Inšpirujte sa receptom od známej foodblogerky, Lenivej kuchárky. Toto chutné jedlo, plné slnka a zeleniny, vás okamžite prenesie do jej milovaného Francúzska.

Rozpočet vás tento rok na dovolenku nepustí? Prineste si Francúzsko do vlastnej kuchyne!

„Francúzska gastronómia sa nachádza na svetovom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a to viac než právom, keďže ovplyvnila kuchyne viacerých krajín sveta,“ hovorí Lenivá kuchárka.



Tá si zo svojich dovolenkových ciest priniesla recept na Ratatouille – sezónne zeleninové jedlo, ktoré poznáte aj z rovnomennej rozprávky Ratatouille. Obsahuje veľa zeleniny, je ľahko stráviteľné a môžete ho podávať s chrumkavým pečivom.



„Dodnes si pamätám, ako som ho prvýkrát ochutnala v malom francúzskom bistre, s pohárom vína a jemnou nonšalantnou hudbou v pozadí. Francúzsko je skrátka zážitok, a to nielen na tanieri,“ dodáva autorka niekoľkých kuchárskych kníh.



Ratatouille od Lenivej kuchárky Zdroj: Kaufland

Ratatouille podľa Lenivej kuchárky

Paradajkový základ:

2 šalotky

4 strúčiky cesnaku K-Bio

200 g cherry paradajok

200 g červenej papriky K-Bio

400 g lúpaných paradajok K-Bio

100 ml suchého červeného vína

1 PL trstinového cukru

panenský olivový olej K-Bio

soľ

čierne korenie

sušené oregano

bazalka

tymian



Zeleninová vrstva:

3 väčšie paradajky

1 cuketa K-Bio

1 menší baklažán K-Bio

1 cibuľa K-Bio

panenský olivový olej K-Bio

soľ

čierne korenie

čerstvé bylinky (tymian, bazalka, rozmarín)



Postup:

V hlbokej panvici zohrejeme olivový olej, pridáme nadrobno nasekané šalotky a opečieme do sklovita. Pridáme nakrájaný cesnak, na menšie pásiky nakrájané papriky a cherry paradajky, nakrájané na štvrtinky. Posypeme cukrom, dobre premiešame a chvíľu opekáme. Prilejeme víno a za občasného miešania privedieme do varu.



Pridáme lúpané paradajky, osolíme, okoreníme a ochutíme sušenými bylinkami. Za občasného miešania varíme 20 až 25 minút. Následne omáčku rozmixujeme a prelejeme do zapekacej misy. Na omáčku poukladáme na striedačku na tenké kolieska nakrájané paradajky, baklažán, cuketu a cibuľu. Pokvapkáme olivovým olejom, osolíme a okoreníme.

Veronika Čopíková (Lenivá kuchárka) Zdroj: Kaufland

Zapekaciu misu prikryjeme papierom na pečenie a vložíme do rúry vyhriatej na 190 °C. Pečieme 30 minút, následne z misy stiahneme papier na pečenie a pečieme ďalších 15 minút. Po upečení posypeme ratatouille čerstvými bylinkami - výborný je tymian, bazalka, rozmarín či nasekaná pažítka. Prajeme dobrú chuť.