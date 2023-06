Ticho v hľadisku. Atmosféra sa dá krájať. Nádych, výdych. Srdcová frekvencia rastie s pribúdajúcimi sekundami zostávajúcimi do štartu. Štart! A vyplavujú sa endorfíny.

Aj toto sú majstrovstvá Slovenska v triatlone, ktoré sa v máji konali v Senci už po 34 krát. Celkovo sa počas oboch dní na štart postavilo rekordných takmer 700 súťažiacich, čo je suverénny rekord podujatia.

Pohyb a šport je „univerzálny jazyk“. Hovoria ním práve tí, ktorí majú zdravý vzťah k svojmu telu a k svojej komunite. Jeho cieľom je prekonávať bariéry, hranice, posúvať sa a žiť kvalitne.

Logistika je hlavne o pohybe a dynamike. A to je presne to, čo majú logistika a šport spoločné.

A toto sú presne tie dôvody, prečo spoločnosť Gebrüder Weiss dlhodobo podporuje Triatlon a majstrovstvá Slovenska v Senci.



Mnohí jej zamestnanci ale aj klienti sú športovo aktívni, viacerí z nich sa pravidelne podujatia zúčastňujú. Je dobrým zvykom, že na týchto eventoch sa stretnú nielen zamestnanci, obchodní partneri a zákazníci ale aj ich rodiny, ktoré ich prídu podporiť. Je to príležitosť, ako sa zo všetkých zúčastnených stane jedna veľká rodina, oblečená v charakteristickej “GW” oranžovej farbe.

Dušan Halaj, sales manager v Gebrüder Weiss, obsadil druhé miesto v kategórii M40 Zdroj: Gebrüder Weiss

Už tradične skvelá atmosféra, športovci ale aj diváci v skvelej nálade, a bezchybná organizácia spolu zabezpečili úžasné športové podujatie. Tento rok slávili úspech aj zamestnanci Gebrüder Weiss . Konkrétne Dušan Halaj, ktorý pôsobí v spoločnosti na pozícii sales managera, sa podarilo obsadiť krásne druhé miesto v kategórii M40.

Gebrüder Weiss na Slovensku pôsobí presne 30 rokov, tento rok oslavuje svoje okrúhle výročie, pričom v roku 2010 sa spoločnosť usídlila neďaleko Senca. Preto je pre ňu región, v ktorom pôsobí dôležitý a tvorí dôležitý pilier jej spoločenskej zodpovednosti. A to je dôvod, prečo aktívne podporuje aktivity a podujatia v tomto regióne.



Oranžová rodina a náš región. Pretože ľudia okolo nás a miesto, kde žijeme, sú tými najdôležitejšími. Sme radi, že môžeme pomôcť a podporiť.



Vaše Gebrüder Weiss

