Rýchla a chutná večera: Časového stresu vás zbaví donáška jedla

Človek sa vracia z práce domov, teší sa na spoločnú večeru s priateľmi, rodinou či partnerom a zrazu: Starý most upchatý – a to je len utorok. Cesta z práce mu namiesto obvyklých pätnástich minút zaberie nekonečnú trištvrte hodinu. Ako teraz stihne nakúpiť, uvariť a ešte sa upraviť do reprezentatívnej podoby, ktorá hostiteľovi náleží? Ťažko. Aspoň tak sa to na prvý pohľad môže zdať, dnes však tento problém dokáže vyriešiť donáška jedla v priebehu pár desiatok minút. A bez časového stresu.