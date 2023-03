Sereď – Nemajú ešte ani tridsať rokov, sú cieľavedomé, pracovité, presne vedia čo chcú a darí sa im to dosahovať. Obe sa zhodujú na tom, že pocit stability, chuť napredovať a istá miera voľnosti a slobody je to, čo im do životov vniesla práve práca v Amazone.

Logistické centrum Amazonu v Seredi Zdroj: Amazon

Rebeku Kohútovú a Barboru Štrbovú spája aj to, že obe nastúpili do Amazonu v roku 2020, obe sa pôvodne orientovali na iné pracovné oblasti, ale dokázali znalosti z nich adaptovať aj na svojich súčasných pozíciách. Sú príkladom toho, že Amazon si zakladá na rovnosti príležitostí a šancu dáva každému, kto sa odvážne chopí príležitosti.

Barbora študovala gastronómiu, Rebeka psychológiu. „Počas pandémie som si tak ako väčšina kolegov z tejto oblasti musela hľadať novú prácu,“ začína Barbora. „Po škole som bola plná ambícií niečo dokázať, zmeniť svet a mala som v pláne presťahovať sa do Juhoafrickej republiky. Víkend pred odchodom ma však premkol pocit, že to tu mám veľmi rada a začala som sa ohliadať po práci na Slovensku,“ opisuje zase svoju situáciu spred rokov Rebeka.

Obe sa nakoniec odhodlali reagovať na pracovné ponuky Amazonu v Seredi. Barbora sa postupne prepracovala do personálneho, teda HR tímu. „Pracovne som sa teda začala rozvíjať v oblasti ľudských zdrojov. Minulý rok sa otvorila pozícia HR partner, ktorá už sedí v kancelárii a je poradcom skôr pre manažérov. A na tejto pozícii som od júla,“ opisuje v krátkosti vývoj svojej pracovnej kariéry v Amazone Barbora. Aj keď sa obávala miery zodpovednosti a nárokov, Rebeka sa zamestnala ako Area manažérka. „Mať pod sebou 60 až 120 ľudí vo mne vzbudzovalo obavy, ale vďaka skvelej školiteľke, kolegom a vzájomnej podpore som zvládla iniciačné zaškoľovania a už po desiatich mesiacoch som bola povýšená, čo bol jeden z najrýchlejších postupov,“ opisuje Rebeka.

Rebeka Kohútová Zdroj: Amazon

Po čase samozrejme obe vedeli porovnať svoj život pred a počas kariéry v Amazone. „Výhodou oproti minulej práci bolo a je určite to, že mám pocit väčšej časovej slobody. V gastre to nehrozilo, ako manažérke mi tam prakticky nonstop zvonil telefón. Tu mám čas venovať sa rodine aj priateľom,“ porovnáva Barbora. „Je to aj tým, že mám super kolektív, úžasných kolegov, ktorí sú veľmi nápomocní. V tíme máme skvelých manažérov, podporujú nás v tom, aby sme sa v rámci práce rozvíjali,“ dodáva.

Jedným zo základných amazonských hesiel je to, že každý deň v ňom je Day one, takže Deň jedna. „To je asi tá najpravdivejšia vec o Amazone a fascinuje ma to doteraz. Ďalšou vecou, ktorá sa mi veľmi páči je individuálny prístup k zamestnancom,“ hodnotí Rebeka.

Barbora Štrbová Zdroj: Amazon

Práve zamestnanci sú najdôležitejšou zložkou tejto globálnej spoločnosti a okrem výhodných pracovných podmienok sa tu dbá aj na diverzitu a inklúziu. Ženy napríklad tvoria 40 percent zamestnancov Amazonu. Potrebu takéhoto prístupu zo strany zamestnávateľa potvrdzuje aj Anna Klimáčková, Riaditeľka Národného centra pre rovnosť príležitostí. „Rovnosť žien a mužov je jedna z najdôležitejších hodnôt na ktorých je založená Európska únia. Nie je to však len politický cieľ. Ukazuje sa totiž, že čím vyššia je emancipácia žien, ich účasť na rozhodovacích procesoch, tým lepšie podmienky sa vytvárajú aj na zosúladenie pracovného a rodinného života, tým zdravšie sa spoločnosť vyvíja nielen po demografickej, sociálnej, ale aj ekonomickej stránke,“ vysvetľuje.

K tomuto názoru sa pridáva aj Barbora s Rebekou. „V Amazone majú ženy rovnaké možnosti ako muži. Ja sama som toho príkladom, a považujem to za veľkú hodnotu,“ hovorí Barbora. Ja som napríklad súčasťou Women care and development, teda workshopu zameraného na kariérny rozvoj žien v rámci Amazonu. V Amazone sa nezaobídete bez slušného správania, úcty a rešpektu. A nie je to o tom, že je niekto muž alebo žena. Veľmi oceňujem, že vás tu hodnotia ako človeka, a nie podľa toho, čo ste študovali, aké je vaše pohlavie, či aký máte background,“ uzatvára Rebeka.