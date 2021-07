Nová akčná marvelovka Black Widow prináša svojim fanúšikom príbeh postavy Black Widow alias Natashe Romanoff v časovej príbehovej línii zasadenej medzi filmami Captain America: Občianska vojna a Avengers: Nekonečná vojna.

Ilustračné foto

V akčnom špionážnom thrilleri od Marvel studios je Natasha Romanoff pod vplyvom udalostí a nebezpečného sprisahania konfrontovaná s negatívnymi stránkami svojej osobnosti, ktoré majú významné väzby na jej záhadnú minulosť. Prenasleduje ju nepremožiteľná sila, ktorá sa nezastaví pred ničím, aby ju zlomila a zničila. Natasha sa musí vysporiadať so svojou temnou históriou špiónky, ako aj so zničenými a rozbitými vzťahmi z minulosti dávno predtým, ako sa stala Avengerom.

Ilustračné foto

V úlohe čiernej vody sa opäť predstavuje Scarlett Johansson, ktorá stvárnila túto charizmatickú postavu vo viacerých filmoch z Marvel Cinematic Universe. "Myslím si, že od samého začiatku, keď sa prvýkrát začalo hovoriť o tom, že budeme robiť samostatný film o Black Widow, sme chceli ísť naozaj hlboko a byť odvážni," hovorí Scarlett Johansson, "Keďže som túto postavu hrala skoro desať rokov, chcela som sa uistiť, že to bude umelecky a kreatívne obohacujúce tak pre mňa, ako aj pre fanúšikov a fanúšičky."

Komédia Ubal a zmizni hovorí o bláznivej nočnej jazde, v ktorej ide o veľké peniaze, divný kšeft s balíkom trávy a o sekanie malíčkov. Príbeh sa odohráva v priebehu jedného dňa, jednej šialenej noci v atmosfére nočného Žižkova, má mnoho prekvapivých zvratov, vyznačuje sa humorom a štylizáciou. Mafiáni v ňom sekajú malíčky a pražský Žižkov pripomína Bronx 90. rokov. Na české pomery netradičný žáner komédie s kriminálnou zápletkou, ktorý ponúka čierny humor a netradičnú obrazovú koncepciu.

Ilustračné foto

Snímka Ubal a zmizni je celovečerným debutom režiséra a scenáristu Adama Hobzika, ktorý bol do svojich 18 rokov vrcholovým hráčom bedmintonu, majstrom ČR v štvorhre. Študoval právo a súbežne s ním aj scenáristiku a dramaturgiu, kde sa definitívne rozhodol venovať sa filmovej réžii. Napriek tomu, že za svoje absolventské či krátkometrážne práce získal viacero uznaní, film Ubal a zmizni je jeho celovečerným debutom. Priznáva, že vznik snímky bol tiež prepletený rozličnými väčšími či menšími problémami. Prvým z nich bol výber hereckého obsadenia. “Bol to chaos, nervy aj zábava,” hovorí Hobzik, “Ja som potreboval medzi hercami cítiť nefalšované priateľstvo a správnu mieru darebáctva, producenti hľadali známe mená. Do toho sme mali veľmi špecifický plán nakrúcania, do ktorého bolo náročné zladiť termíny. Z castingu vzišla trojica, ktorá bola schopná vytvoriť takú atmosféru úprimnej radosti a humoru, že i keď som mal ako režisér plnú hlavu starostí, vždy ma nabili energiou.”

Ilustračné foto

Zároveň dodal, že by sa vôbec nečudoval, ak by z tohto obsadenia vzniklo ozajstné a pevné kamarátstvo aj mimo pľacu.

