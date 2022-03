Srdce na dlani - láska prichádza v každom veku

Láske na veku, ani mieste nezáleží. Nikdy nevieme, kedy a kde nás stretne. Môžeme sa zamilovať v škôlke, na dôchodku, na ulici, v parku. Kedykoľvek a kdekoľvek.

Josef (Boleslav Polívka) sa teší, že si po odchode do penzie konečne splní svoj dávny sen a stane sa pouličným klaunom. Svojím šarmom očarí aj ráznu Marušku (Eliška Balzerová), majiteľku pojazdnej kaviarne. Akoby sa tí dvaja hľadali celý život. Ale nie je na osudovú lásku predsa len trochu neskoro? Navyše sa k Jozefovi do vily práve sťahuje jeho dcéra Anička (Jana Pidrmanová) aj s päťročným Honzíkom. Domnieva sa, že s chlapmi definitívne skončila, ale stretnutie s dávnou láskou Pavlom (Matouš Ruml), ju zasiahne priamo do srdca.

K Honzíkovi do škôlky nastupuje nové dievčatko Alenka. Honzík prvýkrát zažíva pocity spojené s láskou, úplne sa v nich neorientuje, a tak zbiera rady od mamičky, dedka Jozefa alebo sympatického strýka Karla (Vladimír Polívka). Aj toho stretne v škôlke láska, keď sa zamiluje do Honzíkovej pani učiteľky Elišky (Kristína Svarinská). A aby toho zbližovania nebolo málo, Karlov basset Valček si veľmi rozumie s Eliškinou bassetkou Šalinou.

Láska prináša do životov našich hrdinov nádej a krásu, ale aj komplikácie a prekážky, ktoré budú musieť s úsmevom a dobrou vôľou prekonať.

Pozrite si trailer komédie tu:

Ježko Sonic 2 - fanúšikovia obľúbenej videohry sa dočkali

Ježko Sonic je jednou z najväčších videoherných legiend a jeho prvá časť v kinách žala úspechy na celom svete. Fanúšikovia sa doslovne nevedeli dočkať, kedy príde pokračovanie. Konečne je to tu a celé rodiny sa môžu pred veľkým plátnom stať svedkami nových dobrodružstiev. V pätách má opäť svojho neúnavného prenasledovateľa, Doktora Robotnika, a večne nahnevaného ježuru Knucklesa.

Vo chvíli, keď Doktor Robotnik osudovo uviazol na Hubovej planéte, stratil ježko Sonic jediného, naozaj schopného nepriateľa. A začal sa veľmi nudiť. Občas vypomôže polícii dopadnúť zopár „nepolapiteľných“ gaunerov, ale inak nemá svoju modrú energiu kde vybiť. Čo znepokojuje jeho kamoša šerifa Toma oveľa viac než škody, ktoré za neho musia platiť.

Lenže vynaliezavý Robotnik dokázal nájsť spôsob, ako zo svojho hubového väzenia uniknúť a vrátiť sa na Zem. Navyše sa spojil s ježurou menom Knuckles, chlpatou červenou guľou plnou zloby a unikátnych schopností, ktoré sú podobné tým Sonicovým. Táto nebezpečná dvojica sleduje dva hlavné ciele. Prvým je pomstiť sa Sonicovi a druhým nájsť a ovládnuť nekonečný zdroj energie, ktorý by z Robotnika urobil vládcu celej planéty. Presile, našťastie, nebude Sonic čeliť sám, ale s podporou dvojchvostého lišiaka Tailsa, ktorý mu prišiel na pomoc z inej dimenzie. Pretože ide naozaj o všetko.

Trailer komédie si pozrite tu:

Filmy prináša do kín už 31. marca distribučná spoločnosť CinemArt SK.