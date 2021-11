Čo by to boli za Vianoce bez filmu Pelíšky? Rok čo rok sa na ňom dá smiať cez slzy, aj keď už všetky hlášky ovládate naspamäť. No pri jednej zo scén sa každému fashionistovi musí vynoriť pocit, ktorému sa dá tak jednoducho predísť!

Scén, ktoré má každý fanúšik česko - slovenskej kinematografie vryté pod kožou je viacero. No tá, na ktorej si nešťastne zamilovaný gymnazista Michal rozbaľuje pod vianočným stromčekom škatuľu s topánkami na pár okamihov vzbudí ľútosť. Možno aj preto, že niečo podobné sa stalo skoro každému. Michal tajne dúfa, že škatuľa ukrýva frajerské „kozačky“. Také, aké dostal spolužiak Elien od rodičov z Ameriky...a viete, ako to dopadlo.

Móda je mocná čarodejka

No napriek jej usmerneniam je vkus a štýl každého veľmi individuálny. Trafiť sa úplne stopercentne vhodnými topánkami alebo kabelkou je obrovská výzva. Vyhnite sa počas tohtoročných vianočných nákupov možnému sklamaniu na oboch stranách.

Kvalitné a štýlové topánky, kabelka, ruksak, taška na šport či do práce sú veľmi praktický, vďačný a vítaný darček. Mali by ste však dbať na to, aby si obdarovaný mal možnosť topánky vyskúšať. Berte do úvahy aj to, že kupovať topánky či kabelku 23. decembra, aby vám neuplynula lehota na výmenu a vrátenie tovaru nie je práve najlepší nápad...Nechajte tento rok nákup fashion kúskov na svojich milovaných.

Ilustračné foto Zdroj: CCC

V predajniach CCC sú pre vás pripravené kúsky, z ktorých si vyberie podľa svojho gusta každý milovník a milovníčka štýlových topánok a doplnkov.

Kúpim si čižmičky!

Na prstoch jednej ruky môžete spočítať, koľko dospelých ešte verí tomu, že darčeky nosí Ježiško. Zoberte toho, komu chcete topánočky darovať do predajne a ku topánočkám, ktoré si sám vyberie mu priložte i návod na to, ako sa o nich v zime čo najlepšie postarať:

Nohy v teple a suchu sú základ – po každom použití nechajte topánočky vysušiť. Keď je vlhkosť v topánke spôsobená len teplom a potom z nôh, postačí nechať topánku v teple hodinku – dve rozzipsovanú či rozšnurovanú. Na noc vhoďte do obľúbeného páru drevené guľôčky, ktoré pokvapkajte obľúbeným esenciálnym olejom. Guľôčky nahradíte napríklad kávovým filtrom či papierovým obrúskom naplneným jedlou sódou. Tá odsaje prebytočnú vlhkosť a môžete ju taktiež privoňať esenciálnym olejom. Každý pár topánok pred prvým použitím naimpregnujte vhodným prípravkom. Dostupné sú prípravky v spreji či špeciálne krémy a vosky, ktoré pomôžu udržať vaše topánky v dobrej kondícii a zabránia vlhkosti dostať sa do vnútra. Zimné topánky trpia posypovým materiálom z chodníkov a ciest. Materiály, ktoré je možné ošetriť z vonka vlhkou handričkou určite utrite od soli, aby vám povrch nepoškodila. Na semiš použite špeciálnu gumenú hubku, ktorá splní ten istý účel. Aby ste si topánky užili čo najdlhšie, nikdy ich nedávajte sušiť na priamy zdroj tepla. Lepším riešením je použiť savé materiály na vystuženie topánok, ktoré dostali zabrať a položiť ich len do blízkosti zdroja tepla a dokonale ich vysušiť.

Ilustračné foto Zdroj: CCC

Prajeme šťastnú ruku pri správnom výbere, veľa darčekového papiera, svetielok, dobrého jedla a pohodlia v nových topánkach. Inšpirovať sa môžete na e-shope alebo v kamenných predajniach CCC.