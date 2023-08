Jesenné nálady vedia u každého z nás roztočiť koleso ponurých nálad. V seniorskom veku zvyknú niektorí z nás viesť samotársky spôsob života a pocity osamotenia na jeseň vtedy ešte väčšmi gradujú. Aspoň nachvíľu v tomto uponáhľanom svete zamerajte pozornosť na drobné, každodenné radosti. Deti a vnúčatá, vezmite svojich penzionovaných rodičov či starkých na vychádzku, alebo rovno na dovolenku k moru. V septembri je to totiž najlepší nápad.

Seniori, máme pre vás tip ako odplašíte jesennú depresiu, predĺžite si leto a zároveň posilníte imunitný systém.

Menšie horúčavy rovná sa väčší pohyb na slnku cez deň

V septembri očakávajte miernejšie teploty, ktoré starší ľudia ľahšie znášajú. Zároveň sa tu znižuje riziko úpalu alebo prehriatia. Jemne nadávkované slnečné lúče zvládnu aj ľudia so srdcovocievnymi ochoreniami. V mimosezóne je už v letoviskách pokojnejšia atmosféra, davy turistov nezaberajú každý kúsok pláže či poslednú stoličku v taverne. Tým sa odbúrava stres a príjemná dovolenková pohoda navodzuje pocit relaxácie. Menšie horúčavy cez deň vás vylákajú zahrať si obľúbený petang, zacvičiť vodný aerobik alebo lúštiť krížovky priamo pri mori. Príjemné teploty dopraje ostrov Kefalónia v Iónskom mori. Zrekonštruovaný hotel Argile Resort **** stavil na krásu blízkej pláže Xi s pozvoľným vstupom do mora. Spoznajte krásy mytologickej Kefalónie aj vy. Navštívte miestne taverny, ktoré pozývajú k posedeniu pri chutnom gréckom jedle moropoula s vyprážanou treskou.

Nádherná panoráma na ostrove Kefalóniav Iónskom mori. Zdroj: CK Satur

Liečivé more, vitamín D a lepší spánok

Svetelné lúče so sebou prinášajú potrebnú dávku vitamínu D, ktoré si inak telo nedokáže vyrobiť. Vitamín D spevňuje kosti, svalstvo a napomáha k správnej funkcii imunitného systému. Liečivá sila mora spočíva v jeho slanosti, príjemnej farbe aj šumení. Počúvajte narážanie vĺn o breh, zapozerajte sa do diaľky ponad hladinu mora, nasadnite na nafukovačku a nechajte sa hojdať vlnami. Možno vám šumenie mora navodí kvalitný spánok. Upevňujte aj v staršom veku spánkové návyky a tým pohodu a celkové zdravie. Rodoský hotel Lindos Princess**** priamo na súkromnej pláži zo strany Stredozemného mora a ocenený Modrou vlajkou prináša každou vlnkou zdravie a vnútornú harmóniu. Započúvajte sa do šumu mora, uchmatnite si kúsok slnečných lúčov s vitamínom D a načerpajte energiu.

Akropola v Lindose pri krásnom Stredozemnom mori, Rodos. Zdroj: depositphotos

Menej turistov ruka v ruke so zníženým rizikom infekčných ochorení

Menšia koncentrácia turistov dopomôže k autenticite navštívenej lokality. Ľahšie sa spojíte s miestnymi a spoznáte ich cez tradície, kultúru či gastronómiu. Vytvoríte si tak nové zážitky, ktoré obohatia vnútorný život a prispejú k duševnému pohodliu. Dovolenkárov a školopovinné deti už nenájdete na plážach v takom hojnom počte. To so sebou prináša ďalší benefit, a to znížené riziko prenosných chorôb a infekcií. Spoznajte príjemný hotelový komplex Porto Angeli ***** v tichom prostredí strediska Stegna na Rodose. Blízkosť pláže, vynikajúca kuchyňa a služby pre náročnejších vytvoria zážitky, ktoré budú hriať pri srdci ešte aj v decembri.

Nádherná podvečerná atmosféra v reštaurácii hotela Porto Angeli, Rodos. Zdroj: CK Satur

Doprajte si vzájomnosť pri mori so svojimi deťmi či vnúčatami už tento september.