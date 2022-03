Vo vedení regionálnych COOP Jednôt zastávajú ženy polovicu pracovných pozícií. S mužmi majú rovnocenné postavenie po funkčnej aj platovej stránke.

„Ako v životoch nás všetkých, aj v maloobchode majú ženy nenahraditeľné miesto. Sú pilierom nášho obchodného systému, tvoria až 85 % pracovných miest. Prácu každej jednej z nich si nesmierne vážim, bez ohľadu na to, koľko má rokov a akú pracovnú pozíciu zastáva. Blížiaci sa Medzinárodný deň žien by som preto rád využil ako príležitosť verejne sa poďakovať všetkým našim zamestnankyniam,“ hovorí Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko. „Som hrdý na to, že v COOP Jednote poskytujeme rovnosť príležitostí, nediskriminujeme na základe veku či pohlavia. Staráme sa o to, aby ženy mali vytvorený priestor pre svoj profesionálny rast. Neustále pracujeme na vytváraní podmienok, ktoré im umožňujú vyváženosť pracovného a súkromného života. Ženy sú naším ľudským kapitálom,“ uvádza J. Bilinský. Vo vedení COOP Jednôt zastávajú ženy najvyššie pozície. Sú obchodné i finančné riaditeľky, ale aj predsedníčky predstavenstiev spotrebných družstiev.

Na dôležitosť rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí upozorňuje aj Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis. „Zabezpečenie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí je jedným zo základných predpokladov na to, aby Slovensko bolo úspešnou a súdržnou krajinou, a aby sme vedeli odolať aj rôznym krízam. Ak umožníme všetkým rovnako rozvíjať svoj potenciál, svoje funkcie budú vykonávať tí najlepší z najlepších, bez ohľadu na to, či ide o ženu alebo muža. Každý a každá z nás má na začiatku inú štartovaciu čiaru a aj spoločenské očakávania sú od každého iné. Odstraňovať systémové nerovnosti a vžité predsudky je to, čo by každá úspešná spoločnosť mala urobiť,“ zdôrazňuje M. Kišša.

Vekové zloženie zamestnankýň v COOP Jednote je veľmi pestré. Medzi najmladšou zamestnankyňou pôsobiacou v COOP Jednote Levice a najstaršou zamestnankyňou z COOP Jednoty Nové Zámky je 54 ročný rozdiel. „Teší nás dôvera a lojalita našich zamestnancov. Ceníme si, že máme dlhodobo zohraté a stabilné tímy na predajniach, kde si kolegyne vedia vyjsť navzájom v ústrety, podporiť sa,“ uzatvára predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko Ján Bilinský. COOP Jednota vytvára svojim zamestnankyniam a zamestnancom priestor nielen v oblasti profesionálneho vzdelávania a rozvoja, ale aj v oblasti zdravého životného štýlu. Poskytuje im možnosť doplnkového dôchodkového sporenia, sociálnu výpomoc v náročných životných situáciách, odmeňuje a oceneňuje svojich zamestnancov pri príležitosti životných a pracovných výročí. Vzhľadom na veľký počet predajní personál oceňuje blízkosť zamestnania, čo mu poskytuje viac času na rodinu, pochvaľuje si flexibilitu pracovných úväzkov a možnosť pracovať na kratší pracovný čas. Pre pracovníkov COOP Jednoty je zároveň dôležitá istota práce, stabilného príjmu a záruka, že COOP Jednota s nimi počíta aj do budúcnosti.

Ilustračné foto Zdroj: COOP Jednota