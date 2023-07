Pivná kultúra na Slovensku prešla v posledných rokoch ťažkými skúškami. Ako vnímate jej premenu, podarilo sa jej obstáť?

Pivná kultúra je dlhodobá záležitosť, nie nejaký beh na krátku trať. Na základe dlhoročných skúseností môžem jednoznačne povedať, že sa na Slovensku zlepšuje. Nejde len o samotné prevádzky, ale aj o spotrebiteľov, ktorí kvalitu čoraz viac požadujú – a nehovoríme tu iba o pive, ale aj servise a prostredí, v ktorom ho konzumujú. Aj keď negatívnych externých vplyvov bolo za posledné roky naozaj veľa, gastro biznis sa naštartoval. Je zjavné, že podniky, ktoré to myslia úprimne, robia to so srdcom a s plnou vážnosťou, teda tak, ako sa to skrátka má, majú u zákazníkov úspech. Gastro je rehoľa na plný úväzok, ktorá sa oklamať nedá, presne ako dobré pivo. Aby všetko dokonale zapasovalo, snažíme sa aj my v Plzeňskom Prazdroji Slovensko pomôcť prevádzkam – buď investíciami do materiálnej podpory alebo vzdelávaním a rozvíjaním zručností personálu. Napríklad v oblasti kvality piva sme za minulý rok preškolili takmer 1900 ľudí vo vyše 460 prevádzkach po celom Slovensku. Máme radosť, keď cítime, že táto snaha padá na úrodnú pôdu.

Dobre načapované pivo po odpití zanecháva stopy peny na pohári, tzv. krúžkuje Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Ako hodnotíte kvalitu čapovaného piva v podnikoch?

Je dôležité, aby sa pivo dostalo do pohára zákazníka v rovnakej kvalite, ako keď opúšťalo pivovar. Som rád, že čoraz viac prevádzok to chápe a snaží sa kvalitatívne štandardy či usmernenia dodržiavať. Dobrý podnik zároveň nemôže byť bez špičkového výčapníka, ktorý na kvalitu podávaného piva počas jeho cesty až k zákazníkovi starostlivo dozerá. Nepriamo ho edukuje, čo je a čo nie je dobré pivo a výrazne sa tak podieľa na zvyšovaní pivnej kultúry. Len nedávno sme spoznali meno víťaza prestížnej súťaže výčapníkov Pilsner Urquell Master Bartender, ktorá práve takýchto výčapníkov oceňuje – tohtoročný víťaz za Slovensko pôsobí v podniku Plzeňská na rohu v Pezinku.



Ako spozná laik dobré pivo, respektíve dobre načapované pivo?

Pivo, ktoré ste si objednali, by malo v prvom rade lahodiť oku – už pri prvom pohľade by sme naň mali mať chuť. Najjednoduchší znak, podľa ktorého spoznáme dobre ošetrené a načapované pivo je, keď po odpití takzvane krúžkuje, teda zanecháva na okraji pohára krúžky. Pivo je skvelé v tom, že s nami jasne komunikuje. Má tiež rado, keď je pohár „pivne čistý“, čo znamená, že na ňom nie je nič, čo by mohlo poškodiť a znehodnotiť pivnú penu, ktorá ho chráni pred zvetraním. Pena je totiž citlivejšia a vnímavejšia ako naše oči. V ideálnom prípade je hustá, krásna, krémová. Vtedy vieme, že je všetko v poriadku. Okrem čistoty si pohár „potrpí“ aj na to, aby nebol teplý a suchý. To sa pivu tiež „nepáči“. Ďalšia zásadná vec potom je, ako samotné pivo chutí. Je veľký predpoklad, že ak pivo v pohári krúžkuje, bude aj chuť v správnom štandarde. Celkový dojem následne dotvára správne zvolený pohár a jeho naservírovanie na stôl.



Sú výčapníci v podnikoch podľa Vás dostatočne zruční, starostliví a vyznajú sa v tej komplikovanej alchýmii tak, aby bol výsledný zážitok čo možno najdokonalejší?

Dobrý výčapník musí pivo milovať a mať isté danosti pre to, aby sa oň vedel správne postarať. Srdce a vášeň sú základom, rovnako ako motivácia prinášať ľuďom krásny zážitok. Hovorí sa, že pracovať s pivom znamená mať mokré ruky. Ľudia často nevidia, čo všetko musia výčapníci zastrešiť. Priamo v prevádzke počas svojej zmeny, no aj pred ňou a po nej. Je toho veľmi veľa, no ak to človek ovláda dokonale, môže priniesť iným pridanú hodnotu, po ktorú si k nemu chodia. Som rád, že počet špičkových výčapníkov u nás narastá. Záujem a hrdosť na toto remeslo sa snažíme podporiť aj u študentov končiacich ročníkov na stredných odborných školách s gastro zameraním cez Vzdelávací program Plzeňského Prazdroja. Za 10 rokov sa ho zúčastnilo už viac ako 7500 študentov.

Ján Píry je dlhoročným obchodným sládkom spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko a jeho kľúčovou zodpovednosťou je dohľad nad kvalitou piva Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Podniky, ktoré sa pýšia správne ošetreným a načapovaným pivom, dostávajú každoročne ocenenie Hviezda sládkov. Ako ste s počtom ocenení spokojný?

Kľúčovým atribútom celej našej snahy v rámci prestížneho programu Hviezda sládkov je, aby sa prevádzky sami prihlasovali, navzájom sa ťahali, „hecovali“ a posúvali vpred. Aby táto chuť zlepšovať sa prichádzala priamo od nich. My im potom radi pomôžeme napríklad preškolením personálu alebo aj technickým zabezpečením. Ideálny stav by bol, ak by Hviezdu sládkov vlastnilo päť až desať percent prevádzok. Keďže sme nastavili naše štandardy kvality veľmi prísne, veľa podnikov na ich splnenie zatiaľ nemá predpoklady. Excelentná kvalita, ktorú vyžadujeme, sa totiž nezrodí za jeden deň. Ich počet však každoročne narastá, pre rok 2023 získalo ocenenie 165 prevádzok. Dôkazom toho, že sa oplatí makať, je aj fakt, že vynikajúce prevádzky už nie sú len doménou väčších miest, ale rodia sa aj v tých menších.



Ako veľmi sa zmenili chuťové preferencie pivných konzumentov na Slovensku v posledných rokoch?

Slováci dnes od piva očakávajú silný senzorický, zmyslový zážitok. Je dôležité, aby dokázali precítiť všetky atribúty piva ako sladkosť, horkosť, plnosť. Harmónia toho celého musí byť dodržaná a práve v tomto kontexte sa darí najmä ležiakom. Slováci sú však otvorení aj novým chutiam a novým trendom posledných rokov sú horkejšie pivá. Hovoríme, že chmeľ je korením piva, a mal by v ňom byť aj patrične cítiť. Pre pivá plzenského typu je príjemná a vybalansovaná horkosť mimoriadne dôležitá.



Ako vnímate vzostup nealka? Ako veľmi sa líši jeho výroba od klasického postupu? Zdá sa, že to už nie je len z núdze cnosť, alebo letná „vychytávka“, ale stabilný segment.

Vplyvom celkovej zmeny životného štýlu ľudí je nárast nealko piva a miešaných nápojov na jeho základe úplne pochopiteľný. Ľudia hľadajú alternatívy voči klasickým sýteným nealko nápojom a často preferujú také, ktoré majú menej cukru. Nám sa už pred rokmi skvelo osvedčil Birell Pomelo a Grep, ktorý majú dodnes Slováci najradšej. Láka ich nielen osviežujúcim rázom, ale aj horkosťou, ktoré si citrusové ovocie v sebe prirodzene nesie. V prípade značky Birell ide vo výrobe najmä o jej unikátnosť, ktorá spočíva v jedinečných kvasinkách s rovnomenným názvom. Birell sa ako jediné nealkoholické pivo na Slovensku a v Česku varí neprerušeným procesom a kvasinky sú špeciálne práve tým, že produkujú minimum alkoholu. Vďaka tomu pivá Birell prejdú rovnakým procesom kvasenia a dokvášania, akým prechádzajú klasické pivá.



Čo pivné mýty, existujú nejaké? Je pivo výlučne nápojom pre mužov? A čo ten, že z piva sa priberá?

Pivo už dávno nie je výhradne nápojom iba pre mužov. Začínam badať, že si k nemu nachádza cestu aj veľa žien. Dôkazom je aj moja pani manželka, ktorá si ho tiež rada vychutná. A či sa z piva priberá? V priemere pivo obsahuje menej kalórií ako väčšina iných nápojov. Háčik je v jeho schopnosti pozitívne podporovať trávenie.

Nároky spotrebiteľov na kvalitu rastú a požadujú ju ktorí čoraz viacej – a nehovoríme iba o pive, ale aj servise a prostredí, v ktorom ho konzumujú Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Ako veľmi ovplyvňuje percento alkoholu v pive jeho kvalitu a chuťové vlastnosti – ak vôbec?

Obsah alkoholu je len jeden z mnohých analytických parametrov skladby piva a vôbec neplatí, že čím vyšší obsah alkoholu, tým kvalitnejšie pivo. Veľa ľudí si množstvo alkoholu spája so stupňovitosťou piva. Ale priama úmera medzi obsahom alkoholu piva a jeho stupňovitosťou nemusí vždy platiť. Stupňovitosť primárne odzrkadľuje extrakt pôvodnej mladiny a súvisí s množstvom použitého sladu. Po zakvasení mladiny hovoríme o takzvanom stupni prekvasenia, teda o tom, ako hlboko nechá sám sládok pivo prekvasiť. S tým sa spája vybalansovanie chuti, teda sladkosti, horkosti a plnosti. Ide o know-how, a teda o to, ako sládok chce, aby to bolo, nie o alkohol. Ako sa dá s pivom hrať, je hotová alchýmia. To, že pivná dvanástka musí mať päť percent alkoholu, je mýtus. Ak sa percento alkoholu zníži, môže to mať dokonca pozitívny dopad na plnosť piva. Krásny príklad je naša nová Šariš Žiarivá 12-ka, kde sme s alkoholom išli o desatinku nižšie, ale pridali sme na intenzite extraktu. A vznikla presne taká chuť, akú sme chceli.



Akú rolu hrá pri kvalitnom pive chmeľ? Kde sa v súčasnosti dopestuje ten najkvalitnejší?

Chmeľ patrí pri výrobe piva medzi tri základné suroviny. Pri pive je dôležité nielen to, koľko chmeľu obsahuje, ale aj aké odrody sú pri varení použité, a kedy. Navyše je to súčasť pivných trendov a stále prebieha šľachtenie nových, atraktívnejších a lukratívnejších odrôd. Napríklad aj takých, ktoré majú v sebe isté citrusové atribúty. Každopádne, slovenská produkcia chmeľu dnes nie je dostatočná na to, aby sme boli sebestační v kvantite, ani v odrodovej skladbe, a preto spolupracujeme s dodávateľmi tých najlepších odrôd aj v iných krajinách – pre výrobu piva na Slovensku v Pivovare Šariš máme v prevažnej miere chmeľ z Česka. Pri kvalitnom pive je pritom kľúčové, aby sládok vybral tie najlepšie odrody, lebo práve odroda významne vplýva na celkový profil piva. Napríklad pri novom Šariši sme použili až štyri druhy chmeľu, ktoré sme postupne pridávali počas trojitého chmelenia. Súčasťou každej receptúry je totiž aj presná minutáž, ktorá určuje, koľko chmeľu – akých odrôd a kedy – do piva ide. Keď sme šperkovali pivá Šariš, urobili sme desiatky testovacích várok, aby sme našli ten najideálnejší pomer. Každý takýto detail vplýva na profil a celkové vyznenie piva. A jeho iskru.



Tento rok Šariš upravil receptúru oboch svojich úspešných pív – desiatky aj dvanástky. V čom je podľa Vás jedinečná a čím môže osloviť fajnšmekrov?

To, že vylepšenie receptúr oboch vlajkových lodí Šariša desiatky aj dvanástky bol správny krok, sa nám potvrdilo hneď niekoľkokrát. Spotrebitelia ich v rámci programu Voľba spotrebiteľov označili ako Najlepšiu novinku v kategórii pív a historický úspech dosiahli aj na degustačnej súťaži Slovenská pivná korunka, kde získali zlato vo všetkých hlavných kategóriách. Boli sme veľmi potešení, ako vysoko obe pivá odborníci ohodnotili. Je to ocenenie pre všetkých ľudí, ktorí sa na tom v Plzeňskom Prazdroji Slovensko dlhodobo podieľali – a bez ktorých by sa to nedalo robiť na takej vysokej úrovni. Nás všetkých teší, že sme s novým Šarišom urobili radosť aj zákazníkom, pre ktorých sme v prvom rade tie pivá do posledného detailu ladili. Je zrejmé, že pivo Šariš sa stáva čoraz obľúbenejším naprieč celým Slovenskom.



Kto je Ján Píry?

Ján Píry je dlhoročným obchodným sládkom spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko a jeho kľúčovou zodpovednosťou je dohľad nad kvalitou piva. Ten zahŕňa širokú škálu činností, od degustácie, po školenia ohľadom kvality, správneho čapovania, servírovania, uskladnenia až po starostlivosť o pivnú výčapnú techniku. Pivu a pivovarníctvu sa venuje už 40 rokov, počas ktorých vytvoril a participoval na vývoji viacerých pivných receptúr a noviniek. Sám hovorí, že na pive ho fascinuje, ako sa jednoduché suroviny vďaka sile prírody, ľudskému umu a dômyselným technológiám premieňajú na chutný, zlatistý nápoj. Svoje znalosti o pive odovzdáva prevádzkam cez rôzne školenia či školy čapovania, ale napríklad aj študentom hotelových akadémií v rámci Vzdelávacieho programu Plzeňského Prazdroja. Baví ho gastronómia, rád varí a pripravuje rôzne tradičné aj netradičné jedlá. Vo voľnom čase sa venuje záhradkárčeniu, špecializuje sa na pestovanie paradajok.