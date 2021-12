Rovnako stojí aj za portfóliom vinujeme.sk. A tak si môžete byť istý, že si zvolíte kvalitné víno.

Čo Ťa priviedlo k someliérstvu? Bola to vášeň k vínu alebo rodinná tradícia, či štúdium?

Na úvod by som povedala, že som si nikdy nepredstavovala someliérstvo ako moju profesiu a dnes si už neviem predstaviť život bez vína. K vínu nás, mňa a moju dvojičku Kiku, priviedla mamina. Hľadala pre nás profesiu, v ktorej by sme ako dvojičky zaujali a boli v nej zároveň dobré. Tým, že sme sa okolo hrozna motali vždy najmä v okolí Modry, tak si mamina našla strednú vinársko – ovocinársku školu, kde sa v tom čase pripravovalo otváranie odboru sommelier. Všetko si o tom naštudovala a bolo rozhodnuté. Podali sme prihlášky a dali sa na cestu someliérstva. Spočiatku nás to nebavilo, no neskôr sme si v tom obe našli krásu a vášeň a je to naším hobby, nie len prácou.

Kde všade vo svete si zbierala vedomosti a skúsenosti?

Už na škole som mala obrovské šťastie na učiteľov a veľa vedomostí som čerpala od veľkých profesionálnych mien a samozrejme od vinárov. Ak niekto chce veľa vedieť, musí sa veľa pýtať, preto som načúvala všetkému a vyťažila z toho vždy maximum. Absolvovala som pár výmenných pobytov na spriatelených školách v Rakúsku a v Česku na Mendelovej Univerzite, kde som ukončila zatiaľ dva ročníky, samozrejme, v tomto plánujem pokračovať, keďže je to pre mňa dôležité. Okrem toho mám v pláne študovať aj ďalej na kurzoch WSET.

Dominika Kupcová, someliérka Zdroj: vinujeme.sk

Z ktorej krajiny si si toho priniesla najviac a čo to bolo?

Nedokážem úplne zhodnotiť odkiaľ som si toho najviac priniesla, keďže každá oblasť mi dala veľa a hlavne nenormálny pohľad na vína a technologické spracovanie, ktoré sa v danom regióne používa. Pre mňa je srdcovka Champagne, preto som veľmi rada, že som mala možnosť sa pozrieť na všetky technologické postupy, aby som ešte detailnejšie pochopila, prečo je takým unikátom. Veľmi mi učarovalo aj Toskánsko, najmä Montalcino. Ak by som si mala vybrať, kam sa vrátiť, tak to naozaj bude Champagne.

Nelákalo Ťa zotrvať v tak atraktívnom vinárskom regióne trvalejšie?

Cestovanie som vždy brala ako výlet a zbieranie zaujímavých vedomostí. Vždy sa rada vraciam na Slovensko s kopou informácii. Je to pre mňa možnosť edukácie konzumentov a milovníkov vína na Slovensku, keďže stále cítim povinnosť posúvať „pitie vína“ na Slovensku na vyššiu úroveň.

V čom je pre Teba someliérstvo zaujímavou profesiou?

Pre mňa je to vášeň. Víno je živá vec. Víno je každý rok iné, technológie sa posúvajú, vinári skúšajú neustále nové procesy. Preto je to pre mňa krása, pretože nerobíte stále monotónnu prácu, ale naopak. Každý deň spoznávam nové vína, nových vinárov a najmä si zvyšujem vedomosti a informácie.

Za tie roky, čo sa pohybuješ vo svete vína, vnímaš progres slovenských vinohradníkov a vinárov? V čom?

Progres je veľmi cítiť a naši vinári sú veľmi ctižiadostiví. Investujú veľa financií do technológie, sudov, učia sa nové spracovania a robia to dobre. Ja som na našich vinárov nesmierne pyšná a pevne verím, že časom sa dostane našej malej vinárskej krajine veľké uznanie.

Dominika Kupcová, someliérka Zdroj: vinujeme.sk

Sú slovenské vína hodné svetového uznania?

Určite, len sme mladá krajina, ktorá potrebuje viac reprezentácie vo svete, aby nás rešpektovali ako výborných vinárov. No ocenenia, s ktorými sa vína našich vinárov zo sveta vracajú, sú úžasné a aj to je dôkaz, že si zaslúžia svetové uznanie. Či už sa to týka našich slovenských novošľachtencov, ktoré vo svete nemajú obdobu a zároveň aj internacionálne odrody, ktoré dokážeme spracovať na svetovej úrovni.

Zúčastnila si sa aj súťaží someliérov?

Samozrejme, už ako junior som mala možnosť reprezentovať sa na someliérskych súťažiach a dvakrát to padlo na úrodnú pôdu, keďže som vyhrala titul vicemajstra. Okrem toho som mala možnosť si vyskúšať aj seniorské súťaže, ktoré ma veľmi motivovali zvyšovať svoje vedomosti a aj sa posunúť v rámci chápania vína a tejto profesie, keďže my ženy to máme trošku náročnejšie, no o to krajšie.

Je vnímaný svet vína viac ako mužský svet?

Myslím si, že stále je viac vnímaný ako mužský, no doba je taká, že sa častejšie stretávam so ženami vo vinárskom biznise a som patrične hrdá na to, že aj ja ako žena patrím medzi tých, ktorým klienti pri výbere nechávajú voľnú ruku a rešpektujú môj názor ako plnohodnotný. Samozrejme, aj ja sa vo veľkej miere spolieham na mužský názor a najmä na názor vinárov, no je veľa žien úspešnejších a húževnatejších ako sú muži. Takže symbióza je určite aj v tomto.

Líšia sa someliérky od mužov someliérov? Kto dokáže lepšie odhadnúť degustované víno?

Určite, pre mňa ženy someliérky znamenajú noblesu a nežnosť, čo je vidno aj pri servise. Muži sú výborní v senzorike a najmä v manažérskej pozícii, čo si profesia someliéra vyžaduje. Sú rešpektovanejší ako ženy. No netreba zabúdať, že na posledných majstrovstvách sveta a Európy bola vicemajsterkou práve žena, výborná someliérka Nina Højgaard Jensen z Dánska. Mužskí víťazi majstrovstiev sveta vynikali informáciami, ktoré čerpajú celý život a sú výrazne podporovaní svojou krajinou, ktorú reprezentujú. U nás, bohužiaľ, podpora chýba a naši someliéri sú odkázaní sami na seba a na svoje informácie, ktoré si počas svojho štúdia vyhľadávajú aj sami. Často aj vína, pri ktorých sa posúvajú v rámci degustovania si kupujú zo svojich prostriedkov, prípade im pomáhajú vinári a distribútori.

Dominika Kupcová, someliérka Zdroj: vinujeme.sk

Je kultúra pitia vína na Slovensku iná ako v zahraničí? Čo by sa mali Slováci naučiť?

Myslím si, že už sa zlepšujeme. V zahraničí je normálne dať si pohár vína k obedu alebo k večeri, no my sme zvyknutí neskončiť pri jednom pohári. Nehádžem všetkých do jedného vreca, no kultúra pitia vína sa zlepší aj tým, že budeme podporovať jednak lokálnych producentov, miesto retailu pôjdeme k vinárom na degustáciu, pozrieme sa, čo všetko si vyžaduje vyrobiť fľašu kvalitného vína. Aj keď mi je jasné, že nie každý konzument má možnosť piť 10-15 eurové vína. Je dobré naučiť sa podporovať aj eshopový predaj, u nás na vinujeme.sk je široké portfólio, ktoré vyberám ja s mojimi someliérskymi kolegami, a tým pádom má konečný konzument 100% záruku, že nakúpi dobre a víno mu určite bude chutiť.

Máš svojho osobného favorita medzi vínami? Existuje jeden druh vína, ktorý si rada zvolíš bez ohľadu na udalosť či jedlo? Víno, ktoré je Tvojou srdcovkou kedykoľvek?

Ako som spomínala, Champagne je moja srdcovka. Champagne, to naozajstné z Francúzska, je pre mňa chameleónom a má skvelé využitie pri akejkoľvek príležitosti. Kvalita sa však odráža aj v cene. Rada si doprajem aj talianske metodo classico, či slovenský sekt, ktorý je taktiež vyrobený tradičnou metódou.

A vôbec, dokážeš si víno vychutnať vo voľnom čase, len tak s priateľmi?

Väčšina mojich priateľov sú someliéri, takže často spoločne degustujeme zaujímavé vína a aj keď sa len tak náhodne stretneme, vždy nájdeme miesto, kde sa vieme spoľahnúť na výber vín. Ak aj som s kamarátkami, ktoré sa do vína nevyznajú, väčšinou výber nechávajú na mňa a ja to prispôsobujem chutiam všetkých.

Ako si ma laik vybrať so širokej ponuky vín v bežnom supermarkete? Má byť rozhodujúca cena?

V prvom rade je dôležité vedieť, čo má konzument rád a podľa toho hľadať. Cena má byť určite dôležitým faktorom, pretože výrobná cena je niekedy vyššia ako sa nájdu vína na pulte. Ja vždy radím konzumentom, ak chcú víno, ktoré bude kvalitné a bude cenovo dostupné ísť podľa ceny minimálne 6 eur.

Ktoré vína by si poradila čitateľom ku silvestrovskej večeri? Ktoré vína by mali uprednostniť pri posedení s rodinou či počas silvestrovských osláv?

Určite odporúčam pripiť si dobrými bublinkami, ak sú klienti fanúšikovia Prosecca na našom eshope nájdu široké portofólio kvalitných talianskych bubliniek, alebo ako som spomínala vyššie – talianske metodo classico, slovenský sekt vyrobený tradičnou metódou alebo francúzske Champagne. Čo sa týka producentov, odporúčam siahnuť po Col Sandago, Bepin de Eto, Ferrari Trento, Repa Winery, Henri Giraud alebo Pol Couronne.

Ak sú klienti fanúšikmi bielych ľahkých vín, jednoznačne dobrým ťahom sú vína z vinárstva Tajna Vineyards & Winery. Ťažšie a komplexnejšie vína odporúčam od Mira Fondrka, jeho Chardonnay je majstrovským dielom a ľudí vždy nadchne štruktúra a trvácnosť tohto vína. Taktiež aj jeho červené vína, najmä Pinot Noir alebo Hron sú nenormálne dobrým výberom.

Zo svetových značiek odporúčam siahnuť po Barole z dielne Armando Parusso, Chianti Classico I Bastioni od Collazi alebo Prima z vinárstva San Roman.

Určite je krásnym pairingom Veltlín zelený z Malých Karpát, Rizling vlašský alebo Pinot blanc buď z vinárstva Skovajsa, alebo Repa Winery. Želám krásne vyberanie a dúfam, že si každý spríjemni Silvestrovský čas s výborným vínom a prežije nový rok v kruhu svojej rodiny a priateľov, v pohode a v zdraví.