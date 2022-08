Známa značka Dedoles sa minulý rok presťahovala do novej skladovacej prevádzky v Senci. Na ploche s rozlohou 15-tisíc m² potrebovala vystavať perfektne fungujúci proces naskladňovania a vyskladňovania svojho tovaru. Z rôznych ponúk si vybrala spoločnosť STILL Slovensko, ktorej komplexné intralogistické riešenie splnilo všetky jej očakávania.

STILL ponúkol najlepšiu koncepciu

Dnes už etablovaná známa značka Dedoles vznikla v roku 2011, kedy začala podnikať online a predávať oblečenie rešpektujúce prírodu a ľudí. Firma neustále expandovala a potrebovala rozširovať aj skladovaciu prevádzku. V roku 2021 sa presťahovala do veľkého skladu v Senci neďaleko hlavného mesta. Nový priestor bolo potrebné prispôsobiť požiadavkám a vysokému tempu už zabehnutej firmy. „Oslovili sme rôznych dodávateľov a po zhodnotení viacerých faktorov sme sa rozhodli pre spoločnosť STILL. Zadali sme im úlohu technicky posúdiť navrhované riešenie skladu s veľmi úzkymi uličkami a tiež navrhnúť vhodnú techniku, ktorá maximálne zefektívni a zoptimalizuje procesy naskladňovania a vyskladňovania tovaru s prihliadnutím na podmienky v už existujúcom sklade v Senci,“ hovorí o začiatkoch spolupráce Marián Šarišský, Operations a Logistics manager spoločnosti Dedoles. Experti STILL navrhli pre spoločnosť Dedoles poloautomatické riešenie zaskladňovania s navigáciou Optispeed na konkrétne naskladňovacie a vyskladňovacie miesto a s prepojením systému Warehouse Management System (WMS).

Ilustračné foto Zdroj: STILL

Výzva „nerovná podlaha“ – splnená

Najväčšou výzvou v rámci celého intralogistického projektu bola nerovná podlaha v sklade. „Aby sme vyriešili tento nepríjemný problém, navrhli sme nasadiť systémové vozíky MX-X v poloautomatickom režime. Sú výborné do úzkych uličiek a ich asistenčný systém dokáže vynikajúco vyrovnávať nerovnosti podlahy, čím minimalizuje výkyvy stožiara. A to pri takmer maximálnej možnej rýchlosti,“ opisuje vyriešenie výzvy Marián Vernarec, regionálny manažér predaja STILL Slovensko.

Ilustračné foto Zdroj: STILL

Bezpečnosť na prvom mieste

V druhej fáze projektu pre Dedoles značka STILL dodala elektrické vozíky prepojené so skladom , ktoré slúžia na vykladanie kamiónov, dovoz a odvoz paliet z centrálneho skladu aj distribúciu na predajné miesta. „Zaujímavosťou projektu je automatická navigácia do pozície v dvoch procesoch. WMS informuje vozík, ako má zastaviť podľa toho, či nakladá paletu alebo chce obsluha vychystávať tovar. Rýchlosť a zdvih systémových vozíkov novej generácie je riadená automaticky a teda operátor používa iba tlačidlo jazdy,“ približuje M. Vernarec zo STILL.

Vozíky STILL sú navyše vybavené PSA skenermi, ktoré maximalizujú bezpečnosť práce s vozíkom aj v úzkych priestoroch. „Ak by skener v uličke zaznamenal osobu, vozík automaticky spomalí a zastane,“ dopĺňa. Bezpečnostné systémy oceňuje aj Dedoles: „Vozíky STILL doplnili zabehnuté automatizované procesy v sklade, priniesli svoje vlastné automatizované riešenie a zjednodušili celý proces naskladňovania a vyskladňovania. Ako pridanú hodnotu vidím zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom PSA skenerov a stabilizačných systémov zabudovaných vo vozíkoch,“ hovorí M. Šarišský.

Ilustračné foto Zdroj: STILL

Efektívna spolupráca

Intralogistický projekt pre spoločnosť Dedoles bol ďalšou úspešne zrealizovanou koncepciou od značky STILL. Pri takýchto spoluprácach je dôležité nielen to, ako sa dané ciele a očakávania podarí naplniť, ale aj ako sa k výsledku dopracovať. „Vo všeobecnosti si ceníme partnera, ktorý premýšľa podobným spôsobom ako my. Cieľom je maximálna efektivita a vysoká miera bezpečnosti. To nám STILL dodával od začiatku nastavovania spolupráce, cez dodanie samotného produktu až po starostlivosť a rýchle riešenia v zabehnutom procese,“ uzatvára M. Šarišský zo spoločnosti Dedoles.

Pozrite si výsledok spolupráce spoločností STILL a Dedoles na videu:

Pre viac informácií navštívte www.still.sk .