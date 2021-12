Céčka, LP-čka, Tuzex, magič, či trvalá. Ak vám tieto výrazy niečo hovoria, zrejme už nepatríte do kategórie násťročných. Nuž, mladší už nebudeme. Ale znovu zažiť ten pocit, že máme o pár rokov menej... Môžete ho zažiť na Silvestra u vás doma. A ukázať aj vašim deckám, na čom ste vyrastali.

Máte už program na posledný deň v roku? Radi by ste si zaspomínali na časy, keď sme ako deti skákali cez gumu, cvičili pri Cvičme v rytme, či chodili do kina na Fontánu pre Zuzanu? Tak to máme pre vás skvelý tip. Stačí, ak si na Silvestra kliknete na obľúbenú online Turbo TV a zábava v originálom retro štýle sa môže začať!

RODIČIA DEŤOM: NA TOMTO SME VYRASTALI

To je názov silvestrovského programu, ktorý si tentoraz môže užiť doslova celá rodina. Hity, na ktorých sme vyrastali, vám prídu zaspievať Vašo Patejdl, Pavol Hammel, Beáta Dubasová, Martin Madej či Gizka Oňová. A tých najmenších svojimi skladateľskými prvotinami, na ktorých medzičasom vyrástla už ďalšia generácia, zasa potešia škriatok Fíha Tralala, Spievankovo a Paci Pac.

Kopu smiechu a zábavy si určite užijete aj pri vedomostnej RETRO súťaži pre deti aj rodičov – TREPETE.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

RETRO CHUŤOVKY - HUDOBNÉ AJ Z KUCHYNE

Zábavný program ochutí retro dobrotami Gizka Oňová, ktorá vás privíta vo svojej kuchyni. Ak budete hladní, môžete si spolu s Gizkou a svojimi ratolesťami pripraviť vynikajúce šunkové rolky, ktoré kedysi nesmeli chýbať na žiadnej oslave. Spomínate si? Aj vaše deti si určite pochutia.

BIELE TIELKO, ČERVENÉ TRENÍRKY A VYSOKÉ PONOŽKY

Áno, na Silvestra si spolu s deťmi zacvičíme aj spartakiádu a naučíme sa nejakú tú zostavičku. Nebude chýbať ani skákanie cez gumu, či obľúbená škôlka.

Keď už najmenších členov rodiny premôže únava a zaľahnú do postieľok, dospeláci sa môžu k polnoci pretancovať pri tónoch originálnej Československej Oldies Párty s Julom alias Pytónom.

Vybláznite sa s deckami, zaspomínajte si na mladosť a rozlúčte sa 31. decembra na Turbo TV s rokom 2021 tak, ako sa patrí.