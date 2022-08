Jahody, marhule, jablká, ale aj čerešne či broskyne – ponuka sezónneho ovocia vypestovaného poctivými slovenskými farmármi je naozaj pestrá. V rámci svojho projektu Doba slovenská ponúka kvalitné regionálne ovocie aj sieť supermarketov BILLA. „Počas kampane Doba slovenská prirodzene upozorňujeme na fakt, že lokálne výrobky spĺňajú vysoké kritériá kvality, a že ich kúpou zákazníci podporujú slovenských pestovateľov a chovateľov. V slovenských sadoch práve dozrieva chutné, voňavé ovocie a my sme veľmi radi, že si aj vďaka nám dokáže nájsť cestu k spokojným zákazníkom,“ povedala prevádzková riaditeľka BILLA Albena Georgieva. V týchto dňoch nájdu zákazníci v sieti supermarketov BILLA napríklad šťavnaté slovenské melóny s nízkym obsahom jadierok.

Ilustračné foto Zdroj: BILLA

Malina ako žiadna iná

Slovenské maliny, ktoré BILLA vo vybraných týždňoch ponúkala v rámci svojho letného ovocného sortimentu, pochádzajú z obce Dunajská Lužná. Spoločnosť Danubius Fruct s.r.o. tam pestuje exkluzívnu odrodu Lagorai plus, ktorá je výsledkom 60-ročného snaženia európskych šľachtiteľov. Táto odroda sa od iných malín odlišuje najmä veľkosťou – jej plody sú oveľa väčšie, s váhou asi 8-9 gramov. Tieto rubínovočervené maliny sú tiež pevné a veľmi chutné, a oproti iným odrodám majú lepšiu skladovateľnosť – v domácnosti vydržia čerstvé až do piatich dní. Jedinečný je aj spôsob pestovania týchto malín – vyrastajú v kvetináčoch s profesionálnym substrátom, do ktorých sa pomocou špeciálnych hadíc dostáva unikátna zmes závlahy a živín riadená počítačom. Vďaka tomu sa maliny nevyčerpávajú, rastú silnejšie a plody rodia veľmi aktívne. Pri výbere malín v obchode vo všeobecnosti platí, že nesmú mať viditeľné chyby ani byť mechanicky poškodené. „Maliny sú asi najchúlostivejšie drobné ovocie, preto je dôležité všímať si, či v ich tégliku nie je nič špinavé alebo rozpučené. Dobrá malina je kompaktná, pravidelná, s neporušenými guľôčkami plodu. Maliny v jednom balení by tiež mali byť približne rovnako veľké a zrelé. Výborným pomocníkom je aj vôňa, pretože čerstvé a kvalitné maliny majú výraznú arómu. Po zakúpení je potrebné skladovať ich v chladničke,“ vysvetlil Jozef Mertuš zo spoločnosti Danubius Fruct s.r.o.

Ilustračné foto Zdroj: BILLA

Hitom leta sú melóny

V rámci čerstvého letného sortimentu BILLA ponúka aj červené melóny s nízkym obsahom jadierok, ktoré v obci Marcelová, neďaleko hraníc s Maďarskom, pestuje družstvo Ovozela. Nízkojadierkové dyne vznikli postupným šľachtením, pričom majú aj vyššiu cukornatosť. Aby bolo zabezpečené lepšie opeľovanie kvetov melónov s nízkym obsahom jadierok, pestujú sa vždy pri štandardných dyniach, a dostávajú aj rovnaké dávkovanie živín. „Dyňa na poli je dozretá, keď je jej hlavný list uschnutý a spodná časť plodu je žltej farby. Vnútro má krásne červené, s lahodnou sladkou chuťou a nezameniteľnou letnou vôňou,“ opisuje ideálne dozreté melóny Andrej Koščo z družstva Ovozela a dodáva, že záujem Slovákov o dyne s nízkym počtom jadierok z roka na rok narastá – jadierka nemá v obľube zhruba polovica zákazníkov. Po zakúpení je vhodné melón skladovať v chladničke, aby po otvorení plodu bola jeho dužina studená a osviežujúca.

Ilustračné foto Zdroj: BILLA