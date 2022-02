Poctivým surovinám a kvalitných technológiám.

Reťazec SantaFe začal svoj príbeh v roku otvorenia prvého obchodného centra na Slovensku, vtedajšieho Polusu dnes VIVO v Bratislave, dňa 25.11.1999. Od tej doby reťaz SantaFe pôsobí na trhu nepretržite viac než 22 rokov v Slovenskej a Českej republike. Za jeho vznikom stála myšlienka jeho zakladateľov priniesť do vznikajúcich foodcourtov nový druh zdravých jedál z kalifornskej kuchyne. Samotná kalifornská kuchyňa patrí do kategórie fusion cuisine. Fusion cuisine je definovaná ako kuchyňa, ktorá kombinuje prvky rôznych kulinárskych tradícií, ktoré pochádzajú z rôznych krajín, regiónov alebo kultúr. Kuchyne tohto typu nie sú kategorizované podľa žiadneho konkrétneho štýlu kuchyne a od 70. rokov 20. storočia zohrali úlohu v inováciách mnohých súčasných kuchýň reštaurácií. Keďže v Kalifornii prevláda mierne upravená mexická kuchyňa, základom SantaFe boli jedlá mexickej kuchyne.

Ilustračné foto Zdroj: SantaFe

Avšak v začiatkoch prevádzky SantaFe bol problém s dostupnosťou dnes už bežných potravín ako sú tortilly, špeciálne koreniny, či avokádo. Myšlienka zaradiť rezne v klasickom trojobale a v zemiakovom cestíčku do sortimentu Santafe - California cuisine vznikla v roku 2000. Zrazu boli v ponuke jedlá, ktoré neboli tak závislé na dovozných surovinách.

Ilustračné foto Zdroj: SantaFe

Dnes si v SantaFe môžete objednať nielen rezeň doplnený zeleninovou prílohou, ale i jedlá z denného obedného menu. Do základnej skupiny ponuky patria grilované, bezmäsité, vyprážané pokrmy, diétne jedlá (South Beach Diet a GI diéta), retro jedlá a špeciálna ponuka zo svetovej kuchyne. Taktiež si môžete zvoliť jedlá do ruky založené na tortillách plnených mäsom a zeleninou vo forme tzv. wrapov.

To, že rezeň patrí do skupiny obľúbených jedál Slovákov je nepopierateľný fakt. V SantaFe si uvedomujú, že i tu treba dbať na používanie kvalitného repkového oleja. Okrem toho vedia, že zákazníci uprednostňujú pred bravčovým mäsom ľahšie kuracie prsia.

Hoci sú milovníci rezňov, ktorí si k ním doprajú hranolky, väčšina zákazníkov preferuje domácu zemiakovú kašu a sterilizovanú uhorku alebo kapustový, či iný zeleninový šalát. V každom prípade je na zákazníkovi, aby si vybral podľa svojej vlastnej chuti.

Z bohatej ponuky SantaFe si vyberie každý. Preto nie je nič neobvyklé, že pred prevádzkou narazíte na celé rodiny i s deťmi, vysokopostavených manažérov i pracovníkov z neďalekých stavieb. Vekové a ani profesijné zloženie v návštevnosti nehrá prakticky žiadnu úlohu.

Ilustračné foto Zdroj: SantaFe

Prečo si rezeň objednať v SantaFe?

Samozrejme, každé jedlo z reštaurácie alebo z rýchleho občerstvenia si vedia ľudia pripraviť doma. Ak pominieme náklady a čas na prípravu rezňov doma, základným problémom domácej prípravy je správna technológia, nutná k príprave skutočne kvalitného a chutného rezňa. „Tajných“ ingrediencií je viacero. Jednou z nich je čerstvosť a kvalita používaných surovín. Žiadne polotovary, žiadne „Éčkové“ ochucovadlá, žiadne priemyselné strúhanky. Druhú zložku „tajnej“ ingrediencie tvorí technológia prípravy, konkrétne fritézy. Na to, aby rezeň nenasiakol olejom, potrebujete výkonnú 380V fritézu, schopnú okamžite vyrovnať nastavenú teplotu po vložení rezňa na vyprážanie. Ten má pri vložení do fritézy podstatne nižšiu teplotu a olej takpovediac ochladí. Čím menej trvá proces stabilizácie teploty po vložení rezňa na teplotu vyprážania, tým menej nasiakne obal rezňa a tým chutnejší rezeň je. To bežné fritézy na 230V jednoducho nedokážu. Druhým dôležitým predpokladom je vyriešenie problému so zuhoľnatením opadanej strúhanky. Aby k tomu nedochádzalo existujú technologické riešenia. V SantaFe používajú technológiu fritéz so studenou zónou.

Ilustračné foto Zdroj: SantaFe

Napriek tomu, že je dnešná doba ovplyvnená vlnou zdravého životného štýlu, rezeň je legendou medzi jedlami. V ponuke SantaFe sú i zdravé light burritá a wrapy (tortilla plnená šalátom, mäsom a zeleninou), grilované mäsá, grilovaná a dusená zelenina a podobne. V obednom menu sú zo šiestich ponúkaných jedál najmenej štyri bez vyprážaného mäsa. Čo si však zákazník určite zapamätá, je dobrý rezeň od SantaFe. Ostatné jedlá môže nájsť i u konkurencie, ale tak chutné rezne málokde a málokedy. Tie mu zostanú v pamäti. Strava má byť nielen zdravá a chutná, ale i vyvážená. To ponuka rýchleho občerstvenia spĺňa a vďaka používaniu čerstvých surovín a moderným technologickým zariadeniam pri spracovaní rezňov, to nakoniec spĺňajú i rezne SantaFe.