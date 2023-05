V Slovinskej republike je súčasťou SHPG závod Paloma, ktorý sa špecializuje na výrobu papierovej hygieny. V priebehu troch rokov (2020 - 2023 ) tu holding ECO – INVESTMENT a.s. investoval viac ako 100 mil. EUR. Financie išli do výstavby nového papierenského stroja č.9 s rýchlosťou výroby hygienického papiera 2 000 m/min s ročnou kapacitou 65 000 ton. V minulom a tomto roku sa uskutočnila výstavba haly na spracovanie papiera na finálne produkty, do ktorej budú postupne inštalované 2 vysokovýkonné linky na toaletný papier a kuchynské utierky s kapacitou 40 000 ton ako aj sklad – logistický a expedičný terminal finálnych produktov o kapacite 25 000 paletových jednotiek. V Slovinsku sa uskutočnili rokovania na najvyššej úrovni, pričom témou boli podmienky podpory zo strany vlády, štátnch a miestnych orgánov pri zamýšľanej výstavbe nového obnoviteľného zdroja energie na báze biomasy s výkonom 15 MW a vodnej energie s predpokladaným rozpočtom 35 m EUR.



„Plánujeme ďalej rozširovať a modernizovať výrobu na Balkáne, pretože chceme pokračovať a obohatiť slávnu papierenskú tradíciu v tomto regióne. Paloma je symbolom kvality, ktorý v krajinách bývalej Juhoslávie pozná azda každý. Poznatky a zručnosti, ktoré sa tu hromadili po celé generácie, sú základmi, na ktorých bude ECO-INVESTMENT ďalej stavať. Modernizáciou výroby zvýšime kvalitu našich výrobkov a tiež rozšírime sortiment pre domáci aj zahraničný trh,“ povedal prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo

Ilustračné foto Zdroj: ECO - INVESTMENT a.s.

Následne v Republike Srbskej BiH v Banja Luke sa uskutočnilo rokovanie s Radislavom Viškovičom, predsedom vlády RS a Draškom Stanivukovičom, primátorm mesta Banja Luka o zámeroch ďalšieho rozvoja spoločnosti SHP Celex v oblasti výstavby výrobných a skladovacích hál a výroby energií zmenou dnešného paliva na báze fosílnehoych palíva – vykurovací olej na obnoviteľný zdroj energie - biomasu o výkone 10 MW. V súčasnej dobe investícia holdingu do spoločnosti SHP Celex je jedna z najväčších a najúspešnejších zahraničných investícií. Zástupcovia vlády a samosprávy prisľúbili ústretový prístup pri naplňaní týchto zámerov najmä v procese povoľovacích konaní a investičných stimulov v súlade s platnými zákonmi prijatými na podporu prílivu zahraničných investícií.

O spoločnosti SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group)

SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom 250 miliónov EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group (vrátane závodov Ceršak a Šentilj v Slovinsku) ročne vyrobí takmer 200 tisíc ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 300 ľudí. Je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.