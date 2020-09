„Jednoducho sa k tomu postav bokom, prirodzene, postoj vôbec nerieš. Pozeraj sa na miesto, na ktoré mieriš a skús sa trafiť,“ radí mi Jano Gordulič. Sme v jednom z bratislavských podnikov a ja stojím čelom k elektronickému terču. „Tiež si musíš z hlavy vyhnať nervozitu. Zistili sme, že v šípkach robí nervozita 90 percent. Možno si skús predstaviť, že tu vôbec nie sme.“

Je to šport, ktorý má nespočetné množstvo priaznivcov na celom svete a jednotlivé stretnutia navštevujú desaťtisíce fanúšikov. Darí sa mu hlavne v Spojenom kráľovstve, najlepší reprezentanti majú vlastných manažérov, sponzorov a zarábajú milióny. Veľký počet hráčov sa pýši extravagantnými účesmi. Nie, tentoraz nehovoríme o futbale, ale o šípkach. O športe, ktorý v poslednom čase zažíva renesanciu, a to vrátane Slovenska.

Plán zakladateľa a lídra najväčšej stand up comedy partičky u nás, Jána Gorduliča, a jeho tímu je preto jasný – pokúsiť sa nazbierať čo najviac bodov v projekte Gambrinus šípkari. Pretože 10 tímov s najvyšším počtom bodov sa nakoniec stretne vo finálovom turnaji o finančnú odmenu 4 000 EUR a ceny od značky Gambrinus.

Ilustračné foto. Zdroj: Gambrinus

„Snažíme sa v rámci možností trénovať každý deň,“ vysvetľuje Simona. „Celkom sa nám to darí, pretože sme svojimi vlastnými pánmi. Aktuálne pracujeme na vystúpeniach, robíme na našej novej internetovej televízii a na podcaste, ale keď je toho už veľa, každému odporúčame sa na chvíľu zastaviť... Na šípky v dobrom podniku! Celé to do seba perfektne zapadá a vieme to výborne skĺbiť s tréningom. Práve pri šípkach dokážeme absolútne vypnúť a sústrediť sa len na jeden cieľ.“

„Každý si myslí, že to je haha hihi, párkrát sa trafím do terča a zarobím éčka, ale je to fyzicky náročné,“ dodáva Joe Trendy. „A trénovať nielen chceme, ale aj musíme, pretože sme ešte donedávna o šípkach nevedeli takmer nič. A pretože sú turnaje otvorené všetkým amatérskym partiám z celého Slovenska, počítame s tvrdou konkurenciou. Keby nás to ale nebavilo, tak to nerobíme.“

Moje úbohé neúspešné pokusy sa stretli so súcitnými pohľadmi a miesto mňa nastúpil k terču Gabo Žifčák. Títo štyria - Gabo, Simona, Jano a Joe, známi zo svojho pôsobenia v bratislavskom Comedy Clube Silné reči, sa rozhodli dať to dokopy, vytvoriť tím Silné hroty a pustiť sa do tréningu na amatérsku šípkarskú ligu.

Ilustračné foto. Zdroj: Gambrinus

„V turnaji bude pri terči stáť nakoniec každý sám,“ odpovedá Simona na našu otázku, prečo netrénujú samostatne, že by sa im tak určite lepšie organizoval čas, „ale je dôležité trénovať spoločne. Núti nás to k lepším výkonom.“

„Napríklad ja si na začiatku poviem číslo, ktoré musím šiestimi šípkami zavrieť,“ popisuje zveličene Gabo. „Začínam na 170, a keď sa mi to podarí, idem o päť bodov vyššie. Navyše je tu sranda. A vznikne tak aj veľa materiálu pre stand up, ktorému sa samozrejme venujeme aj naďalej. A keď na teba traja ľudia hučia a bučia, tak ti ruka oťažie asi o päť kíl a ty si celkom dobre dokážeš predstaviť, ako to potom bude vyzerať v reáli,“ smeje sa.

Je potrebné svoj štvorčlenný tím zaregistrovať na sipkari.sk. Potom už len stačí trénovať v ktoromkoľvek zo zapojených podnikov, zúčastniť sa turnajov, vyhrávať, zbierať body, drviť súperov a prebojovať sa až na vrchol, kde na víťaza čaká 4 000 EUR.