbené sú aj grilované klobásy, špekáčiky a slanina. Z grilovaných syrov je pre Slovákov číslom jeden hermelín, nasledovaný camembertom či ovčím a kozím syrom,“ povedala Albena Georgieva, prevádzková riaditeľka BILLA. Ako prílohu ľudia najčastejšie volia čerstvý zeleninový šalát, ale aj pečivo, grilovanú zeleninu a zemiaky. Pokrmy z grilu si väčšina respondentov dochucuje horčicou, kečupom a cesnakovou omáčkou.

Zdroj: BILLA

Čas na gril párty s BILLA



Všetko, čo Slováci potrebujú na bezchybnú grilovačku, nájdu v predajniach BILLA. Svoj kvalitný sortiment od starostlivo vybraných dodávateľov sieť supermarketov najnovšie rozšírila o privátnu značku Grill Party, ktorá zákazníkom ponúka potraviny určené na grilovanie, ale aj súvisiaci nepotravinový tovar. Základným sortimentom tejto značky sú grilovacie klobásky a párky, pričom zaobstarať si ich možno vo viacerých variantoch. V ponuke Grill Party nechýbajú ani steaky, rebrá, mleté mäso určené do burgerov alebo grilovacie syry ako camembert, pološtiepok či syr mediteránskeho typu. Vyváženú chuť dodajú jedlu Grill Party kečupy a omáčky so sladkokyslou, diabolskou či barbecue príchuťou. Na svoje si vďaka ponuke chutného tofu prídu aj vegáni.

Zdroj: BILLA

Samozrejmosťou v BILLA je vysoká kvalita grilovacích produktov za výhodné ceny, čo už ocenili aj samotní zákazníci. V renomovanej ankete „Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2023“ odovzdali novej privátnej značke Grill Party najviac hlasov v kategóriách Mäsové výrobky na gril a Dressingy a omáčky. Cieľom tohto ocenenia je vyzdvihnúť nové a inovované výrobky na trhu, pričom v aktuálnom 12. ročníku bolo do súťaže prihlásených viac ako 140 produktov v 45 kategóriách. „Sme veľmi radi, že už krátko po uvedení našej novej značky Grill Party si ju obľúbilo množstvo zákazníkov, čo potvrdil aj jej úspech v marketingovom programe Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka. Slováci si teplé dni jednoducho nevedia predstaviť bez grilovania, a my v BILLA im vychádzame v ústrety. S kvalitným a chutným sortimentom našej privátnej značky Grill Party môže svoju rodinu a priateľov pohostiť každý, či už pripravuje jedlo pre vegetariánov, vegánov alebo ľudí preferujúcich mäsitú stravu,“ uviedla A. Georgieva.



* O prieskume:

Prieskum Grilovanie vypracovala pre spoločnosť BILLA na vzorke 502 respondentov agentúra 2muse na základe exkluzívneho kvantitatívneho ad-hoc prieskumu realizovaného formou online panela s riadeným prístupom. Terénny zber dát prebiehal od 13. 4. do 17. 4. 2023.