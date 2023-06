Do kúpeľov sa dostanete jednoduchšie a rýchlejšie. Už aj poistenci VšZP zaradení do indikačnej skupiny A s nárokom na plne hradený kúpeľný pobyt si budú miesto a termín svojho ozdravného pobytu vyberať!

Možnosť vybrať si kúpele podľa vlastného gusta majú po novom všetci poistenci, ktorým vznikol podľa zákona 577/2004 z. Z. nárok na kúpeľnú liečbu. Doteraz sa táto možnosť vzťahovala len na poistencov, ktorí boli podľa charakteru svojich ťažkostí zaradení do indikačnej skupiny B.

Výber kúpeľov je na vás

Zásadný rozdiel v platbách medzi poistencami s ochoreniami spadajúcimi do skupiny A a skupiny B je v tom, že poistencom s „áčkom“ poisťovňa v rámci kúpeľného pobytu prepláca kompletnú zdravotnú starostlivosť, liečebné procedúry, ubytovanie v určenom štandarde a stravu podávanú formou plnej penzie.

Poistenci spadajúci do skupiny B si plne hradia ubytovanie aj stravu a v réžii poisťovne sú platby za zdravotnú starostlivosť a liečebné procedúry. Títo poistenci si už aj v minulosti mohli vybrať miesto, kde kúpeľný pobyt absolvujú, avšak tiež len z obmedzeného počtu slovenských liečebných kúpeľov, ktoré boli súčasťou schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu.

Od polovice mája môžu lekári žiadosti o kúpeľnú liečbu zasielať elektronicky už aj pre poistencov VšZP. Doteraz tak bolo možné urobiť len u žiadateľov poistených v poisťovni Dôvera. Týmto krokom sa podarilo poisťovniam zefektívniť, skrátiť a zrýchliť komunikáciu medzi obvodnými a odbornými lekármi, ktorí môžu kúpeľnú starostlivosť odporučiť. Pre poistencov je to dobrá správa v tom, že môže dôjsť aj k skráteniu zákonom stanovenej lehoty na schválenie predloženej žiadosti. Tá je momentálne 30-dňová.

Poisťovňa následne klientovi zašle zoznam kúpeľných zariadení, s ktorými má zmluvu. V prípade VšZP je to až 29 kúpeľných zariadení, rovnaký počet zariadení má zmluvu aj s poisťovňou Dôvera. Priamo na stránkach poisťovní alebo od svojho ošetrujúceho lekára získate všetky potrebné informácie, ktoré vám s výberom zariadenia pomôžu.

Od momentu schválenia žiadosti o kúpeľnú liečbu kormidlo preberá do rúk poistenec. Konečne je v jeho plnej kompetencii výber času aj miesta kúpeľného pobytu, bez ohľadu na indikačnú skupinu. Rešpektovať je potrebné len to, či sa vami vybrané kúpele špecializujú na vašu diagnózu. Kompletný indikačný zoznam vám napovie, ktoré z mnohých slovenských kúpeľov ponúkajú program šitý na mieru vašim ťažkostiam. Stačí už len nakontaktovať vybrané kúpele a dohodnúť si termín svojho pobytu. Pozor treba dať len na to, aby sa tak stalo skôr, ako 6 týždňov do uplynutia indikácie.

Líder v starostlivosti o pohybový aparát

Keď ste vždy túžili zažiť malý-veľký piešťanský zázrak, ste vďaka tejto zmene k uskutočneniu svojho sna oveľa bližšie aj vďaka možnosti vybrať si kúpele, v ktorých svoj liečebný kúpeľný pobyt hradený z poistenia absolvujete. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, člen skupiny Ensana Health Spa Hotels vám okrem krásneho prostredia Kúpeľného ostrova ponúka aj rôzne štandardy ubytovania. V kvalite, službách a ponúkanom komforte je výbornou voľbou 4* kúpeľný hotel Esplanade či 3* rodinný hotel Splendid. Rovnako dobre bude o kúpeľných hostí postarané aj v moderne zrekonštruovanom 2* kúpeľnom hoteli Pro Patria ležiacom priamo v centre Kúpeľného ostrova. O procedúry so svetoznámou piešťanskou liečivou vodou a unikátnym bahnom – peloidom sa postará tím profesionálov v kúpeľnom dome Irma, kúpeľnom komplexe Napoleon a tiež v Balnea Health Spa – najväčšom stredoeurópskom balneologickom centre.

Dobré meno Piešťan šíria ľudia sami medzi sebou na základe vlastných pozitívnych skúseností s ľudskosťou a ústretovým prístupom. Všetkých 63 procedúr, ktoré poistenci absolvujú v rámci 21-dňového pobytu či 84 procedúr, na ktoré im vzniká nárok v rámci 28-dňového kúpeľného pobytu bude balzamom, ktorý vďaka šikovným rukám profesionálov a liečivej sile vzácnych prírodných zdrojov pohladí telo aj dušu kúpeľných hostí.

Už ste určite na vlastnej koži zažili írečité „keď dvaja ľudia robia to isté, výsledok nemusí byť rovnaký,“. Do Piešťan sa ľudia radi vracajú práve preto, lebo to tam skrátka s ľuďmi a aj s ochoreniami pohybového a neurologického aparátu vedia na svetovej úrovni. Po schválení kúpeľnej liečby poisťovňou si môžete svoj kúpeľný pobyt v Piešťanoch rezervovať priamo na stránke www.kupelepiestany.sk.