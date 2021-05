Jedným z prvých gratulantov, už dve minúty po skončení rozhodujúceho finálového zápasu, bol podporovateľ ružomberského športu a majoritný majiteľ futbalového klubu pod Čebraťom Milan Fiľo. Prezident akciovej spoločnosti Eco-Investment, ktorá je spoluvlastníkom aj ružomberského papierenského kombinátu Mondi SCP pozval v pondelok staronové majsterky republiky spolu s realizačným tímom na slávnostný obed na terasu hotela Malina na Málinom Brde. Sám sa milej fiesty, kvôli pracovným povinnostiam, nemohol zúčastniť, no svoje gratuláciu a poďakovanie tlmočil cez Janu Streitovú z Občianskeho združenia Ružomberčan. „Je to zúročenie vašej deväťmesačnej driny. Ružomberský ženský basketbal má hlboké korene. Aj osobne som šťastná, že tento košatý strom stále vyháňa nové konáriky úspechov,“ povedala v zastúpení hlavného hostiteľa Streitová, len mimochodom niekdajšia basketbalistka.



Tréner Juraj Suja, ktorý ružomberské basketbalistky prevzal v lete 2013, sa tešil z tretieho republikového zlata za sebou. „Aktuálny titul znamená pre mňa strašne veľa. Družstvo ho vybojovalo v zložitej spoločenskej situácii, navyše nebolo favoritom. Získali sme ho s mladým, neskúseným tímom. ´Baby´ vytvorili skvelú partiu, ešte nikdy som nemal taký homogénny tím. Vlani sme sa majsterkami stali po základnej časti extraligy, keď ďalej bolo súťaž pre pandémiu stopnutá, takže play-off sme si neužili,“ vyznal sa 40 – ročný tréner a v súčasnosti tiež kouč nášho národného tímu žien, ktorý priviedol na európsky šampionát. „Bez podpory mesta a nášho hlavného sponzora Milana Fiľa, by klub nedokázal ani fungovať. Našim podporovateľom patrí veľké poďakovanie,“ doplnil Suja.

Ilustračné foto Zdroj: Eco-Investment

„Mali sme taký tím, ktorý nás pasoval hrať vo finále. Nič iné som si ani nevedel predstaviť. Či dosiahneme na extraligový primát, tak o tom som nebol presvedčený. Videl som, akým kvalitným kádrom disponujú Piešťanské Čajky a ani Young Angels Košice neboli ´na zahodenie´. V titul som iba dúfal,“ prezradil konateľ MBK Ružomberok a zároveň viceprimátor mesta. „To, čo sme dosiahli je fantastické. Tu treba spomenúť, že Ružomberok sa už stal štrnásty raz majstrom Slovenska a predtým trikrát ovládol federálnu ligu,“ pokračoval Lazár, ktorému bezprostredne po skončení piateho, rozhodujúceho zápasu s Piešťanmi (73:66) ako prvý blahoželal prezident sponzorskej „akciovky“ Milan Fiľo. „On nám ďakoval, no v prvom rade mne sa patrilo poďakovať. Bez pomoci pána Fiľa, by sme tu neboli. Všetci sme veľmi vďační, že máme takéto donora a podporovateľa, ktorý je roky stabilný a plní všetky svoje záväzky,“ pripojil štatutár podkošovej Ruže.



Keď v lete 2016 z ŠKP 08 Banská Bystrica Miroslava Mištinová prestúpila zavítala do centra dolného Liptova, mala devätnásť rokov. Na novom pôsobisku hráčka vyrástla v oporu družstva a expresne si otvorila tiež dvierka do slovenskej ženskej reprezentácie. Vlani v lete sa rodáčka z Hornej Nitry rozlúčila so svojim dievčenským menom a stala pani Praženicová. „S odstupom času môžem jednoznačne povedať, že pred piatimi rokmi som urobila správny krok. Už mám tri majstrovské tituly, spokojná som s vytvorenými podmienkami a čo je takisto veľmi dôležité, každú z tých sezón išlo o super kolektív. Hoci basketbal prináša v kabíne príchody i odchody hráčok, niektoré priateľstvá zostávajú na celý život,“ vravela 23 – ročná krídelníčka slovenského šampióna.

ECO – INVESTMENT a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.