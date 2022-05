Váhate, či je možné pripraviť teplý obed alebo večeru z tuniaka v plechovke? Samozrejme! Vyskúšajte parádne recepty z modernej talianskej kuchyne od Rio Mare a zapojte sa do súťaže o skvelého pomocníka do kuchyne od značky Tefal!

Milujete skvelé jedlo, ale nie vždy máte čas na zložité varenie alebo obstarávanie rýchleho a plnohodnotného občerstvenia? Dbáte na pestrú stravu, ale občas vám už dochádza inšpirácia? Viete, že rybie mäso, ako dôležitý zdroj bielkovín, zdravých tukov, vitamínov a minerálov, by malo byť aspoň jedenkrát týždenne súčasťou vášho jedálnička, a to vrátane detí, ale dbať na jeho pravidelnú konzumáciu sa vám nedarí? Tak presne pre vás je tu jarná súťaž s Rio Mare! Bez ohľadu na to, či varíte sami

pre seba alebo na vás doma čaká kopec hladných krkov. Spolu s obľúbenými receptami máte hotovo doslovne za pár minút! Preto na nič nečakajte a spojte príjemné s užitočným – pri nákupe akéhokoľvek produktu Rio Mare totiž môžete teraz vyhrať jednu zo 200 súprav fantastických panvíc Tefal Ingenio Eco Respect – zaregistrujte účtenku a šanca na výhru je vaša!

Ilustračné foto Zdroj: Rio Mare

Ako sa do súťaže zapojiť? Je to tak jednoduché – stačí zakúpiť ľubovoľný produkt

Rio Mare, kdekoľvek v Slovenskej republike vrátane e-shopov, zaregistrovať účtenku na www.riomaresutaz.sk a potom už len dúfať, že budete medzi šťastnými výhercami.

Súťaž trvá od 1. 4. do 31. 5. 2022, na konci každého mesiaca bude vylosovaných

100 výhercov súprav panvíc Tefal Ingenio Eco Respect a počet registrácií nie je obmedzený!

Ilustračné foto Zdroj: Rio Mare

Prečo práve INGENIO ECO RESPECT?

Riad Ingenio Eco Respect značky Tefal je kombináciou dokonalých výsledkov a dlhodobého výkonu spolu s ekologicky ústretovým prevedením. Telo série Tefal Eco Respect je vyrobené zo 100 %

z recyklovaného hliníku. Zliatina, z ktorej je riad vyrobený, navyše vyžaduje pri výrobe až o 90 % menej energie než pri spracovaní nového hliníku*. Balenie obsahuje 2 panvice a praktickú odnímateľnú rukoväť, ktorá uľahčuje manipuláciu. Jednoducho tak panvice premiestnite zo sporáku do trúby, prípadne potom

zo zvyškom večere upracete do chladničky, kde vám rukoväť nebude zaberať miesto. Rad Eco Respect prispieva k ochrane životného prostredia a zároveň poskytuje nekompromisný výkon – je ideálnou voľbou do kuchyne.



*Recyklovaný hliník v porovnaní s novým hliníkom.

Sľúbená inšpirácia do kuchyne – vyskúšajte a presvedčte sa sami, že Rio Mare zmení aj tie najjednoduchšie pokrmy na výnimočné!

ŠPAGETY, Artičoky, tuniak Rio Mare s chilli papričkou, paradajkové pesto, rukola

Ilustračné foto Zdroj: Rio Mare

Potrebné suroviny na 4 porcie:

Tuniak Rio Mare v olivovom oleji s talianskou chilli papričkou (4x 80 g)

Špagety Rummo 1 bal.

Cesnak 4 strúčiky

Polosušené rajčiny 4 pol. lyžice

Olivový olej 4 pol. lyžice

Marinované artičoky 16 ks

Očistené grilované papriky

Zelené olivy 4 pol. lyžice

Paradajkové pesto 4 pol. lyžice

Paradajkové peláty (Mutti)

Rybí vývar 4 dcl

Biele víno 2 dcl

Maslo 4 pol. lyžice

Rukola 1 zväzok

Kapary

Parmezán 4 pol. lyžice

Kôra z jedného citrónu

Soľ, čierne korenie, chilli papričky na dochutenie

Ilustračné foto Zdroj: Rio Mare

Postup:

1, Do vriacej osolenej vody vložíme celé balenie špagiet Rummo, ľahko premiešame, aby sa nám špagety nezlepili. Varíme max. 8 minút.

2, Na vopred zahriatu panvicu nalejeme olivový olej, pridáme prekrájaný cesnak, ktorý ľahko zkonfitujeme.

3, Na orestovaný cesnak postupne pridáme chilli tuniaka, zelené olivy, prekrájané grilované papriky, marinované artičoky a polosušené rajčiny.

4, Do takto pripraveného základu na špagety vložíme paradajkové pesto a peláty. Všetko dôkladne zamiešame a podlejeme bielym vínom a rybím vývarom.

5, Celý základ necháme 4 minúty prevárať. Po prevarení pridáme vopred uvarené špagety a na zjemnenie maslo.

6, Špagety dôkladne pred servírovaním premiešame v krémovú konzistenciu. Podľa chuti prisolíme alebo dochutíme drveným čiernym korením.

Servírovanie:

Krémové špagety stočíme pinzetou na plytký tanier, dozdobíme rukolou a kráľovskými kaparmi. Pred konzumáciou na špagety nastrúhame parmezán a citrónovú kôru. Prípadne pre intenzívnejšiu chuť môžeme priostriť čerstvými chilli papričkami.

BRUSCHETTA, Tuniak Rio Mare s citrónom a čiernym korením, bazalkové pesto, kumato

Ilustračné foto Zdroj: Rio Mare

Potrebné suroviny na 4 porcie:

Tuniak Rio Mare s citrónom a čiernym korením (4x 80 g)

Ciabatta nebo paradajková bageta

8 plátkov

Rajčiny kríčkové (Kumato) 4 ks

Kríčkové rajské jablká 4 ks

Červená cibuľa 2 ks

Bazalkové pesto (Mutti)

Kvety kapár 8 ks

Sušené rajčiny 8 ks

Cesnak 2 strúčiky

Tymian 1 stvol

Olivový olej 1 pol. lyžica

Ilustračné foto Zdroj: Rio Mare

Postup:

1, Jednotlivé plátky bagety alebo Ciabatty pokvapkáme olivovým olejom a opečieme na vopred zahriatej panvici z oboch strán dozlatista.

2, Jednotlivé rajské jablká rozrežeme na štvrtiny a odrežeme jadrovník. Potom nakrájame na menšie kocky.

3, Cesnak nakrájame spoločne so sušenými rajčinami a červenou cibuľkou najemno. Takto pripravený základ na Bruschettu orestujeme na vopred zahriatej panvici.

4, Pridáme citrónového tuniaka, nakrájané rajské jablká na kocky a kvety kapár. Celú zmes dôkladne premiešame.

5, Opečenú Ciabattu potrieme bazalkovým pestom a postupne na jednotlivé plátky vrstvíme vopred pripravenú zmes s citrónovým tuniakom.

Servírovanie:

Pred konzumáciou Bruchettu dozdobíme lístkami bazalky a pokvapkáme olivovým olejom.

PLNĚNÉ PARADAJKY, Tuniak Rio Mare v olivovom oleji, Basmati ryža, píniové orechy

Ilustračné foto Zdroj: Rio Mare

Potrebné suroviny na 4 porcie:

Tuniak Rio Mare v olivovom oleji (4x 80 g)

Varená Basmati ryža 4 hrsti (160 g)

Šalotka 2 ks

Olúpané mäsité rajské jablko 4 ks

Cesnak 4 strúčiky

Sterilizované čierne fazule 4 pol. lyžice

Sterilizovaný cícer 4 pol. lyžice

Sterilizované biele fazule 4 pol. lyžice

Lúpané sójové bôby (Edamame) 4 pol. lyžice

Píniové orechy 2 pol. lyžice

Strúhaný parmezán 4 pol. lyžice

Kôra z jedného citrónu

Najemno nakrájaný listový petržlen 4 pol. lyžice

Olivový olej 4 pol. lyžice

Soľ, čierne korenie na dochutenie

Ilustračné foto Zdroj: Rio Mare

Postup:

1, Olúpané rajské jablká najprv vydlabeme a vložíme do pekáča na pečenie. Rajské jablká zvnútra osolíme a okoreníme.

2, Na vopred zahriatu panvicu nalejeme olivový olej, na ktorom orestujeme cesnak spoločne s tuniakom v olivovom oleji.

3, Do takto pripraveného základu postupne pridávame odkvapkané biele a čierne fazule, sójové bôby, cícer, píniové orechy a vopred uvarenú Basmati ryžu.

4, Pripravenú náplň dôkladne premiešame, osolíme a ochutíme drveným čiernym korením, prevoniame nastrúhanou kôrou z citrónu a zastrúhame parmezánom.

5, Zmes postupne plníme do vopred pripravených rajských jabĺk.

6, Naplnené rajské jablká vložíme do vopred zahriatej trúby. Pečieme 5 minút pri 160°C.

Servírovanie:

Gratinované rajské jablká pred servírovaním pokvapkáme olivovým olejom a pre intenzívnejšiu arómu nastrúhame čerstvú citrónovú kôru.

Ilustračné foto Zdroj: Rio Mare

