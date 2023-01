„Aj keď uplynulý rok bol opäť veľmi náročný a výrazne ovplyvnil počty nových registrácií na našom trhu, v ŠKODA AUTO Slovensko sme opäť doručili zákazníkom najväčší počet nových vozidiel. S trhovým podielom 17,6 % to predstavuje celkovo 13 850 vozidiel, čo dokazuje, že aj naďalej plníme náš sľub prinášať zákazníkom čo najväčší počet nových vozidiel a skracovať tak ich čakanie na vytúžený automobil,“ uviedol Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko a dodal:



„Zároveň si nesmierne vážime ich priazeň. Evidujeme historicky jedny z najväčších objednávok nielen na naše tradičné modely, ale aj na elektrickú rodinu modelov ENYAQ iV, čo predstavuje podnikateľskú stabilitu pre nás aj našich autorizovaných partnerov. Očakávame, že by sa situácia na automobilovom trhu mala v tomto roku ďalej stabilizovať a dodávky nových vozidiel zrýchľovať.“

Jednoznačné prvenstvo značky ŠKODA v roku 2022 potvrdzujú aj celkové predaje jednotlivých modelov, v ktorých suverénne vedie model FABIA – 3 261 ks. Zdroj: ŠKODA AUTO

Najpopulárnejšou voľbou Slovákov opäť FABIA

Jednoznačné prvenstvo značky ŠKODA v roku 2022 potvrdzujú aj celkové predaje jednotlivých modelov, v ktorých suverénne vedie model FABIA – 3 261 ks. Na druhom mieste je model OCTAVIA – 2 571 ks. Prvú päťku uzatvárajú modely KAMIQ – 1 944 ks, KAROQ – 1 655 ks a SCALA – 1 599 ks. Tieto modely patria k dlhodobo obľúbeným vozidlám medzi slovenskými zákazníkmi, no silnú fanúšikovskú základňu si buduje aj najnovší prírastok – plne elektrický ENYAQ iV. V roku 2022 bolo doručených až 211 kusov, čo z tohto modelu robí vôbec najpopulárnejší elektromobil medzi slovenskými zákazníkmi. Model ŠKODA ENYAQ iV pritom z väčšej časti volia úplne noví zákazníci, obyčajne bez histórie k značke ŠKODA, vďaka čomu sa značke darí oslovovať nové cieľové skupiny.

Číslo jedna aj pre firemnú klientelu

Slovenskému zastúpeniu sa darí držať pozíciu lídra aj v tzv. fleetovom segmente s 20% podielom. Firemné flotily tak najčastejšie tvoria práve modely ŠKODA, prioritne modely FABIA, OCTAVIA, KAMIQ, KAROQ či SCALA. Modely značky ŠKODA si zákazníci najčastejšie volia pre nízke prevádzkové náklady a vysokú úžitkovú hodnotu v spojení s profesionálnou celoslovenskou sieťou autorizovaných partnerov ŠKODA. Veľkoodberateľom dokáže značka ponúknuť mnohé benefity, odborné poradenstvo alebo finančné zvýhodnenia podľa veľkosti. Výhody si však môže užívať aj menší odberateľ už pri odbere dvoch vozidiel.

Značka ŠKODA na Slovensku prišla s programom certifikovaných a preverených vozidiel ŠKODA Plus, vďaka ktorému sa zákazníci dostanú k jazdeným vozidlám v overenom stave a s garantovaným počtom kilometrov oveľa rýchlejšie Zdroj: ŠKODA AUTO

Rastúci záujem o elektromobilitu

Okrem tradičných modelov eviduje slovenské zastúpenie automobilky vysoký záujem aj o elektrické modely. Svedčí o tom i fakt, že plne elektrické SUV ŠKODA ENYAQ iV je na Slovensku najpredávanejším elektromobilom za uplynulý rok s počtom 211 dodaných vozidiel a s 15% podielom v segmente. V roku 2022 odštartovala spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko projekt „elektrodovolenka“ inštaláciou nabíjacích bodov v obľúbených slovenských ubytovacích zariadeniach, vďaka ktorému si svoj elektromobil nabijete aj na odľahlejších miestach Slovenska.



ŠKODA zároveň záujemcom o bezemisnú jazdu ponúka jednotné riešenie – kartu Powerpass, ktorá združuje prístup k takmer 450 tisícom nabíjacím bodom po celej Európe, z ktorých je viac ako 1 200 na Slovensku, a to vrátane rýchlych nabíjacích staníc IONITY. Vďaka riešeniu Powerpass je tak fungovanie s elektromobilom oveľa jednoduchším, než sa na prvý pohľad zdá.

S programom ŠKODA Plus je možné získať vytúžené zánovné modely ŠKODA okamžite

Takmer 14-tisíc dodaných nových vozidiel za rok 2022 jasne dokazuje, že záujem o nové vozidlá značky ŠKODA je stále mimoriadne živý. Kombinácia problémov na globálnom automobilovom trhu spôsobených nedostatkom čipov, vojnovým konfliktom na Ukrajine a ekonomickej neistoty má za následok zvýšený záujem o jazdené vozidlá. Práve preto značka ŠKODA na Slovensku prišla s programom certifikovaných a preverených vozidiel ŠKODA Plus, vďaka ktorému sa zákazníci dostanú k jazdeným vozidlám v overenom stave a s garantovaným počtom kilometrov oveľa rýchlejšie. „Program ŠKODA Plus sme úspešne odštartovali len nedávno, no už dnes môžeme povedať, že je veľmi vyhľadávanou platformou na výkup či predaj jazdeného vozidla. Cez program ŠKODA Plus sme doposiaľ našli vytúžené vozidlo pre takmer dve tisícky spokojných zákazníkov,“ komentuje Jaroslav Hercog.

Počty dodaných vozidiel za rok 2022: