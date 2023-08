Dovolenka v lete tu už bola. Privítajte na scéne septembrový variant relaxu pri mori, kde si momenty dňa určujete vy s partnerom a nie dav náhliacich sa turistov. V septembri tiež klesnú ceny dovoleniek, nižšie teploty zrazia vysoký krvný tlak a školopovinné deti začnú otvárať peračníky. Odliv turistov z obľúbených destinácii dopraje prílivu prímorskej pohody, autentických zážitkov aj súkromia.



Stavte na Egypt, ktorý je zo severnej strany obmývaný Stredozemným morom a z východnej zase Červeným. Okoštujte čerstvo nakrájané mango, melón či čerstvé datle z pohodlia pláže s jemným pieskom. Pohľad nasmerovaný ponad azúrovo modré more na mäkko zapadajúce slnko a liečivý šum morských vĺn nastavia hladinu alfa. Ochutnajte shawarmi okorené tahini pastou a zajedzte chlebom aish, čo v preklade znamená život. Okoreňte si nástup jesene Egyptom, ktorý je kolískou civilizácie. Odlety z Bratislavy či Košíc vás láskavo katapultujú na biele pláže ako z Karibiku. Vezmite na dovolenku svojho partnera a predĺžte si leto , lebo cestovanie v septembri je „nová čierna“.

Jediný staroveký div sveta, ktorý prežil dodnes, egyptské pyramídy v Káhire Zdroj: CK Satur

Dovolenka povýšená na luxus a egyptský Karibik

Biely jemný piesok, súkromná pláž, krásna farba Stredozemného mora a príjemné teploty. Spoznajte krajinu aj zo strany Stredomoria. Marsa Matrouh je klenot ukrytý pred zrakmi turistov. Tak trochu iný Egypt si vás získa v luxusnom hoteli Jaz Almaza Beach ***** . Navnímajte atmosféru z balkóna svojej izby s výhľadom na more. Stavte na gastronomický zážitok v niektorej zo siedmich reštaurácií. Milovníkov historických pamiatok poteší blízkosť egyptských pyramíd v Káhire či oáza Siwa v Líbyjskej púšti, kde sa údajne zvykla kúpať aj posledná kráľovná starého Egypta, Kleopatra.

Krásna pláž pri hoteli Jaz Almaza Beach v Marsa Matrouh, Egypt Zdroj: CK Satur

Červené more je srdcová záležitosť a páry ho milujú

Zvuk a vôňa mora čistí dušu. Rozmanitosť Červeného mora je benefit, ktorý sa neodmieta. Podmorský svet, koralové útesy, farby a biodiverzita sú jednými z najfascinujúcejších, ktoré naša planéta ponúka. Moderný, novootvorený hotel Iberotel Costa Mares ***** v egyptskom Marsa Alam stavil na vlastný koralový útes, ako aj krásnu, súkromnú pláž s pozvoľným vstupom do mora. Poteší kvalitný koncept all inclusive s egyptskou či európskou kuchyňou a sky bar na streche hotela s neoceniteľným pohľadom na Červené more. Zajazdite si na štvorkolkách v púšti, zájdite k lagúne Sha ̓ab Samadai a zaplávajte si spoločne s delfínmi v ich prirodzenom prostredí.

Romantické výhľady z hotela Iberotel Costa Mares v Marsa Alam, Egypt Zdroj: CK Satur

Vedeli ste, že...?

rieka Níl tečie z juhu na sever, takže pre starých Egypťanov bola južná časť krajiny "hore"

ženy v starovekom Egypte mali takmer rovnaké práva ako muži

egyptskí astronómovia v staroveku vytvorili kalendár podobný nášmu - založený na rotácii slnka a v dĺžke 365 dní

Doprajte si romantický september pri mori Zdroj: CK Satur