Fanušíkovia českej produkcie si budú môcť od 7. októbra spríjemniť večer komédiou Zbožňovaný, v ktorej Jiří Bartoška stvárňuje uznávaného a všetkými obľúbeného pediatra Zdeňka. Celý život bol popredným lekárom nemocnice a teraz sa teší na zaslúžený oddych na dôchodku. Ešte viac sa na neho teší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), ktorá sa už nemôže dočkať, že bude môcť o neho starať, rovnako ako aj jeho dcéra Zuzana, ktorej sa manželstvo s Karolom (Jiří Langmajer) nedávno rozpadlo. Najviac nadšená z tejto skutočnosti je jeho vnučka Aneta (Martina Czyžová), ktorá dedka vždy považovala za svoj veľký vzor a píše o ňom seminárnu prácu do školy. Ibaže Zdeněk nie je taký dokonalý, ako sa zdá. Má jedno veľké tajomstvo. Už takmer 40 rokov udržuje milenecký pomer s ortopédkou Danou (Ivana Chýlková). A tá, samozrejme, očakáva, že na ňu bude mať konečne viac času. Na Zdeňka tak čakajú pekne horúce chvíľky a rozhodne nie bezstarostná pohoda, ktorú si plánoval.

Zbožňovaný Zdroj: Cinema City Slovakia

Od 7. októbra sa môžete tešiť aj drámu The Many Saints of Newark. Mladý Anthony Soprano vyrastá v jednom z najbúrlivejších období v histórii Newarku. Postupne dospieva a rivalita medzi gangami sa stupňuje. Dej filmu sa odohráva v 60. a 70. rokoch 20. storočia na pozadí povstania v New Jersey, zatiaľ čo napätie medzi taliansko-americkými a africko-americkými komunitami je stále väčšia. Film mapuje život obávaného gangstra z New Jersey, Tonyho Soprana.

The Many Saints of Newark Zdroj: Cinema City Slovakia

Na filmové plátna sa vracia Tom Hardy ako Venom, jedná z najlepších komiksových postáv spoločnosti Marvel. Viac ako po roku sa novinár Eddie Brock snaží prispôsobiť životu hostiteľa, nebezpečného mimozemského symbionta, ktorý mu prináša nadľudské schopnosti. Svoju kariéru chce obnoviť rozhovorom so sériovým vrahom Cletusom Kasadym, ktorému sa ale podarí utiecť z väzenia a sám sa stáva ďalším hostiteľom. Venom 2: Carnage prichádza si môžete vychutnať v kinosálach 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark. Lístky si už teraz môžete kúpiť v predpredaji.

Venom 2: Carnage prichádza Zdroj: Cinema City Slovakia

Od 21. októbra prichádza veľkolepé sci-fi dobrodružstvo. Paul Atreides je mladý muž s výnimočným darom, ktorému bol predurčený osud, akému nemôže celkom porozumieť. Musí sa dostať na najnebezpečnejšiu planétu vesmíru, aby zaistil bezpečnú budúcnosť pre svoju rodinu a svoj ľud. Práve tam je možné nájsť vzácnu komoditu – korenie, ktoré dokáže odomknúť plný potenciál človeka. Paul a jeho rod však nie sú jedinými, kto si robí na planétu a jej zásoby nárok. Črtá sa konflikt, v ktorom prežijú len tí, čo dokážu čeliť svojmu strachu. Film DUNA si môžete užiť v kinosálach 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.

DUNA Zdroj: Cinema City Slovakia

Aj milovníci hororov si prídu na svoje. Od 21. októbra sa môžete tešiť na Halloween zabíja, ktorý je ďalšou kapitolou v úspešnej a mimoriadne húževnatej sérii. Michael Myers, legendárny tichý zabijak s bielou maskou, úspešne uniká už vyše štyridsať rokov. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) tak dlho utekala pred tichým vraždiacim monštrom až sa rozhodla zmeniť taktiku. Prestala utekať, začala bojovať a nalákala Michaela do dokonalej pasce. Tá síce vyšla, ale ... Príbeh filmu Halloween zabíja začína v okamihu, keď predchádzajúci film skončil. Ťažko zranená Laurie odchádza v sprievode dcéry a vnučky do nemocnice a v protismere sa k jej horiacemu domu rútia hasiči. V jeho útrobách je v ohnivom pekle uväznený zabijak, ktorý ju prenasledoval celý život. Bohužiaľ, nielen mačky majú sedem životov.

Halloween zabíja Zdroj: Cinema City Slovakia

Neradi vás opäť vidíme. Od 28. októbra prichádza na veľké plátna animák Rodina Addamsovcov 2. Vydajte sa s nimi na letnú dovolenku a zažite ich nevšedné a podivné chovanie, ktorým terorizujú nové kraje v priamo prenose.

Rodina Addamsovcov 2 Zdroj: Cinema City Slovakia

Okrem týchto trhákov si môžete ešte stále pozrieť slovenskú drámu SPRÁVA, ktorá sa premieta aj v kinosále SUPERSCREEN. Ak ste ešte nevideli, určite si choďte pozrieť 25. časť bondovky Nie je čas zomrieť, ktorý sa môžete pozrieť nielen v 2D, ale pre väčší zážitok z premietania aj sálach 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.

