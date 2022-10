Matúš Vallo mal štyri roky na to, aby posunul Bratislavu vpred. Ako šéf bratislavskej samosprávy mal k dispozícii milióny eur, ktoré mohol využiť k skvalitneniu života v hlavnom meste. Namiesto toho zamestnal stovky nových zamestnancov, vysadil stromy, farebné kvety a urobil si skvelé PR.

Život Bratislavčanov však stále neprekvitá. Práve naopak, počas 4 rokov pôsobenia Matúša Valla sa nedokončili ani projekty, ktoré začali budovať už jeho predchodcovia. Na jeho babráctvo nakoniec doplatili všetci obyvatelia mesta.

Babráctvo za milióny eur

Petržalská električková trať, ktorá mala byť dokončená v roku 2023, sa zmenila na absolútne fiasko. Petržalčania majú výhľad na stavenisko, ktoré ani náhodou nepripomína dlho očakávanú trať. Veľký stavebný projekt mal byť financovaný z eurofondov, no vďaka amaterizmu vedenia mesta hrozí, že Bratislava bude musieť tieto dotácie vrátiť.

„Ak dáme na misky váh všetko, čo súčasný primátor zbabral, tak ak aj urobil niečo dobré, jeho štyri roky sú obrovským neúspechom.”

Rudolf Kusý sa obáva, že súčasné vedenie mesta až po voľbách oznámi Bratislavčanom, že namiesto hotovej električkovej trate budú mať iba nové autobusy či stromy. A to považuje voči obyvateľom mesta a voličom Matúša Valla za totálne neférové.

Naopak, práce na električkovej trati popred budovu SND idú podľa Vallovho plánu. A to aj napriek tomu, že sa proti zámeru zničiť námestie pred divadlom, a ohroziť tak kultúrne podujatia, búri široká aj odborná verejnosť. To však vedeniu mesta, ktoré by malo hájiť záujmy ľudí, neprekáža. Spokojní sú developeri a majitelia nákupného centra Eurovea.

Primátor nezvládol dotiahnuť do konca ani rekonštrukciu karloveskej radiály. Tráva na nej je síce nádherne zelená, no stavba zelenú nedostala. Stále totiž neprebehol audit a realizácia nebola skontrolovaná. Hrozí, že až po voľbách vyplávajú na povrch nezrovnalosti a chyby, ktoré budú stáť mesto ďalšie peniaze.

Nová daň v podobe parkovacej politiky

Súčasný primátor nemá podľa dlhoročného starostu skúsenosti s efektívnym hospodárením, čo ohrozuje chod mesta a životy Bratislavčanov. Namiesto toho, aby posúval Bratislavu vpred a skvalitňoval život v hlavnom meste, systematicky komplikuje životy mnohým Bratislavčanom.

Ukážkou je aj chaotická parkovacia politika, ktorá mala uľahčiť parkovanie, no výsledkom je presný opak. Nejasné pravidlá, komplikovaná platba a pokuty vyššie než v susedných krajinách. Podľa Rudolfa Kusého je parkovacia politika novou daňou, ktorú musia platiť obyvatelia hlavného mesta, ktorí namiesto MHD využívajú autá.

Mesto sa síce snaží znížiť počet áut na bratislavských cestách, jeho kroky sú však nelogické a ľudí od cestovania MHD odrádzajú. Zdražovanie lístkov, zrušenie praktického a výhodného 15-minútového lístka, nedokončená električková trať… To všetko sú dôvody, pre ktoré ľudia aj naďalej využívajú vlastné autá.

Ak chce primátor znížiť počet áut v uliciach, musí obyvateľom poskytnúť výhodné a lákavé možnosti cestovania. A to sa Vallovi, ktorý stavil na trestanie vodičov parkovacou politikou, nepodarilo.

Bratislava musí opäť rozkvitnúť a stať sa mestom pre všetkých. Už 29.10. sa môžu veci posunúť správnym smerom.

