Skupina AURES Holdings za prvých deväť mesiacov tohto roka predala 64 716 áut. Z toho najviac za posledné tri mesiace, kedy si v júli, auguste a septembri zákazníci z pobočiek AAA AUTO odviezli spolu 25 906 vozidiel. Trh s ojazdenými vozidlami v celom regióne sa pritom už niekoľko mesiacov zmenšuje a ceny jazdených áut rastú. Skupina taktiež naďalej pokračuje i v budovaní spoločnosti Driverama, ktorá je určená na online výkup a do budúcnosti aj pre predaj ojazdených vozidiel v západnej Európe.

„Aj napriek tomu, že sme tento rok na Slovensku a v Českej republike začali doteraz najdlhším lockdownom počas pandémie koronavírusu, podarilo sa nám ihneď po jeho ukončení chýbajúce predaje dohnať a vrátiť sa k predajom na úrovni 8 500 áut za mesiac. Vďaka tomu sme za deväť mesiacov dokázali predať 64 716 vozidiel, teda bez 100 áut takmer toľko ako za rovnaký čas v predcovidovom roku 2019. To považujeme vzhľadom k ďalším okolnostiam na trhu za veľmi dobrý výsledok," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO. Z celkového počtu 64 716 vozidiel sa na Slovensku predalo 12 395 áut, v Českej republike 37 121 áut a v Poľsku 15 200.

Zdroj: AAA AUTO

Ponuka inzerovaných áut klesá, ceny rastú

Trh ojazdených vozidiel sa už od začiatku koronavírusovej krízy zmenšuje a ceny jazdených áut rastú. "Podľa našich analýz došlo na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku medziročne k významnému zníženiu objemu ojazdených vozidiel na hlavných inzertných agregátoch ojazdených automobilov a s tým aj k významnému rastu ich cien. Najväčší pokles ponuky sme zaznamenali v Poľsku, kde sa počet inzerovaných áut znížil o 29 %. Ceny tu vzrástli o 8 %. Druhý najväčší pokles ponuky sme zaznamenali na Slovensku, a to o 19 %. Ceny na tomto trhu vzrástli o 10 %. Zníženie objemu ponuky sa týkalo aj Českej republiky. Celkom to bol pokles o 14 %, doplnený rastom cien o 13 %," uviedol Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ a predseda predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa siete AAA AUTO.

Dôvodov je viacero, ide najmä o výpadky vo výrobe a väčší záujem o individuálnu dopravu pre obavy z vyššieho rizika nákazy koronavírusom v hromadnej doprave. "V rámci siete AAA AUTO dokážeme šírku ponuky nielen držať, ale dokonca navyšovať vďaka robustnej výkupnej infraštruktúre. Tá zahŕňa nielen výkup v pobočkách, ale aj využitie mobilných výkupcov, online výkupov v krajinách, kde pôsobíme, aj z dôveryhodných zdrojov v západnej Európe. Využívame cenové a štrukturálne rozdiely medzi trhmi - monetizujeme našu konkurenčnú výhodu - dokážeme ponúknuť zákazníkom autá naprieč trhmi," dodal Vaněček.

Motoristi kupujú aj autá zo zahraničných pobočiek, sú ale drahšie

Zákazníci AAA AUTO si častejšie vyberajú autá aj zo zahraničných pobočiek tohto predajcu. Mesačne majú o vozidlá z ponuky v inej krajine záujem viac ako dve tisícky zákazníkov a ich počet neustále rastie. "Priemerná hodnota vozidla, o ktoré majú takíto zákazníci záujem, sa drží na úrovni okolo 12 750 eur. To je výrazne viac, než je priemerná hodnota vozidla predaného v sieti AAA AUTO bežnou cestou na lokálnom trhu bez dovozu zo zahraničia. Jednoznačným lídrom záujmu o vozidlá ponúkané v rámci celého regiónu V4 sú Škoda Octavia, potom Škoda Superb, Volkswagen Passat, Audi A5 a Audi A4," dodal Petr Vaněček.

Driverama sa rozrastá

Skupina AURES Holdings pokračuje v budovaní spoločnosti Driverama, ktorá je určená na online výkup vozidiel a do budúcnosti aj na predaj ojazdených vozidiel v západnej Európe. "Počas tohtoročnej jari Driverama začala s prevádzkou svojich nových centrál v Mníchove a v Amsterdame. Za posledné 4 mesiace Driverama otvorila 4 nové mikropobočky. Prvé 3 vznikli v mestách Düsseldorf, Dortmund a Herne - tými sme pokryli najľudnatejšiu oblasť Nemecka - spolkovú republiku Severné Porýnie-Vestfálsko, ktorá má vyše 17 miliónov obyvateľov. Včera sme otvorili štvrtú pobočku v Berlíne, v mestskej časti Reinickendorf," uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Driverama Stanislav Gálik.

Aktívne v boji s koronavírusom

Skupina AURES Holdings tiež aktívne podporuje očkovanie svojich zamestnancov proti koronavírusu. "Vyhlásili sme motivačnú súťaž, kedy z očkovaných každý týždeň vyžrebujeme dvoch výhercov z každej krajiny, kde pôsobíme. Každý získa ceny v hodnote zhruba 200 eur, resp. 900 zlotých v Poľsku a 5 000 korún v Českej republike. Za prvé dva týždne súťaže sa nám podarilo počet očkovaných v skupine zvýšiť o 170 ľudí. Celkom teda máme zaočkovaných takmer 1 200 zamestnancov. Kolegov takto budeme motivovať minimálne do konca roka," uviedla Karolína Topolová.

Spolupráca so známymi osobnosťami

Skupina AURES Holdings naďalej spolupracuje so športovcami, športovými klubmi či celebritami. V Českej republike sú to herci Maroš Kramár a Richard Genzer, tenisové sestry Karolína a Kristína Plíškové, bojovník MMA Karlos Terminátor Vémola a organizácia Oktagon či futbalový tréner Pavel Horváth. V rámci futbalu je partnerom českých klubov z najvyššej futbalovej ligy AC Sparta Praha a FC Slovan Liberec. Na Slovensku prebieha spolupráca s bojovníkom MMA Samuelom Pirátom Krištofičom, hercom a youtuberom Richardom Szalaiom a taktiež s Marošom Kramárom. V Poľsku sú to modelka a influencerka Marcelina Zawadska, spevák Rafal Szatan, tanečník Daniel Borzewski a hádzanársky tím Górnik Zabrze.

Sieť autocentier jazdených vozidiel AAA AUTO pôsobí na trhu už 29 rokov. Prevádzkuje sieť desiatok pobočiek na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku. Je súčasťou skupiny AURES Holdings, ktorú vlastní britsko-poľský investičný fond Abris Capital Partners, na Slovensku prevádzkuje pobočky spoločnosť Autocentrum AAA AUTO. Za dobu svojej existencie skupina obslúžila už vyše 2,5 mil. zákazníkov a ročne predá zhruba 80 000 vozidiel. Je tak najväčším predajcom jazdených automobilov v strednej a východnej Európe. Ponúka tiež zánovné vozidlá pod obnovenou značkou Mototechna. Verejnosť zvolila spoločnosť najlepším predajcom ojazdených automobilov v ankete Autobazár roka 2016.