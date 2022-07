Keď sa marhule z ázijskej krajiny dostali do Európy, kultivovali ich v južnom Španielsku a Francúzsku. Na broskyniach si údajne pochutnávali Číňania už pred 4 000 rokmi. Na Slovensku sa toto ovocie udomácnilo v 16. storočí. Nektárinky, ktoré druhovo tiež patria k broskyniam, sú zrejme najmladšie – prvá zmienka o nich v anglickom jazyku pochádza z roku 1616. Možno však predpokladať, že v Ázii ich poznali oveľa skôr. Pre nás je podstatné, že si ich môžeme dopriať každú letnú sezónu aj od slovenských pestovateľov v širokej ponuke kvalitného a čerstvého ovocia v sieti predajní Kaufland.

CITLIVÉ NA JARNÉ MRAZY

„Aká bude úroda? To si vôbec netrúfam odhadnúť,“ hovorí s úsmevom Martin Dokupil, marketingový manažér spoločnosti Boni Fructi, ktorá do reťazca okrem iných druhov ovocia a zeleniny dodáva aj spomínané druhy ovocia od domácich pestovateľov pod značkou Dobrý ježko. Marhule len v júli, broskyne a nektárinky približne od polovice júla do konca augusta. „Pestovateľov potrápili mrazy v čase, keď už boli stromy zakvitnuté. Takže rovnako ako v prípade jahôd a čerešní im museli prikúriť parafínovými sviecami či pieckami na pelety a vrtuľami miešať vzduch, aby boli škody čo najmenšie. Uvidíme, ako to pomohlo a čo sa podarilo zachrániť,“ dodáva.

Týmto druhom ovocia sa najlepšie darí v stredomorskej klíme. U nás síce takú nemáme, ale skúsení poľnohospodári ich dopestujú na úbočiach rieky Žitavy, v okolí Piešťan, na Žitnom ostrove aj v hornonitrianskej oblasti. Pre zaujímavosť dodajme, že známe pestovateľské oblasti broskýň sú v Číne, Taliansku, južnej Afrike, na Novom Zélande a v Kalifornii a Georgii v USA. Marhule a nektárinky sa dnes pestujú predovšetkým v južných, teplejších regiónoch najmä v Grécku, Taliansku a Francúzsku. Odtiaľ pochádza mnoho odrôd pestovaných aj na Slovensku.

KVALITU KONTROLUJÚ NA KAŽDOM KROKU

Aby ovocie dodali do logistického centra v Ilave čerstvé a kvalitné, oberajú ho veľmi starostlivo a ručne. A rovnakú pozornosť mu venujú aj v predajniach Kaufland, kde sa dostane jemne schladené, niekoľko hodín po obratí.

„Orientácia na zdravú výživu patrí k našim prioritám. Aj preto chceme našim zákazníkom ponúknuť čo najširší sortiment čerstvého ovocia a zeleniny od slovenských pestovateľov. Samozrejme, v špičkovej kvalite. Preto ju starostlivo preverujeme pri preberaní tovaru nielen v logistickom centre, ale aj pri dodávkach do predajní. Na regáloch v predajniach ich kontrolujeme niekoľkokrát počas dňa,“ vysvetľuje Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.

Všetky tri druhy tohto ovocia sú veľmi citlivé na otlačenie a keď sú zrelé, pomerne rýchlo sa kazia. Preto je najvhodnejšie vychutnať si ich, či spracovať čo najskôr po nákupe.

TOTO MOŽNO O NICH NEVIETE

Patria do zdravého jedálneho lístka, pretože obsahujú kopu vitamínov, minerálov a iných telu prospešných látok, napríklad aj antioxidanty a vlákninu.

Marhule obsahujú 80 % vody, 12 % sacharidov a aminokyseliny. Sú tiež bohatým zdrojom betakaroténu. Skvelá správa pre dámy – pôsobia omladzujúco a vďaka nim budeme mať kvalitnejšie nechty aj vlasy. Okrem iného odstraňujú únavu, vyčerpanosť a prispievajú k lepšej nálade. Pozor si treba dávať na kôstky, ktoré obsahujú amygdalín a pri väčšej konzumácii sú jedovaté.

Šťavnaté broskyne tiež patria k druhom ovocia bohatým na vodu. Obsahujú až 90 % vody a 100 g dužiny má len 46 kcal. Okrem toho, že posilňujú imunitu a pomáhajú vylučovať vodu, zvyšujú tiež odolnosť voči stresu a zlepšujú náladu. To stojí za vyskúšanie, čo poviete?

Nektárinky sú odrodou broskýň a mnohí z nás im dávajú prednosť pre ich hladkú kožu. Obsahujú menej cukru ako broskyne a naopak veľa pektínu, preto pomáhajú pri trávení a peristaltike čriev. Aj vďaka nektárinkám môžeme mať pevnejšie vlasy, nechty a zamatovejšiu pokožku. Do tretice – aj toto ovocie zmierňuje stres a na nervy pôsobí ako prírodné antidepresívum.

OVOCNÉ KURIOZITKY

Marhule pôsobia ako jemné prírodné preháňadlo surové aj sušené.

Na svete existuje mnoho odrôd marhúľ, dokonca aj čierna.

Sušené marhule sú vynikajúcim zdrojom vlákniny.

Broskyne sa do sveta rozšírili cez Perziu, preto ich Rimania najskôr nazývali perzské jablká. Ich botanický latinský názov je Prunus persica.

O broskyniach sa hovorí, že znižujú chuť na sladké.

Z dužiny marhule, broskyne či nektárinky si môžete pripraviť domáce masky na pleť.