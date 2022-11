Špeciálne balíčky ošetrení zostavila osobne MUDr. Merita Mazreku, kráľovná neinvazívnej estetickej medicíny. Teraz je na ne zľava 30 %, čo znamená že ušetríte stovky eur! Prečo ich máte chcieť?

- dostanete veľa muziky za menej peňazí!

- kombinácie technológií, ktoré naozaj fungujú!

- takéto ošetrenie je vynikajúci tip na darček!

Superglow

Odporúča: DOMINIKA MIRGOVÁ

Ušetríte: 249 EUR

Krásna na Vianoce! Máte unavenú mdlú pleť? Dvojošetrenie kombinuje frakčný resurf + plazmaterapiu s kyselinou hyalurónovou. Stimuluje v hĺbke pokožky tvorbu kolagénu, gumuje vrásky, strie, poškodenia slnkom. Výsledok je jasnejšia, pevnejšia a hladšia pokožka.

Total Anti aging Extreme

Odporúča: KRISTÍNA KORMÚTHOVÁ

Ušetríte: 417 EUR

Túžite dosiahnuť WOW efekt v jednom sedení? Unikátny omladzujúci balíček obsahuje multi laserový zákrok Three for me + osvieženie kyselinou hyalurónovou. Zbohom vrásky, fľaky, žilky, a iné nedokonalosti kože. Zákrok nabudí v koži kolagén a elastín, a na záver MUDr. Mazreku doplní svojou originálnou metódou Ultimate Beauty Method mladistvý objem presne tam, kam treba.

Ultimátne spevnenie

Odporúča: LUCIA HURAJOVÁ

Ušetríte: 285 EUR

Vypnutie, zoštíhlenie + úbytok tuku prináša Ultraformer, lekársky ultrazvuk druhej generácie. Neinvazívny spevňujúci zákrok (funguje aj na telo!) s dlhodobým efektom v kombinácii s fotorejuvenizácou, ktorá sa postará o cievky, drobné vrásky, fľaky a iné poškodenia pleti po lete.

Ešte jeden horúci tip na darček!

30 %- ná zľava platí do 28.11. aj na CELÝ sortiment kozmetiky ZO SKIN HEALTH. Prečo ju máte chcieť?

- prémiová americká kozmetická značka vyvinutá Zeinom Obagi, top svetovým odborníkom na omladenie pokožky

- je autorom priekopníckych prístupov, ktoré obsahuje aj jeho kozmetika.

- túto kozmetiku majú v Mazreku Medical ako prví na Slovensku a používajú ju celebrity na celom svete pre účinnosť

Vyberte si niektorý z bestsellerov, alebo nakúpte v predstihu kozmetické balíčky pre celú rodinu až o tretinu lacnejšie. Máme darček pre každú tvár a pleť! www.mazrekumedical.sk