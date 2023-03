Za ostatné tri dekády svojho pôsobenia na trhu priniesla zákazníkom dnes už ikonické modely, ktoré jazdili a jazdia dodnes vo väčšine slovenských rodín. Od roku 1993 značka dodala na Slovensku zákazníkom až 621 653* vozidiel, vďaka čomu bola trhovou jednotkou prakticky od začiatku svojho pôsobenia na samostatnom slovenskom trhu. Dnes prichádza automobilka na počesť tohto výročia s akčnými modelmi 30 edition. Táto limitovaná ponuka prináša nadštandardne vybavené modely s výbavou zdarma a radou ďalších zvýhodnení pre najpredávanejšie modely Škoda Fabia, Scala, Kamiq a Karoq.



Slovenský importér oslavuje tento rok svoju okrúhlu „tridsiatku“ a do ďalšej dekády sa púšťa s optimistickými plánmi. „Značka Škoda na domácom trhu prešla obrovský kus cesty a aj vďaka našim partnerom a zákazníkom sme vyrástli na dlhodobú trhovú jednotku s najširšou sieťou autorizovaných predajní a servisov na Slovensku. Dôvera, ktorá nám bola vložená, je pre nás mimoriadne cenná a pristupujeme k nej s najvyššou úctou,“ uviedol Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko a dodal: „Aby sme však len nebilancovali, rozhodli sme sa toto jubileum aj spoločne osláviť. Práve preto sme pripravili fanúšikom našej značky limitovanú ponuku akčných modelov 30 edition prinášajúcich množstvo atraktívnych benefitov pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre modely Fabia, Scala, Kamiq alebo Karoq.“

Akčné modely s bohatou výbavou a hodnotnými benefitmi

Oslavná edícia prináša hneď niekoľko benefitov v podobe špeciálneho dizajnu diskov, poťahov, plakety „30 edition“ či bohatej štandardnej výbavy, ktorá zahŕňa viaceré bezpečnostné systémy. Každé vozidlo pritom zároveň získava zdarma servisný balík Basic na 5 rokov, resp. 75 000 kilometrov, čo v praxi znamená, že majitelia budú mať pokryté náklady spojené so základnou údržbou vozidla (materiál i práca), definovaných výrobcom. Okrem toho sa na akčné modely viaže aj finančný bonus vo výške od 500 do 1 200 eur, podľa zvoleného modelu, čo znamená celkové zvýhodnenie pre zákazníka až do 2 500 eur.

Model Fabia v prevedení 30 edition sa od štandardnej verzie vyznačuje prítomnosťou dizajnových interiérových prvkov, spolu s 16-palcovými diskami PROXIMA Aero. Vo výbave nechýbajú tiež zadné parkovacie senzory, predné hmlové svetlá, lakťová opierka vpredu, zadné elektrické otváranie okien či infotainment systém BOLERO, bezkľúčové štartovanie KESSY či zatmavenie zadných okien SUNSET.



Modely Scala a Kamiq získavajú špeciálne dizajnové prvky v interiéri, ako aj 17-palcové disky PROPUS Aero. Vo výbave jej tiež nechýba infotainment systém BOLERO, alarm, zadná parkovacia kamera a ku komfortu tiež prispejú dažďový a svetelný senzor (Light and Rain Assist - pre model Scala), zadné elektrické otváranie okien, bezkľúčové štartovanie KESSY či biele ambientné osvetlenie interiéru.



Obľúbené SUV Karoq zasa okrem dizajnových prvkov série 30 edition v štandarde obsahuje aj 17-palcové disky SCUTUS, infotainment systém BOLERO, alarm, bezkľúčové štartovanie KESSY, Light and Rain Assist, bezdrôtový Smartlink na prepojenie smartfónu a vozidla, ako aj zadnú parkovaciu kameru, predné parkovacie senzory či ambientné osvetlenie interiéru.

Bohatá história modelov, ktoré sa objavili v takmer každej rodine

ŠKODA AUTO Slovensko za 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu dodala zákazníkom celkovo 621 653* vozidiel, pričom v čase príchodu na trh (r. 1993) ponúkala model Favorit, resp. jeho kombi verziu Forman. V roku 1994 následne prišla na trh Škoda Felicia, ktorá sa okamžite po svojom uvedení stala predajným hitom medzi Slovákmi. Za päť rokov predaja sa pre jeden z jej variantov rozhodlo viac než 120 tisíc šoférov. V roku 1997 doplnil ponuku jeden z najpopulárnejších modelov vôbec – Octavia, ktorý neskôr, na prelome milénia doplnila rekordná Fabia. Tá sa s viac než 200 tisíc predanými kusmi stala historicky najobľúbenejším vozidlom Slovákov. V prvom desaťročí tohto tisícročia následne Škoda rozšírila svoje portfólia ponúkaných vozidiel o limuzínu Superb, praktický a priestranný Roomster či vôbec prvé SUV značky s názvom Yeti.



V druhom desaťročí následne značka zahájila modelovú ofenzívu a v roku 2011 rozšírila ponuku o najmenší model Citigo. V nasledujúcich rokoch sme sa dočkali viacerých modelov, ktoré v ponuke ostali v generačnej obmene doteraz. V roku 2016 naskočila na módnu vlnu priestorných SUV modelom Kodiaq, o rok neskôr nasledoval menší súrodenec Karoq a v roku 2019 pribudol do ponuky najmenší crossover Kamiq a priestranná Scala. Nateraz najnovším prírastkom je elektrický model Enyaq iV, ktorý prišiel na trh v roku 2020 a začiatkom minulého roka uzrel svetlo sveta aj karosársky derivát s prívlastkom Coupé.



Dnes ponúka ŠKODA AUTO Slovensko slovenským motoristom celkovo osem modelov v 35 rôznych prevedeniach (výbavové stupne či edície). Viac informácií o súčasných modeloch, ako aj o akčných modeloch 30 edition nájdete na www.skoda-auto.sk alebo v sieti autorizovaných predajcov značky Škoda.



* údaje k 31. 12. 2022

