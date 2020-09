Každý, kto chce skúsiť menej tradičný šport a zabaviť sa so svojou partiou, má možnosť prihlásiť sa do turnaja, ktorý organizuje značka Gambrinus a vyhrať až 4 000 EUR.

Kde sa šípky vôbec vzali, ako vznikli a prečo sú také obľúbené? Ak vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, čítajte ďalej.

História šípok siaha až do praveku

S prižmúrením oka a s dávkou fantázie by sme mohli úplne počiatky tejto hry hľadať v dobe, kedy naši predkovia lovili svoju korisť oštepom. Ten by sme mohli vnímať ako akéhosi predchodcu dnešnej šípky. Podoba šípok, ako ich poznáme dnes, však začala svoje kontúry naberať o čosi neskôr, v 17. storočí, keď si anglickí lukostrelci vyrábali zo svojich dlhých šípov ich skrátenú verziu. Hneď potom sa začali naplno využívať v anglických krčmách, kde si štamgasti krátili chvíle tým, že tieto skrátené šípy hádzali do kusov dreva či triafali dno sudov z vína. Časom, ako drevo schlo, praskalo a tvorili sa na ňom výseče (predchodcovia dnešných číslovaných segmentov). Z anglických krčiem sa postupne dostali do celého sveta.

Letokruhy na strome či perie z moriaka

Aj to boli súčasti hry v minulosti. Každý si vie aspoň približne predstaviť súčasnú formu šípok a terča. Aj tie, ako mnoho iných vecí, prešli postupným vývojom, počas ktorého sa zdokonalili až do dnešnej podoby. Napadlo by vám, že v minulosti terč v hre pozostával z časti kmeňa stromu? Jeho kruhový tvar a letokruhy vytvorili štandardný terč, ktorý sa používa aj dnes. Prvé účelovo vyrobené šípky pozostávali z dreva, pre vyššiu hmotnosť boli zabalené v páse z olova a vybavené boli letkami z kúskov morčacieho peria.

Od krčmovej hry k profesionálnemu športu

Šípky v dnešnej podobe začali ako bežná hra v anglických krčmách, dnes však patria medzi profesionálne športy uznávané po celom svete a práve v Anglicku patria medzi tie najobľúbenejšie. Svedčí o tom aj to, že v súčasnosti má hra po celom svete viac ako 50 miliónov hráčov a jej popularita neustále rastie. Milióny fanúšikov sledujú profesionálne turnaje zo svojich obývačiek a pokiaľ to situácia umožňuje, ďalšie tisíce ich sledujú priamo v športových arénach. Nárast popularity a televízneho záujmu sa prejavil vo výraznom zvýšení prizemoney, čo je faktor, ktorý v posledných rokoch zmenil tento šport takmer na nepoznanie. Víťaz majstrovstiev sveta organizovaných Professional Darts Corporation (PDC) si napríklad v roku 2019 odniesol rekordných 500-tisíc libier, čo je oproti predchádzajúcemu roku až o 40% viac.

Prečo si zahrať s partiou práve šípky?

Poznáme na to hneď niekoľko dôvodov. Najdôležitejším z nich je ten, že do Gambrinus šípkarskeho turnaja sa môžu zapojiť amatéri a v každom 4-člennom tíme môže byť aj jeden profesionálny hráč. Keď si to raz vyskúšate, zistíte, že je to skvelý relax a zároveň výborná možnosť na chvíľu zastaviť kolotoč povinností a vypnúť. Je potrebné sústrediť sa len na jeden cieľ – ten na terči.

