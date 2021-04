Zasadila ich Maruška?

V minulých rokoch sme si prvé jahody od poctivých slovenských farmárov mohli vychutnávať v máji, keď dozreli vo fóliovníkoch. Prvý samozber nás zvyčajne čakal ešte neskôr, v priebehu júna. Jahody Slahôdky, ktoré už teraz ponúka BILLA, boli ale zasadené v januári a vyrástli v jedinečnom skleníku! „Keďže jahody Slahôdky sú pestované v skleníku, nie sú závislé od zmeny počasia, a tak si ich naši zákazníci môžu v nezmenenej kvalite vychutnávať takmer počas celého roka. Jahody sú zbierané ručne, a to až po úplnom dozretí. To zaručuje nielen ich jasno červenú farbu, ale aj výbornú chuť a prenikavú vôňu, ktorá je príznačná pre poslednú fázu dozrievania,“ vysvetlila Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA. Slahôdky pre nás vyrastajú v obci Bruty, ktorá je na ich pestovanie ako stvorená – leží na juhu Slovenska a slniečko v nej svieti oveľa viac dní ako v iných kútoch Slovenska.

Ilustračné foto. Zdroj: BILLA

Ani stopa po chémii

Skleník, v ktorom sa jahody Slahôdky pestujú, je skutočný unikát – okrem farmy Bruty ho nenájdeme nikde inde na Slovensku, dokonca ani v okolitých štátoch. Vyhrievajú ho obnoviteľné zdroje a je v ňom vždy príjemných šestnásť stupňov. Skleník je ako vystrihnutý zo sci-fi filmu! Riadi ho softvér, ktorý otvára a zatvára okná tak, aby bol zabezpečený stály pohyb vzduchu, teplota a vlhkosť. Ak je slnko príliš silné, zatiahne sa tieniaca fólia. Špičkový systém tiež kontroluje závlahu či recykláciu vody. Jahody vyrastajú v kvetináčoch s rašelinovým substrátom, ktorý nahrádza pôdu. Zavlažuje ich prirodzená dažďová voda s ideálnym pH. „Pestovanie Slahôdok v kvetináčoch v skleníku je veľkou výhodou. Jahody na poliach či vo fóliových tuneloch sa totiž každoročne sadia na rovnakých miestach, pôda tak časom môže byť unavená a nedostatočne vyživená. Rašelinový substrát v kvetináčoch sa však po sezóne recykluje. Následne sa vysadia nové sadenice do nového substrátu. Skleníkové Slahôdky sú navyše v uzavretom priestore, kde ich pred škodcami chráni prirodzená biologická ochrana, teda dobré chrobáky, pavúky a larvy. Rastliny tak nemusíme postrekovať chemikáliami,“ povedal Peter Kelemen z farmy Bruty. Farma sa navyše môže pochváliť certifikátom, ktorý garantuje bezpečnosť jahôd a zaručuje, že sú vypestované v súlade so zásadami trvalej udržateľnosti a s ohľadom na prírodu.

Ilustračné foto. Zdroj: BILLA

Sú jahody... a jahody

Ak si chceme prezrieť jahody v obchode, mali by sme na to ísť jemne a opatrne. Keď totiž balenia jahôd pretáčame a obzeráme si ich z každej strany, môžeme ich nechtiac poškodiť a znehodnotiť. Ako prvé by sme si mali všímať, z akej krajiny jahody prišli do obchodu. Slovenské jahody sú zárukou kvality, pretože sa zbierajú dozreté a v predajniach ich nájdeme v priebehu pár hodín. „Kúpou slovenských výrobkov zákazníci vyjadrujú úctu a vďaku domácim producentom. Podpora slovenských pestovateľov a farmárov patrí aj medzi naše priority – už od roku 2013 ich podporujeme našou privátnou značkou Slovenská farma. Od minulého roka ponúkame domáce výrobky prostredníctvom nášho projektu Doba slovenská, ktorý vyjadruje hrdosť na kvalitné lokálne produkty a ctí si prácu slovenských pestovateľov a výrobcov,“ povedala K. Kirchnerová.

Ilustračné foto. Zdroj: BILLA