Poznáme to všetci, schránky či spoločné priestory v bytových domoch plné letákov. Stovky letákov na jeden vchod, niekoľkokrát do týždňa, týždeň za týždňom. Letáky vložené v rôznych novinách a magazínoch. Zamysleli ste sa nad tým koľko propagačných materiálov sa takto na Slovensku vyprodukuje za jediný rok? Presná štatistika neexistuje, ale ide o stovky miliónov s váhou niekoľko desiatok tisíc ton. Ak by sa všetci obchodníci rozhodli obmedziť takúto spotrebu papiera, významne by pomohli prírode. Lidl ide v tomto ohľade príkladom a dlhodobo znižuje náklad svojho tlačeného letáku. Celkovo minie ročne o 6000 ton papiera menej než predtým.

Najnovším opatrením je zrušenie vkladania akciového letáku do vybraných denníkov a týždenníkov. Úspora papiera predstavuje takmer 1500 ton. Pred časom sa Lidl na Facebooku spýtal svojich zákazníkov akú formu letákov uprednostňujú. Až 86% z celkového počtu 14 200 hlasujúcich sa vyjadrilo v prospech online verzie. Práve na online komunikáciu so zákazníkmi sa Lidl orientuje čoraz viac.

Ilustračný obrázok Zdroj: LIDL

„Leták je našim najsilnejším komunikačným nástrojom so zákazníkom. Vďaka nemu dokážeme pravidelne informovať o našich akciových ponukách, tematických týždňoch či spoločensky zodpovedných aktivitách. Ešte dôležitejšia je však otázka v akom stave zanecháme životné prostredie pre ďalšie generácie. Preto sme sa už pred niekoľkými rokmi rozhodli strategicky znižovať počet tlačených letákov a aj ich rozmer. Veríme, že to je správne rozhodnutie a dúfame, že nás budú nasledovať aj ďalšie reťazce,“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidla zodpovedný za nákup a marketing.

Prvým krokom Lidlu bola výrazná zmena formátu letáku v roku 2018, keď vďaka prechodu z A3 rozmeru na A4 klesla ročná spotreba papiera o viac ako 1500 ton. V ďalšom roku zrušil Lidl distribúciu pravidelných akčných letákov v tretine regiónov, čo prinieslo úsporu ďalších 850 ton. Nasledovalo plošné zrušenie distribúcie do domácností, dnes už Lidl leták vo svojej poštovej schránke nenájdete a to bez ohľadu na to, kde na Slovensku bývate. Pred niekoľkými mesiacmi upravil zmenšil rozmer svojho letáku a usporil ďalšie stovky ton papiera. Na výrobu 6000 ton nerecyklovaného papiera by bolo potrebných približne 100 000 dospelých stromov.

Šetrenie zdrojov je pre Lidl dôležitou témou a preto sa rozhodol vymeniť všetky papierové cenovky vo svojich predajniach za elektronické. Priemerná predajňa, ktorá je rádovo menšia a má užší sortiment než konkurenčné prevádzky, doteraz spotrebovala na cenovky viac 230 kg papiera ročne. Úspora papiera v súčte všetkých predajní prevyšuje 37 ton.

V rámci projektu Voda pre stromy vysadil obchodný reťazec v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky v Tatrách vyše 1 600 000 stromčekov na ploche 640 hektárov. Pre zaujímavosť, ide o viac než tridsaťnásobok rozlohy Veľkého Hincovho plesa.